«Вина ляжет на Байдена»: антироссийские санкции застряли в сенате США

Администрации Джо Байдена не удалось согласовать оборонный бюджет США с сенатом. Хотя в проекте и заложены новые санкции против Москвы, республиканцы считают их недостаточными, требуя включить более жесткие ограничения по линии «Северного потока — 2». По мнению политологов, блокировка обусловлена внутриполитической борьбой в США и мало связана с внешней политикой.

В сенате конгресса США заблокировали дальнейшее утверждение проекта оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, который в том числе предусматривает новые санкции против России. Против перехода законопроекта на следующий этап выступили сенаторы из Республиканской партии, что не позволило набрать необходимые в рамках процедурного голосования 60 голосов.

Как заявил лидер демократов в сенате Чарльз Шумер, республиканцы «в очередной раз подорвали двухпартийный консенсус» в верхней палате американского конгресса.

«Республиканцы просто заблокировали закон, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, на безопасность американцев», — указал Шумер.

Представители Республиканской партии не скрывали своих намерений в отношении проекта оборонного бюджета. По словам лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла, блокировка связана с тем, что демократы отказались принять в законопроект ряд поправок, в том числе по дополнительным санкциям против «Северного потока — 2». «Санкции наносят ущерб трансатлантическому единству» Власти ФРГ призывают американских политиков отказаться от санкций против партнеров «Северного потока... 28 ноября 20:29

В частности, Республиканская партия настаивает на добавлении в оборонный бюджет инициативы, которая обязывает президента США Джо Байдена не позднее чем через 15 дней после утверждения проекта ввести санкции против любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода, а также против основного акционера такой компании.

Что не поделили республиканцы и демократы

Республиканская партия уже давно критикует Белый дом за условную «мягкотелость» по вопросу «Северного потока — 2», в особенности за отказ от ограничительных мер в отношении компании-оператора газопровода.

Это решение администрация Байдена приняла еще летом, что стало результатом соглашения между президентом США и канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда Вашингтон обещал не препятствовать завершению проекта в обмен на гарантии Берлина по сохранению транзита российского газа через Украину и готовность к санкциям против Москвы в случае использования «Северного потока — 2» как инструмента давления.

По информации The Hill, Белый дом от договоренностей отступать не собирается, поэтому через Госдеп попросил демократов в Сенате заблокировать соответствующие поправки республиканцев против «СП-2» в проекте оборонного бюджета, чтобы не вызывать недовольство со стороны Германии.

Однако это не означает, что в законопроекте нет никаких новых мер непосредственно против России. Напротив, в оборонный бюджет собираются внести инициативы по введению санкций против 35 россиян, которых США подозревают в нарушении прав человека и коррупции. Более того, ряд поправок предполагают запрет на покупку и продажу облигаций в любой валюте, выпущенных ЦБ России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что прения по поводу «Северного потока — 2» на самом деле мало связаны с несогласием сторон по вопросам внешней политики, в том числе в отношении России, а касаются лишь внутриполитической борьбы в США. Так, политолог-американист Малек Дудаков считает, что все это во многом политическая игра республиканцев и демократов.

«Республиканцы пытаются шантажировать администрацию Байдена, чтобы она заняла более жесткую позицию в отношении России. Основная причина, почему это происходит, связана не с внешней политикой, а с внутренней ситуацией.

То есть республиканцы показывают, что они считают Байдена чрезвычайно мягкотелым в отношении России, а себя выставляют «ястребами». Таким образом республиканцы пытаются отомстить демократам за четыре года обвинений в том, что они якобы помогали России и получали поддержку из Москвы», — пояснил эксперт. «Во власти нужно вести себя по-другому»: почему «Зеленые» дали отпор США Немецкая партия «Союз 90/ Зеленые», которая вошла в состав новой правящей коалиции, довольно неожиданно... 26 ноября 14:59

Заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов также уверен, что цель республиканцев в данном случае не в том, чтобы защитить Украину или нанести ущерб России, а в ослаблении администрации Байдена.

«Республиканцы прекрасно понимают, что если произойдет задержка с принятием оборонного бюджета, то политическая вина за это ляжет на администрацию Байдена. А это моментально запустит разговоры о том, что Белый дом сознательно ослабляет обороноспособность США. Они руководствуются интересами внутриполитической борьбы, пытаясь ослабить политические позиции Белого дома и уменьшить ему свободу маневра по вопросам внешней политики. В данном случае осложнив Байдену возможность укрепления американо-германских отношений», — добавил эксперт.

Что будет делать Белый дом

Помимо санкций против России, американский проект о бюджетных ассигнованиях на оборону в размере примерно $770 млрд предполагает повышение зарплат военных на 2,7%, выделение средств на строительство 13 дополнительных боевых кораблей и создание специального управления по борьбе с экстремизмом в Вооруженных силах США.

Кроме того, в проекте присутствует план создания космической национальной гвардии, а также предложение по созданию двухпартийной комиссии для расследования всех подробностей о конфликте в Афганистане, который армия США со скандалом покинула летом.

По словам политолога Малека Дудакова, при желании демократы могут принять проект без республиканцев, поскольку обладают большинством в Сенате, но вряд ли пойдут на этот шаг, чтобы сохранить образ двухпартийности. «Внутриполитическая неразбериха». Почему Байден отказался от санкций против России Джо Байден трижды отказался от введения санкций против России под предлогом их недостаточной жесткости... 16 ноября 16:20

«В крайнем случае администрация Байдена может даже уступить в плане включения этих санкций, но отказаться их применять в будущем. Все же немалое количество ограничительных мер, принимаемых в конгрессе, дают право на их внедрение, но не обязуют казначейство США или Госдеп это делать. Также у правительства США всегда есть возможность перенаправлять деньги из различных министерств на нужды обороны — так что американская оборонка в любом случае не обанкротится», — добавил эксперт.

Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ считает, что администрации Байдена вряд ли удастся переубедить Республиканскую партию в отношении давления на «Северный поток — 2». По его мнению, не исключено, что Белому дому придется пойти на уступки.

«Республиканцы заинтересованы в том, чтобы Белый дом проиграл и не добился успеха в любом виде — это для них важнее, чем любые соображения внешней политики. Скорее всего, администрация Байдена в конечном итоге пойдет на уступки по этим вопросам и будет искать пути, как минимизировать негативное воздействие санкций. К примеру, заматывать или затягивать имплементацию ограничительных мер на уровне решений исполнительной власти. Однако вычеркнуть санкции из проекта оборонного бюджета они, вероятно, не смогут», — резюмировал эксперт.