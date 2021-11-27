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Политика

«Наших выгоняют»: посол России рассказал о ситуации с дипломатами в США

Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января

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Алексей Агарышев/РИА «Новости»
До 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства. Спустя полгода еще столько же дипломатов покинут страну. Представители России по требованию американских властей отправляются на родину вместе с семьями. Также до сих пор не решен визовый вопрос — США не торопятся выдавать дипломатам РФ и членам их семей визы и виды на жительство.

В ближайшие семь месяцев более 50 российских дипломатов вместе с семьями вынужденно покинут США, сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями. 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — отметил диппредставитель России.

По словам Антонова, американские власти намеренно разделяют российских дипломатов с семьями. «Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом. У супруг ряда наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не дают визы. Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей российских дипломатов», — поделился он, подчеркнув, что такая ситуация сложилась на фоне заявлений американцев о том, «как бережно относятся в Соединенных Штатах к семейным традициям».

Посол указал на прежнее негативное отношение США к России.

«Не меняется практически ничего. По-прежнему атмосфера здесь [в США] отравлена русофобией: в СМИ, в Конгрессе, в госаппарате. Все это мешает выстраиванию российско-американских отношений», — констатировал Антонов.

По его словам, американские представители все меньше говорят с Россией о том, что представляет интерес Москвы. Зачастую они выбирают лишь те вопросы, которые представляют интерес для США, а в последних двусторонних контактах «доминирует только одна тема — «агрессивная» политика Российской Федерации на наших западных рубежах».

Неделей ранее Антонов рассказал, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников российского посольства.

«Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно. В посольстве и генконсульствах России в США остаются почти 60 сотрудников (вместе с членами семей — 155 человек), которым американская сторона затягивает продление виз», — обратил внимание дипломат.

При этом порядка 40 российских представителей ожидают разрешение на въезд. Многие из них, по словам посла, находятся в «листе ожидания» больше года.

«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны будут покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка может усугубиться», — предположил тогда Антонов.

Посол считает, что американские власти специально выставляют себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России, чтобы сделать Москву ответственной за консульско-визовые сложности.

В апреле этого года Вашингтон объявил о санкциях против России. Кроме того, Госдеп заявил об очередной высылке российских дипломатов. В ответ на это Москва ограничила наем американским посольством в России россиян и граждан третьих стран.

Вместе с тем российская сторона уверена, что стороны не смогут нормализовать отношения, пока не решен вопрос с дипсобственностью России в США. В частности, об этом говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, дипломатические объекты России были «захвачены американскими властями в период с 2016 по 2018 год».

«Мы делаем все, чтобы эту ситуацию каким-то образом переломить. В контактах с официальными американскими представителями подчеркиваем неприемлемость подобных рейдерских действий», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва требует «вернуть земельные участки, здания законному владельцу» и допустить дипломатов. Но им регулярно отказывают.

17 ноября Захарова рассказала, что власти США предлагают России продать ее дипсобственность (шесть объектов), которая находится на территории Соединенных Штатов.

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