«Наших выгоняют»: посол России рассказал о ситуации с дипломатами в США

В ближайшие семь месяцев более 50 российских дипломатов вместе с семьями вынужденно покинут США, сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями. 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — отметил диппредставитель России.
По словам Антонова, американские власти намеренно разделяют российских дипломатов с семьями. «Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом. У супруг ряда наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не дают визы. Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей российских дипломатов», — поделился он, подчеркнув, что такая ситуация сложилась на фоне заявлений американцев о том, «как бережно относятся в Соединенных Штатах к семейным традициям».
Посол указал на прежнее негативное отношение США к России.
«Не меняется практически ничего. По-прежнему атмосфера здесь [в США] отравлена русофобией: в СМИ, в Конгрессе, в госаппарате. Все это мешает выстраиванию российско-американских отношений», — констатировал Антонов.
По его словам, американские представители все меньше говорят с Россией о том, что представляет интерес Москвы. Зачастую они выбирают лишь те вопросы, которые представляют интерес для США, а в последних двусторонних контактах «доминирует только одна тема — «агрессивная» политика Российской Федерации на наших западных рубежах».
Неделей ранее Антонов рассказал, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников российского посольства.
«Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно. В посольстве и генконсульствах России в США остаются почти 60 сотрудников (вместе с членами семей — 155 человек), которым американская сторона затягивает продление виз», — обратил внимание дипломат.
При этом порядка 40 российских представителей ожидают разрешение на въезд. Многие из них, по словам посла, находятся в «листе ожидания» больше года.
«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны будут покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка может усугубиться», — предположил тогда Антонов.
Посол считает, что американские власти специально выставляют себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России, чтобы сделать Москву ответственной за консульско-визовые сложности.
В апреле этого года Вашингтон объявил о санкциях против России. Кроме того, Госдеп заявил об очередной высылке российских дипломатов. В ответ на это Москва ограничила наем американским посольством в России россиян и граждан третьих стран.
Вместе с тем российская сторона уверена, что стороны не смогут нормализовать отношения, пока не решен вопрос с дипсобственностью России в США. В частности, об этом говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, дипломатические объекты России были «захвачены американскими властями в период с 2016 по 2018 год».
«Мы делаем все, чтобы эту ситуацию каким-то образом переломить. В контактах с официальными американскими представителями подчеркиваем неприемлемость подобных рейдерских действий», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что Москва требует «вернуть земельные участки, здания законному владельцу» и допустить дипломатов. Но им регулярно отказывают.
17 ноября Захарова рассказала, что власти США предлагают России продать ее дипсобственность (шесть объектов), которая находится на территории Соединенных Штатов.