«Ведет к обострению конфликта»: Брюссель требует отменить российский указ о помощи Донбассу

Евросоюз призвал Россию отменить недавний указ Владимира Путина о расширении торговых связей с самопровозглашенными республиками Донбасса. Согласно ему, товары из ДНР и ЛНР смогут ввозить на российский рынок по упрощенным правилам, а также предоставят им доступ к госзакупкам. Брюссель считает, что это подрывает территориальную целостность Украины.

Европейский союз выражает сожаление в связи с принятым законом о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на российский рынок, говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

По мнению ЕС, такие действия со стороны России «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в том числе в сфере таможенного контроля». С позиции Брюсселя, в перспективе это рискует усилить напряженность и перерасти в закрепление независимости ДНР и ЛНР, которую Евросоюз не признает. Также в дальнейшем это может усугубить процесс реинтеграции регионов.

«ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины», — сказано в тексте сообщения.

Напомним, что 15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, который должен быть реализован в течение месяца. Согласно ему, существенно упрощается процедура ввоза товаров из этих регионов на территорию России. «Россия снова протягивает руку помощи» Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой... 15 ноября 20:22

Теперь, как распорядился глава государства, сертификаты товаров и услуг из ДНР и ЛНР будут признаваться в России. Кроме того, они смогут принимать участие в государственных закупках наравне с товарами отечественного производства, а отдельные юридические лица смогут закупать продукцию из самопровозглашенных республик на тех же правилах и основаниях, что и российскую.

Вместе с этим отменяются экспортно-импортные квоты на перевозку товаров из Донбасса, за исключением отдельных категорий, через границу. Там российская сторона также организует специальные пункты пропуска.

«[Решение принято] для защиты прав и свобод человека <...>, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорилось в пояснении к указу.

РФ ожидает, что мера будет действовать до политического урегулирования ситуации на востоке Украины. Москва по-прежнему настаивает, что это должно произойти на основании Минских соглашений.

Представители республик со своей стороны выразили благодарность за «протянутую руку помощи». Глава ЛНР Леонид Пасечник также добавил, что «сограждане» (имеется в виду Украина. — «Газета.Ru») в это время, пока РФ оказывает помощь, «обстреливают нашу территорию». Судьба Минских соглашений: Россия констатирует саботаж со стороны Киева Кризис на Украине далек от разрешения, Киев демонстративно не выполняет Минские соглашения, заявил... 18 ноября 21:13

Глава ДНР Денис Пушилин на фоне подписания Путиным нового закона подтверждал в разговоре с «Парламентской газетой», что республика готова экспортировать в Российскую Федерацию продукцию угольной и металлургической промышленности, а также продовольствие. В России, по его словам, используется донецкая кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное и электрооборудование. Принятие меры же позволят ДНР нарастить темп работы предприятий, тем самым создать новые рабочие места и повысить зарплаты, констатировал Пушилин.

В 2020-м, впрочем, темпы производства в ДНР и ЛНР упали на 40% по сравнению с предыдущим годом, за прошедшую часть 2021-го они выросли лишь на 10%.