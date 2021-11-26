«Если кто-то скажет, что был наемником, его посадят»

Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против «Группы Вагнера» и работающих с ней юридических и физических лиц. Евродепутаты считают, что эта частная военная компания связана с руководством России. При этом в самой РФ деятельность ЧВК запрещена.

В чем Европарламент обвиняет Россию

За принятие документа, призывающего руководство ЕС ввести санкции, проголосовали 585 депутатов, против — 40, 43 воздержались.

»Евросоюз должен ввести санкции в отношении российской военизированной организации «Группа Вагнера». Депутаты Европарламента самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные этой российской военизированной организацией и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов», — говорится в резолюции. «Сначала введут санкции против ЧВК, потом — против России» Глава французского МИДа заявил, что страны Евросоюза могут принять пакет санкций против частной военной... 17 ноября 10:44

В документе отмечается, что «Группа Вагнера» присутствует «во многих конфликтах по всему миру», в том числе «на Украине, в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле».

Евродепутаты, указывая на то, что Россия распространяет свое влияние в странах, где по их данным действует «Группа Вагнера», приходят к выводу, что «российское государство несет ответственность за финансирование, обучение, управление и оперативное командование этими военизированными группами».

Грозят ли России новые санкции

Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин считает, что санкции против России из-за «Группы Вагнера» — «не по адресу». В первую очередь потому, что эта ЧВК не является государственной организацией.

«Вагнер не то, что не является государственной организацией, он вообще не зарегистрирован на территории РФ.

Поэтому санкции против Вагнера Россию в юридическом плане не могут касаться никак. Вагнер зарегистрирован в какой-то другой стране — я не знаю в какой, — и вводить санкции против этой страны могут сколько угодно раз», — отметил Шурыгин.

При этом он подчеркнул, что место регистрации этой организации может поменяться в любой момент. Справка «Группа Вагнера» — частная военная компания, которой приписывают связи с Россией. Согласно материалам СМИ, ЧВК была основана в 2013 году, после чего успела принять участие в вооруженных конфликтах в Сирии, на Украине и в других странах. Читать дальше

«Если та страна, где зарегистрирована «Группа Вагнера», решит вдруг ее ликвидировать, ЧВК спокойно перерегистрируется в какой-нибудь республике Зимбабве или еще где-то. Поэтому я отношусь к этому как к очередному идиотизму Европарламента, который уже не знает, что ему сделать», — пояснил эксперт.

Какие у России отношения с ЧВК

Экс-сенатор, председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что по российским законам деятельность ЧВК и наемничество запрещены.

«Все, кто участвует в работе ЧВК, нарушают закон. Как только кто-то скажет, что был наемником в такое-то стране, участвовал в операции, его в России посадят», — отметил экс-сенатор.

При этом Клинцевич признал, что российские граждане действительно могут принимать участие в деятельности различных ЧВК, в том числе и «Группы Вагнера».

«Все эти граждане хотят воевать. Я лично знаю нескольких человек, которые служили во Французском легионе. Некоторые не могут по-другому заработать. Люди идут на этот риск, а некоторые не возвращаются. Но это жизнь. Русских берут, потому что они лучше с точки зрения военной подготовки и чисто боевых качеств», — добавил Клинцевич.

По его словам, участников подобных ЧВК отличает особый менталитет.

«У меня есть друзья, которые были в Афганистане три-четыре срока. Это часть их менталитета — чисто военные люди. Как геологи, которые годами лазят по горам. После сокращения Вооруженных сил и переподготовки увольняемых офицеров по новой специальности стали работать меньше 0,1%. Ничего не получилось, полная формализация», — добавил Клинцевич.

Экс-сенатор отметил, что российские правоохранительные органы сейчас не отслеживают наемников.

«Наверное, правоохранительные органы могли бы как-то это отслеживать, внедряться туда, но им это зачем?» — полагает он.

Как ЧВК работают в других странах

По словам Клинцевича, западные страны делегируют ЧВК множество боевых функций, которые регулярной армии выполнять невыгодно.

«Им легче проплатить один раз ЧВК, зато они не несут потом никакой социальной ответственности — сотрудники ЧВК не претендуют на компенсации, пенсии и т.д. Вот такой у них подход», — добавил экс-сенатор.

При этом он отметил, что такие ЧВК, «в той или иной степени являющиеся аффилированными структурами силовых ведомств — то министерства обороны, то какой-то спецслужбы», «совершают целые государственные перевороты».

Возможна ли легализация ЧВК в России

Клинцевич считает, выходом из ситуации могла бы стать легализация ЧВК в России, что позволило бы бывшим российским военным реализовать себя и принести пользу своей стране. Частные военные действия: чем занимаются ЧВК по всему миру В конце недели стало известно о планах основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика... 12 июля 09:01

«У нас серьезные государственные корпорации участвуют в бизнесе за рубежом и вынуждены нанимать зарубежные ЧВК для охраны. Но мне кажется, было бы значительно дешевле и лучше, если бы это были российские ЧВК. И у нас есть проблемы социализации людей, которые после военной службы не могут вернуться к обычной жизни. Если он до майора-подполковника дослужился, ему 40-45 лет, он не нужен в армии, ему дали квартиру и он хочет куда-то устроиться и продолжить служить, наверное в этом есть, в том числе и интерес государства. Я всегда говорил об этом и сейчас говорю — мы делаем массу серьезных упущений, которые есть в международной практике, в том числе у «проклятых буржуев»: почему бы эти лучшие моменты практики не использовать?» — сказал Клинцевич.

Он напомнил, что 16 лет назад был инициатором создания закона о ЧВК, однако силовые ведомства его не поддержали.

«Мы подготовили все и сделали. Но это не получило развития, потому что силовые ведомства не договорились между собой с точки зрения того, кто будет влиять на этот процесс», — напомнил экс-сенатор.

В свою очередь, доктор военных наук Константин Сивков предложил легализовать частные военные компании в России через милитаризацию казачества.

«У нас есть добрая традиция — казачество, еще с царских времен. Это практически то же самое. Сейчас их можно милитаризировать, сделать частью армии, наделить определенными обязанностями», — отметил Сивков.

По его словам, в России можно было бы возродить военно-промышленные поселения, в которых за определенные налоговые льготы осуществлялась бы пожизненная воинская повинность — например, по охране оружия и боеприпасов, которые они сами производят.