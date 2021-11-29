Стычки с полицией и скорая помощь: как в Тбилиси судили Саакашвили

В Тбилиси прошло второе заседание по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и захвате телекомпании «Имеди». На этом заседании лично присутствовал обвиняемый — экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Его сторонники собрались на акцию протеста, которая обернулась стычками с правоохранительными органами.

С раннего утра 29 ноября ряд СМИ начали сообщать о потасовках у здания суда, куда привезли экс-главу Грузии Михаила Саакашвили. Сторонники экс-президента пришли вживую запечатлеть первое публичное появление политика после ареста. Ситуация накалилась, и полиция применила перцовый спрей, чтобы утихомирить протестующих. Всего были задержаны 15 человек.

Бывший президент Грузии обратился к народу прямо из зала суда и напомнил о своих прошлых успехах.

«Не скучаете ли по темпу и драйву развития страны? Не скучаете ли по любви и теплу, по празднованию победы? Если вы по всему этому скучаете, тогда то, что происходит сегодня, мы должны все вместе завершить», — приводит слова Саакашвили РИА «Новости».

Политик добавил, что не признает грузинское правосудие, которое, по его словам, является «частью уже заранее написанной комедии». Обвинения со стороны прокуратуры он также не признал. В общей сложности политику грозит около девяти лет тюрьмы. Сам он продолжает призывать сторонников к акциям протеста.

Здание суда Саакашвили покинул на скорой помощи. Карету врачей сопровождали не менее трех полицейских автомобилей.

Протестная активность вернулась на улицы Грузии вместе с возвращением Саакашвили: люди шли к тюрьме, чтобы подбодрить голодающего политика; люди шли (и идут) к зданию суда, чтобы выразить слова поддержки перед заседанием. Однако о принципиально новом всплеске протестов говорить не приходится, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Он приехал к [муниципальным] выборам, а выборы в Грузии всегда проходят «активно» — за ними всегда следуют протесты, а результаты всегда оспаривают. Своим приездом он мобилизовал свой электорат — чего нельзя отрицать, — но этого не хватило, чтобы переломить ситуацию и выиграть», — заявил профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе в разговоре с «Газетой.Ru».

Возвращение Саакашвили в Грузию принципиально не изменило ситуацию с протестной активностью в стране, полагает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«Его сторонники время от времени выходили на протесты и раньше. Они выходят и сейчас. Но результаты муниципальных выборов показали, что больше их не стало. Вообще конфликт верхушечный, который, на мой взгляд, мало интересует большинство граждан Грузии», — отметил Силаев.

Так или иначе, Саакашвили не обладает достаточными ресурсами, чтобы развернуть полномасштабные протесты в стране, сошлись во мнении эксперты.

По словам Шарашенидзе, акции в поддержку Саакашвили уже прошли свой пик и сейчас протестная активность идет на спад.

«Ничего особенного не произойдет. Многие его сторонники все еще верят, что в Грузии можно совершить революцию, которую они уже завершили 18 лет назад. К их сожалению, они застряли в той эпохе и не хотят видеть реальность: за эти 18 лет страна изменилась к лучшему, в том числе — благодаря реформам Саакашвили», — объяснил профессор.

Николай Силаев обратил внимание на тот факт, что арест Саакашвили также не привел к общенациональным протестам, что исключает возможность дальнейших потрясений, связанных с судом по делу бывшего президента.

«Если дело Саакашвили до сих пор не привело к масштабным протестам, то невелика вероятность, что приведет в будущем. В таких случаях значение имеет то, что происходит после важного события. Таким событием был его арест. После ареста протесты были, но не такие масштабные», — подытожил эксперт.

Охота на «агента»

В 2016 году Саакашвили сняли с должности губернатора Одесской области на фоне конфликта с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Саакашвили потребовался год, чтобы вернуться и заявить с трибуны в Харькове об угрозе собственной жизни. Тогда политик призывал к новому «майдану», но политические изменения произошли в Киеве и без участия грузинского экс-президента.

Пятью годами позже ситуация повторилась. И вновь Саакашвили нелегально перебирается через границу — на этот раз в грузовом контейнере в Грузию — и призывает людей к протесту. Однако и в 2021 году у политика не хватило ресурсов, чтобы обратить политический процесс вспять и вернуться к власти.

«Я все это отложил [работа на должности главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины], отказался временно и приехал в Грузию, где точно знал, что меня могли или убить, или посадить», — сказал политик на заседании 29 ноября.

О роли и значении Саакашвили в современной грузинской политике продолжают спорить: для его сторонников и противников он олицетворяет полярные вещи.

«Саакашвили — это медийное явление. Для своих сторонников он — вождь. Для противников, которых в Грузии большинство, он олицетворяет многочисленные злоупотребления, которые совершались, когда он был у власти, — отметил Николай Силаев. — Что касается отношения к России — в грузинской политике это сейчас предмет консенсуса: Россия — враг, и Москва угрожает самому существованию независимой Грузии».

Примечательно, что и сторонники, и противники Саакашвили обвиняют друг друга в связях с Кремлем, пытаясь либо оправдать, либо опротестовать арест политика.

Николай Силаев указал, что после президентских выборов 2018 года грузинские политики «соревнуются» по части обвинения друг друга в связях с Кремлем.

«После того как Саакашвили вернулся в Грузию и был арестован, его сторонники тут же заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» — это агенты Кремля, действующие по приказу Москвы. Противники Саакашвили напротив заявили, что он сам агент Кремля и вернулся в Грузию, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Пусть между собой разберутся, потому что я уже запутался, кто из них наш агент», — иронизирует Силаев.

«Среди его сторонников, конечно, есть люди, которые верят, что «Грузинская мечта» тащит Грузию назад в Россию, тогда как Саакашвили может спасти страну от возвращения в сферу российского влияния», — объяснил Шарашенидзе.

Реформы без Саакашвили

Несмотря на целый ворох обвинений, Саакашвили все еще остается грузинским политиком, вокруг которого собираются люди, недовольные текущим положением в стране. Партия экс-президента «Единое национальное движение» (ЕНД) все еще остается лидирующей среди оппозиции, подчеркнул Торнике Шарашенидзе.

«Рейтинг его партии составляет около 25%. Можно сказать, что почти половина его сторонников безоговорочно преданы ему и пойдут за ним везде. Но есть и прагматики, которые считают, что Саакашвили сделал больше хорошего, чем плохого. Есть те, кто попросту разочаровался правлением «Грузинской мечты» и видит в Саакашвили единственную альтернативу», — сказал эксперт.

Николай Силаев напротив считает, что Саакашвили уже не в состоянии что-либо дать грузинскому народу.

«Настоящие институциональные реформы начались уже после Саакашвили. Судебная была проведена после него, равно как и муниципальная. После Саакашвили город Тбилиси впервые получил местное самоуправление. Тогда же началась реформа гражданской службы», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

«Если посмотреть на такие индикаторы, как качество государственного управления (World government indicators), то Грузия продолжила расти после ухода Саакашвили. Процесс реформ начался при нем, но и потом продолжился. Грузинские власти вполне успешно проводят реформы, и страна для своей экономики неплохо управляется. Поэтому его нельзя назвать каким-то выдающимся, великим или уникальным реформатором», — добавил Силаев.