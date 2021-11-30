«Прошу правительство в недельный срок подготовить обновленный план»

Российский президент во вторник выступил на заседании инвестфорума «Россия зовет!». Он отметил ускорение роста цен в России, пояснив, что продукты дорожают во всем мире, на ситуацию влияет много внешних факторов. В нашей стране продовольственная инфляция с начала 2021 года составила около 10%, уточнил Владимир Путин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин поручил кабмину за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом глава государства рассказал во вторник, 30 ноября. Переболевшие могут заразиться новым штаммом. Что узнали про «омикрон» в ВОЗ Пока не ясно, является ли штамм «омикрон» заразнее других вариантов COVID-19, и приводит ли он... 29 ноября 09:34

«Я прошу правительство в недельный срок — сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства РФ — подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса, вместе с тем учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции», — заявил он, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Российский лидер назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации важной мерой в борьбе с пандемией. «Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества, имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса», — отметил он.

Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих стран мира, станет основой для более активных совместных действий, полагает Путин.

Рост цен ускоряется

Кроме того, российский президент отметил ускорение роста цен в России. Глава Минфина РФ оценил влияние «омикрона» на экономику Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, как штамм коронавируса «омикрон» может повлиять... 30 ноября 16:31

Он добавил, что продовольствие дорожает во всем мире, это ощущается и в нашей стране — рост потребительских цен во многом под влиянием внешних факторов ускорился.

Такая ситуация вызвана, по его словам, целым комплексом причин. В частности, цепочки поставок оказались разорваны. Рост бюджетных дефицитов и глобальные инфляционные риски при этом сохраняются.

«Нужно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение», — указал Путин. Продовольственная инфляция в России с начала года составила около 10%, уточнил он. Инфляция стала двузначной, кредиты ограничат. О чем рассказали в ЦБ Если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения — предупредила... 18 ноября 17:55

«Понимаем, что ряд граждан, по определенным группам разбитые, с низкими доходами все-таки от продовольственной инфляции, которая уже выше, чем общая инфляция, где-то под 10%, испытывают трудности. Соответствующим образом будем выстраивать свою политику», — добавил глава государства.

Ранее помощник президента Максим Орешкин назвал три сценария, как новый штамм коронавируса может повлиять на всю мировую экономическую систему, отметив нынешнюю неопределенность на рынках. Есть ли в России новый штамм COVID-19 «омикрон». Мнения разнятся Российские туристы, побывавшие в Египте, могли привезти новый африканский штамм коронавируса, который... 28 ноября 16:31

Первый вариант предполагает, что вирус будет распространяться очень быстро и общество «начнет переживать» все ранее введенные ограничительные меры. Второй сценарий — «ложная тревога». По оценкам Орешкина, новые штаммы появлялись и ранее, и о них быстро забывали. Третий — «позитивный», он предполагает, что заражение новым штаммом не будет сопровождаться тяжелым протеканием болезни.

Сколько тратят россияне на еду

С 22 по 28 ноября индекс недельного среднего чека увеличился на 1% по сравнению с предшествующими семью днями. Средняя стоимость одной покупки россиянина составила 683 рубля, следует из данных компании «Ромир».

В то же время в годовом выражении недельный средний чек вырос на 12% (71 рубль).

По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (632 рубля) чек показывает рост на 8% или 51 рубль.