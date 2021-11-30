«В принципе, это достойные люди»: почему жителей ДНР и ЛНР приняли в «Единую Россию»

100 жителей ДНР и 115 ЛНР 30 ноября приняли в «Единую Россию». Документы им вручал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-атаман Донского казачьего войска Виктор Водолацкий. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, как появилась идея принимать жителей непризнанных республик в правящую партию России и что это им дает.

— Почему жители ДНР и ЛНР решили вступить в «Единую Россию»?

— Во время избирательной кампании в Госдуму генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак встречался с гражданами России, проживающими на территории Донецкой и Луганской народных республик. Во время этих встреч жители Донбасса говорили Андрею Анатольевичу [Турчаку], что у них, у граждан России, проживающих здесь, есть огромное желание стать членами партии «Единая Россия», на что Андрей Анатольевич им пообещал: «Оформляйте все по закону, и мы будем ваши заявления рассматривать».

В уставе партии существует так называемый «кандидатский минимум», они должны пройти стадию сторонников, но для жителей ЛНР и ДНР это норма была убрана, потому что эти граждане, жители Донбасса, уже доказали, что являются настоящими патриотами России. «Ведет к обострению конфликта»: Брюссель требует отменить российский указ о помощи Донбассу Евросоюз призвал Россию отменить недавний указ Владимира Путина о расширении торговых связей... 24 ноября 17:15

И для них был снят этот барьер сторонников, они оформляли заявление на вступление сразу в ряды всероссийской партии «Единая Россия».

Первые заявления — 100 от жителей ДНР и 115 от ЛНР — были оформлены через ростовское областное отделение партии «Единая Россия», и сегодня я по поручению Андрея Турчака вручил эти билеты.

Среди новых членов партии — простые рабочие, врачи, учителя, руководители промышленных предприятий. Самое высокое должностное лицо, которое первое получило партийный билет, — это глава ЛНР Пасечник Леонид Иванович.

На сегодняшний день у уполномоченных партии по этим республикам уже несколько сотен заявлений о вступлении. Поэтому на территории ДНР и ЛНР до конца года еще около 1 тыс. заявлений будет направлено в ростовское отделение партии.

До 1 тыс. заявлений будут до конца года поданы. Сегодня ровное такое количество граждан ДНР и ЛНР, граждан Российской Федерации, жителей Донбасса хотят стать членами российской партии «Единая Россия», потому что это единственная партия, которая во время выборной кампании приезжала сюда, встречалась с людьми.

Некоторые предложения от жителей Донбасса вошли в народную программу «Единой России».

— Какие, например?

— По оказанию содействия в отношении объектов здравоохранения новыми медицинскими комплексами, по снабжению систем образования учебниками, которые сегодня в том числе преподаются в России, потому что в Донбассе идет активная интеграция начальной школы, высшего образования в систему Российской Федерации. Здесь недостаточно учебников, и, естественно, «Единая Россия» в этом активно помогает. При помощи и поддержке «Единой России» в народную программу включено переоснащение автобусного парка. И сегодня первые несколько сотен автобусов уже находятся на территории Донбасса.

По упрощению прохождения границы, этим как раз мы сейчас и занимаемся вместе с федеральными службами. Граница между ДНР, ЛНР и РФ.

— Есть ли идея создать на территории этих республик какое-то свое отделение, не ростовское?

— Нет, все новые члены партии все будут приписаны к ростовскому отделению.

— Были ли кто-то, кому отказали в членстве?

— Все первые 215 человек — они все прошли, потому что их рекомендовали руководители, которые их знают. В принципе, это достойные люди.

— Что дает членство в партии?

— Учитывая, что у нас сейчас активно проходит гуманитарная, экономическая, культурная, спортивная интеграция, то есть интеграция Донбасса и России проходит по всем направлениям. Естественно, без политической интеграции, наверное, это не полная система.

Поэтому жители Донбасса посчитали, что российская интеграция тоже необходима, они хотят участвовать в политической жизни в том числе и России, участвовать в тех программах, в тех проектах, которые сегодня реализуются «Единой Россией», потому что они граждане РФ. Что ждет минские соглашения при новом канцлере ФРГ После заключения минских соглашений прошло уже семь лет — из тех, кто их согласовывал... 28 ноября 14:11

Поэтому, скорее всего, именно для того, чтобы более активно, более системно проходила интеграция по всем направлениям, вот жители для себя определили в том числе и этот вектор интеграционных процессов — политический.

— Вот они сейчас получили билеты, и какие следующие шаги?

— Делегаты будут приезжать в Ростов-на-Дону на те мероприятия, которые будут проводиться местным отделением, на наши съезды, на наши мероприятия, на наши форумы. То есть они полноценные участники всей партийной жизни. В том числе наша дальнейшая работа — открыть здесь молодежное движение партии, которое могло бы работать с молодежью по всей России, именно в рамках партийного строительства, молодежных проектов. Молодежь не должна быть здесь в вакууме, в резервации, мы должны им оказать максимальную поддержку, что мы сегодня и делаем.