«Россия подтвердит свой статус одного из глобализаторов»

Владислав Сурков опубликовал статью на сайте «Актуальных комментариев»: в ней он размышляет на тему хаоса, в том числе и в гражданском обществе. Экс-политик уверен, что сейчас важно то, о чем молчит общество, и главное не проводить «либеральные эксперименты», чтобы они не привели к «необратимой дестабилизации».

Помощник российского президента Владислав Сурков считает, что в будущем Россию ждет расширение и доля в «новом всемирном собирании земель». Свое мнение он выразил в статье для «Актуальных комментариев» под названием «Куда делся хаос? Распаковка стабильности».

Сурков полагает, что для России постоянное расширение — это «подлинный экзистенциал нашего исторического бытия».

Он также считает, что многополярность заменят глобализация и интернационализация. Именно они «накроют это сумеречное многополярье».

«И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего интернационала», — написал бывший чиновник.

Вместе с тем он отметил, что Россия будет развиваться не потому, что это хорошо или плохо, а «потому, что это физика».

В своей статье он говорил в основном о хаосе. По его мнению, хаос уходит «в слепые зоны общественной жизни». Это стимулирует желание людей быть не против системы, а параллельно ей — «не пересекаясь с системой без крайней нужды».

«Массовая дисполитизация населения оставляет истэблишмент наедине с самим собой. Для параллельных людей сходить на выборы или пронести правильный плакат — не более, чем способ по-быстрому отдать кесарю кесарево, чтобы потом вернуться обратно в свою личную недовселенную, где они обитают в полном несоответствии с духом и буквой этого плаката», — считает Сурков.

В свою очередь, «широкое распространение такой точечной лояльности и одноразового патриотизма» указывает на то, что в «монолитной с виду структуре общества образуется все больше лакун и полостей, заполняющихся неизвестно чем», уверен он.

Вместе с тем он выразил мнение, что сейчас существенным становится не то, о чем люди говорят, а то, о чем они молчат. «В каком-то смысле молчание становится альтернативной идеологией. И это тоже симптом накопления иррегулярности», — написал он.

«Система как никогда, слава богу, прочна, и хаос для нее не проблема. Галопирующая централизация остается генеральным трендом. Применение экстрактов исторической памяти, просроченной морали, административно-духовных ценностей и других тяжелых социальных консервантов в неограниченных дозах обеспечивает сохранение желанной стабильности», — добавил Сурков.

Он напомнил, как в 1980-е годы «под носом у ЦК и Госплана безмолвно созрело какое-то незапланированное, несоветское, непонятное и неожиданно залихватское общество, готовое при первой же возможности бессмысленно и беспощадно пуститься во все тяжкие». «Чем кончилось, известно», — отметил бывший помощник Владимира Путина.

При этом он считает, что «либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно», потому что это может привести к неконтролируемому проявлению раздражения граждан.

Это, в свою очередь способно привести «к необратимой дестабилизации».

В своей статье Сурков также упомянул и США. По его мнению, эта страна способствует беспорядку и хаосу. «Фирменная американская нестабильность очень рентабельна и пользуется феноменальным спросом», — пишет он.

Резервы хаоса также есть и у Китая, который маскирует их своей сдержанностью. «Если приложить ухо к Великой Стене, можно услышать, как у них закипает. Когда внутренние противоречия Поднебесной перельются через край, она превратится в важнейшего эмитента энтропии, оспорив и по этой теме американское лидерство», — уверен он.

Его статью уже прокомментировали политологи и депутаты Госдумы.

По словам политолога Марата Баширова, суть статьи политика в том, что для организации стабильного государства социальная энтропия (тенденция к распаду страны на составляющие) должна кристаллизовываться «вне границ государства».

«А вторая идея, которая у него заложена, что когда вот эти как бы процессы внешние, да, они становятся очень опасными и доходят до критической черты, то тогда те, кто являются бенефициарами этих процессов, они должны договариваться», — добавил Баширов в комментарии РИА «Новости».

Политолог также отметил, что речь в статье идет не о разделении мира, а о том, что нужно договориться с сильными игрокам. Собеседник агентства считает, что тот «золотой век правления Путина», о котором писал Сурков, нужно помнить, не повторяя событий 90-х годов.

«В 90-е годы как раз была очень сильная внутренняя энтропия, такой внутренний распад был, там помните, мы очень долго обсуждали, что Россия распадается, что были такие центробежные силы, та же Чечня такой яркий пример, парад суверенитетов в начале 90-х, просто по всей стране», — напомнил специалист.

Эксперт пояснил, что Сурков говорит о том, что этот опыт необходимо сейчас изучать, чтобы «не потом спохватываться и пытаться в общем нагнать уже уходящий поезд, а думать о том, что вот эти принципы, которые сейчас существуют при президенте Путине, они должны и дальше работать на благо России».

Но несколько иное мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он считает, что повышение хаоса, о котором говорит Сурков, — это процесс становления системы.

В качестве примера он привел советский период. За 70 лет существования советской власти «многое достигнуто, страна была вырвана из Первой мировой войны, успешно справилась с иностранной интервенцией, начала мирное строительство и довольно быстро стабилизировала ситуацию».

Но Новиков полагает, что это еще не расцвет, потому что «между стабилизацией после разрухи и достижением периода расцвета всегда лежит какой-то исторический период, который позволяет «заживить раны».

По словам парламентария, золотым временем можно назвать эпоху Леонида Брежнева. «Нулевые годы стали периодом той самой стабилизации социально-экономической и общественно-политической системы, которая и рождалась в хаосе 90-х годов потому, что это система не могла родиться никак иначе, чем через разрушения предыдущей — советской системы», — сказал он РИА «Новости».