«Слон идет, а моська лает»: в Госдуме заступились за Путина

Российские парламентарии довольно жестко отреагировали на обещание своих американских коллег не признавать итоги президентских выборов в России в 2024 году, если на них победит Владимир Путин. Депутаты расценили это заявление как вмешательство в российскую внутреннюю политику.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина уверена, что реакция на заявление Конгресса должна быть жесткой, поскольку налицо вмешательство во внутреннюю политику России, которая является суверенной и независимой от США страной.

«Они могут принимать какие угодно резолюции. К счастью, у нас приняты поправки в Конституцию РФ, которые признают за нами, гражданами РФ, право определять, что является законным на территории РФ, а что нет. Поэтому любые заявления со стороны любых иностранных государств я расцениваю как вмешательство во внутренние дела нашей страны и считаю это абсолютно недопустимым», — сказала Бутина «Газете.Ru». Что сказали в конгрессе Резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года внесли конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон Читать дальше

По ее словам, США сейчас пытаются убедить весь мир жить «по каким-то их «общепринятым» стандартам».

«Это те правила, которые они пытаются навязать всему миру. Но это посягательство на суверенитет не только нашей страны, но и многих других стран. Поэтому я считаю, что реагировать на это нужно очень резко. Подобные заявления — это факты вмешательства, и они должны быть расследованы по международным стандартам», — заявила Бутина.

По ее словам, заявление конгрессменов вызвано желанием привлечь к себе внимание избирателей.

«Речь идет о таких действиях США из-за их собственного бессилия. Людям нужно что-то сказать своим избирателям, а сказать нечего, поэтому это похоже на достаточно ограниченное по своим возможностям тявкание», — добавила депутат.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, в свою очередь, считает, что конгрессмены, написавшие проект резолюции против Путина, «напились неправильного чаю».

«У меня такое ощущение, что два конгрессмена, наверное, слишком много выпили чаю — того чаю, который пили на Майдане, когда революцию делали, когда бабушки 80 лет были готовы вытаскивать булыжники из мостовой и бросать в полицейских», — сказал Выборный в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, конгрессмены должны быть «людьми образованными, в том числе с точки зрения права» и «осознавать, что такие вещи нельзя навязывать извне».

«Это исключительно воля народа — кому быть президентом, а кому нет», — сказал Выборный.

По его словам, мотивом такого поступка конгрессменов может быть популизм и желание попасть на страницы газет.

«Такое ощущение, что это элемент популизма, потому что нормальный человек, который является парламентарием высшего законодательного органа страны, осознает нормы международного права. Такого не может быть, а если это есть, то это очень низкая правовая культура», — считает Выборный. «Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в наши выборы» В палату представителей Конгресса США внесли проект резолюции о непризнании Владимира Путина... 19 ноября 12:41

По его словам, России не нужно никак реагировать, поскольку позиция конгрессменов «не вписывается ни в какую норму права».

«Россия слишком серьезный игрок, чтобы реагировать на такие высказывания. Слон идет, а моська лает. Такие моменты просто делают крепче нашу страну. И самое главное, такие высказывания — их нельзя даже назвать оскорбительными, это какие-то жалкие высказывания, жалкие инициативы», — подчеркнул Выборный.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал проект резолюции «очередной попыткой повлиять извне на политическую ситуацию в нашей стране задолго до президентских выборов 2024 года».

«Американские конгрессмены еще раз наглядно показали, кто на самом деле настойчиво вмешивается в выборы. Давление на избирателей в России со стороны США не прекращается», — сказал Пискарев.

По его словам, подобные действия находятся «в русле антироссийской политики», которая «красной линией проходит через всю повестку американского политического класса».

«Это еще раз подтверждает правильность действий последних лет, в первую очередь законодательных, по защите нашего суверенитета. И эту работу мы обязательно продолжим», — заявил Пискарев.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал резолюцию «заявлением неких больных людей, которые даже не понимают, что они грубо вмешиваются в наши внутренние дела».

«Американцы не понимают, что происходит. А тем более тот уровень демократии, который существует сегодня в США, если сравнивать избирательные процессы в США и у нас — у нас тоже не все гладко, но процесс совершенствуется, но то, что в Америке — абсурда и возможностей нарушений гораздо больше, чем у нас, и прозрачности гораздо меньше», — считает Чепа.

По его словам, сейчас США навязывает всему миру то, что нравится им.

«Если сегодня США переподчиняют международные договора неким выдуманным сиюминутным правилам, которые якобы устраивают США, о чем мы можем говорить?» — отметил депутат.

Он считает, что выборы президента — это внутренние дела России.

«Будем мы выбирать президента, когда мы будем выбирать президента, кого мы будем выбирать президентом — это наши внутренние дела», — отметил Чепа.

В то же время в аппарате комитета по международным делам «Газете.Ru» сообщили, что в Госдуме не будут выпускать ответных заявлений и резолюций.