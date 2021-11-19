РЖД: закрытие пункта пропуска на границе с Польшей не повлияет на Россию

Экспорт, импорт и транзитные перевозки грузов в Россию и из нее не будут затронуты из-за закрытия польскими властями пропускного пункта «Кузница», заявили в РЖД. Лишь единичные отправки грузов производятся через эту точку, большинство же идет через Брест. Польские пограничники с 21 ноября частично закрывают движение поездов через белорусскую границу на фоне обострения миграционного кризиса.

Перевозки грузов в железнодорожном сообщении с Россией не пострадают из-за закрытия Польшей одного КПП на границе с Белоруссией. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщает ТАСС.

«Основной грузопоток идет через Брест. Через пункт пропуска в Кузнице осуществлялись единичные отправки», — говорится в сообщении.

Эти отправки перераспределят по другим направлениям, задействовать планируется пограничные переходы в Калининградской области.

Ранее Госпогранкомитет Республики Беларусь получил официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска «Кузница».

В ответ Минск потребовал разъяснить ситуацию возле КПП и подчеркнул, что принимаются меры для урегулирования. Кроме того, белорусская сторона сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска «Брузги» (расположен там же, где и польская «Кузница»).

Польша в форме ультиматума потребовала от властей Белоруссии урегулировать ситуацию с мигрантами на границе к 21 ноября.

«Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риск связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице», — говорится в письме из Варшавы.

В документе заявляется о множественных актах агрессии возле пограничного перехода в Кузнице, в которых пострадали офицеры польских служб, охраняющих польско-белорусскую границу «при полной пассивности белорусских служб».

Спустя день глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью BBC заявил о том, что «абсолютно возможно», что его силовики помогли мигрантам проникнуть в Польшу, но исключил, что мигрантов пригласили.

«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию». «Может быть, им кто-то помог. Я даже не буду в это вникать», — сказал он в беседе с международным обозревателем «Би-би-си» Стивеном Розенбергом.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. У забора развернулись полноценные бои – мигранты кидались в польских полицейских камнями и палками, пытались прорвать ограждения. В ответ поляки применили водометы и слезоточивый газ.