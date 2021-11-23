Преступление и национальность. Как обсуждают инициативу чеченских депутатов

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму поправки в закон о СМИ, предусматривающие запрет на указание в публикациях национальности преступников. Идею одобрили представители мусульманского сообщества, но пока не поддержали в Кремле. Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты, в целом, согласны, что у преступности нет национальности, но опасаются, что в случае принятия этот закон может сыграть против жителей Кавказа, которых общество «привыкло по умолчанию» обвинять в громких преступлениях.

Законопроект, внесенный чеченскими парламентариями, устанавливает запрет на упоминание национальности, вере и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений, в СМИ и «информационно-коммуникационных сетях». Поправки предлагается внести в 4-ю статью «Закона о СМИ», добавив к ней новую — 10-ю — часть.

«Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», — говорится в пояснительной записке. В Чечне предложили запретить СМИ указывать национальность преступника. Идея уже обсуждалась Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить СМИ указывать национальность и... 11 ноября 22:42

За несколько дней до внесения законопроекта на проблему упоминания национальности преступников в СМИ обратил внимание замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, выступая на втором всероссийском форуме «Народы России». По его словам, журналисты не должны «тиражировать» заявления о том, лица какой национальности нарушили закон и даже предложил привлекать за это к ответственности.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инициативу чеченских парламентариев. «Пока рано оценивать. Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее», — сказала он. При этом он подчеркнул, что «с юридической точки зрения никаких запретов» на упоминание национальности преступников сейчас нет.

Запрет на указание национальности и вероисповедания преступников поддержал председатель Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

«Я думаю, это правильная инициатива, внесенная в Госдуму с тем, чтобы в нашей многонациональной, многорелигиозной стране не развивать фобию, раздор между представителями тех или иных народов», — сказал он.

С ним согласился и пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган. «Опасность возникает тогда, когда на основе информации о правонарушителе начинают делать выводы в целом о сообществе, к которому он принадлежит. В качестве мишени может быть выбрано любое сообщество. Пресекать нужно именно неверные обобщения», — сказал Коган ТАСС.

В то же время Союз журналистов России (СЖР) выступил против этой инициативы.

«Если будут наложены дополнительные ограничения, то, конечно, это будет определенным препятствием к распространению информации, препятствием для свободы слова в стране», — сказал глава Союза Владимир Соловьев на Международном конгрессе Национальной ассоциации радиовещателей 23 ноября.

Не поддержали идею и в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав ее «избыточной и абсурдной».

«В (нашем) заключении на эту законодательную инициативу говорится, что «в случае принятия она поставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточной относительно действующего законодательства и приведет к искажению информации, распространение которой является не только правом, но и долгом средств массовой информации», — пояснил член СПЧ Александр Брод, ссылаясь на заключение постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов.

В то же время, глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что не увидел убедительных аргументов против законопроекта.

«За последние дни я ни разу не услышал и не прочитал ни одного внятного, аргументированного, взвешенного и убедительного комментария против этого законопроекта, отвечающего своим содержанием принципам национальной политики Российской Федерации. Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать», — написал Кадыров.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что нельзя делать акцент на национальности преступников, поскольку это приводит к росту ксенофобии и национализма.

«У преступника нет национальности, и не надо делать на этом акцент. Это просто преступник. Но общество живет немножко в других реалиях, и для ряда людей это имеет принципиальное значение, вызывая ненависть и межнациональную рознь.

Я вижу, как в интернете спекулируют на национальности преступников. Если преступник нерусский, реакция общества намного жестче — начинают писать, что «понаехали» или «хватит кормить Кавказ». Такого быть не должно», — подчеркнула Журова в беседе с «Газетой.Ru».

В то же время, она предположила, что полный запрет на упоминание национальности преступников может привести к обратным последствиям — все преступления будут «по умолчанию» приписывать какой-то одной нации, а СМИ начнут использовать иносказательные обороты, вроде «житель такой-то республики».

«Если совсем не указывать национальность, общество будет реализовывать уже устоявшиеся стереотипы и обвинять ту национальность, которую привыкло», — отметила Журова.

При этом она подчеркнула, что инициатива парламента Чечни может сыграть с жителями республики злую шутку.

«Кадыров навел в Чеченской республике порядок, и для чеченца сейчас совершить преступление неприемлемо — его тут же обвинят в том, что он опозорил род и с ним будут разбираться уже свои. Хотя лет пять назад если было громкое преступление, все сразу думали, что это чеченцы. Сейчас такого уже нет. И думаю, что чеченцы в свое время попали под эти стереотипы и сейчас хотят помочь другим нациям и народам избежать этого», — добавила депутат.

По ее словам, выходом из этой ситуации могла бы стать норма, которая позволяет указывать место жительство или место рождения обвиняемых или подсудимых, без указания национальности.

«Национальности называть не нужно, это неправильно. Можно договориться, что писать, из какого субъекта этот человек — если он из Ярославля, значит из Ярославля, если из Дагестана — значит, из Дагестана. А не «азербайджанец» или «таджик». Хотя тут могут все равно начать приписывать все случаи жителям Северного Кавказа», — пояснила Журова.

В свою очередь, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что о лицах, совершивших преступление, должно быть больше информации, чем просто указание, что он гражданин России.

«Если мы говорим о человеке, совершившем преступление, то мы должны указывать и возраст этого человека, и место рождения, и его социальное положение — из какого он круга. Я думаю, и национальность в том числе, по крайней мере, откуда он родом.

Графы «национальность» в паспорте нет, но место рождения, образование, состояние (например, что он был в алкогольном опьянении), мы должны указывать. Мы должны больше давать информации, чем написать, что какие-то хулиганы пристали к человеку с ребенком, ударили ребенка. Это нонсенс — какой человек мог поднять руку на ребенка. Это ненормально, и я хочу знать об этом больше», — пояснил депутат.

При этом он подчеркнул, что обвинять всю нацию в склонности к преступлениям недопустимо.

«Мы не должны говорить, что «опять совершили преступление люди такой-то национальности». Это неправильно, это мы заранее вбиваем клин в национальный вопрос. Преступление не знает национальности, и это однозначно. Но у нас расхожее мнение: если человек определенной национальности — даже не буду называть какой, — то ему присуще, что эти люди либо хулиганы, либо бандиты, либо воры, либо сплошные торговцы наркотиками. Так нельзя говорить, это неправильно. То же самое — нельзя говорить, какой веры те, кто совершили преступление», — добавил Чепа.

Он пояснил, что пока не решил, поддержит ли законопроект с поправками в закон о СМИ или нет.

«Я прочитаю внимательно текст и после этого приму решение», — подчеркнул депутат.