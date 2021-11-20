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Политика

130 километров проволоки: как Эстония ограждается от России

Премьер Эстонии проинспектировала возведение заграждений на границе с Россией

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Ints Kalnins/Reuters
Глава эстонского правительства Кая Каллас побывала на границе России и Эстонии, где начались работы по возведению временного ограждения из колючей проволоки. Она признала, что в настоящее время республике ничего не угрожает, но миграционный кризис на белорусской границе «вызывает беспокойство», поэтому власти страны решили подготовиться.

На первых участках границы России и Эстонии в Нарве начались работы по возведению временных заграждений. С ходом строительства ознакомилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Оборонные возможности Эстонии эффективны только в том случае, если все действуют слаженно, и я рада признать, что воля населения Эстонии к защите страны высока», — сказала она.

Она отметила, что первые впечатления от строительства «положительные». По словам эстонского премьера, сейчас границам ее страны ничего не угрожает. Тем не менее необходимо быть готовыми к укреплению границы.

«Если мы посмотрим на то, что происходит на границе с Белоруссией, это вызывает беспокойство», — сказала Каллас, имея в виду миграционный кризис на границы Белоруссии и Польши.

Перед началом работ Эстония временно запретила полеты в районе границы с Россией. Это необходимо, чтобы предотвратить возможные гибридные атаки на границы Евросоюза и НАТО. Запрет действует с 19 по 26 ноября.

Для строительства заграждений были призваны 1684 военнослужащих резерва. Возведение временной стены из колючей проволоки проходит в рамках внеплановых учебных сборов Okas 2021 («Шип 2021»).

Кроме того, к укреплению безопасности Эстонии привлечены правоохранители и пограничники. «В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции», — сказал замгендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев.

В настоящее время установлено примерно 25 км заграждений из 130. Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 км, по суше — 135 км.

В начале ноября между Белоруссией, Польшей, Латвией и Литвой обострился миграционный кризис. Тысячи мигрантов подошли с белорусской стороны к Польше и не покидают приграничную зону, пытаясь прорваться в Европу. Они устроили там стихийный лагерь.

О миграционном кризисе на границе Белоруссии и стран ЕС говорят с начала года. Минск перестал удерживать миграционные потоки после того, как Брюссель объявил о санкциях в отношении нескольких белорусских политиков.

Европейская сторона обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко в намеренном обострении ситуации. В свою очередь, Минск отвечает, что страны ЕС сами виноваты, что из-за действий Запада люди бегут от войны.

На фоне действий Эстонии в Финляндии тоже стали обсуждать возможность строительства подобных сооружений на границе с Россией. Такое пожелание выразил бывший министр внутренних дел страны, депутат от оппозиционной Национальной коалиционной партии Кай Мюккянен. Но руководитель центра по оценке рисков Погранслужбы Финляндии Микко Лехмус выразил мнение, что такое «строительство было бы крайне затруднительным и не защитило бы от нелегальных переходов в достаточной мере».

С парламентарием не согласился и финский политолог Йохан Бекман. В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что мнение Мюккянена «никакого значения не имеет». По словам Бекмана, такая идея — «это абсурд, никто всерьез не воспринимает такие идиотские «предложения».

«Наша граница с Россией — это граница дружбы и доверия. У нее самая лучшая аура в Европе. Такого никогда не было и не будет, чтобы к нам из России прибыло большое количество беженцев», — заявил специалист.

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