Вопреки желанию Байдена. США готовят новые санкции против «Северного потока — 2»

Демократы в США согласились рассмотреть в сенате «санкционный» пакет поправок в оборонный бюджет. В среду, 1 декабря, сенат рассмотрит пакет из 21 поправки, согласно одной из которых президент Байден должен в течение двух недель ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» из-за «российской угрозы». При этом ранее Белый дом и Госдеп пытались заблокировать принятие и обсуждение санкционного пакета.

Республиканцы добились включения в проект оборонного бюджета США пункта о введении санкций против «Северного потока — 2», сообщает The Hill.

1 декабря американские законодатели рассмотрят 21 поправку к проекту оборонного бюджета — сенаторы от Демократической партии согласились рассмотреть пакет поправок. Сейчас «слоны» (республиканцы) и «ослы» (демократы) выясняют, будет ли кто-нибудь из сенаторов голосовать против.

«Мы только что получили новое предложение от демократов. В начале дня мы направили им предложение. <...> И я надеюсь, что получим что-то, что позволит продвинуть процесс», — заявил журналистам координатор республиканской фракции Джон Тьюн.

Он также подчеркнул, что санкции в отношении «Северного потока — 2» представляют собой крайне важный вопрос.

Республиканцы ранее не позволили принять проект оборонного бюджета, поскольку демократы отказались обсуждать поправку о санкциях против СП-2. Проект не получил нужных 60 голосов из 100 при голосовании сенаторов. Лидер «слонов» в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что проект бюджета не получит поддержки, потому что в документе нет «четко прописанной реакции Штатов на исходящую от Российской Федерации угрозу». Минфин США согласился «жестко» надавить на Россию Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что США могут оправданно финансово надавить на Россию из-за... 01 декабря 14:42

Республиканец добавил, что в оборонном бюджете на 2022 год не были прописаны решения по поводу военной помощи Украине. «Слоны» требуют,

чтобы в оборонном бюджете содержался параграф, согласно которому президент Байден в течение 15 дней после утверждения проекта ввел санкции против акционера Nord Stream 2 и любой организации, ответственной за планирование, строительство и эксплуатацию СП-2.



Стоит добавить, что текущий проект оборонного бюджета был поддержан Палатой представителей (большинство в ней принадлежит демократам, в то время как в сенате – республиканцам). Бюджет предполагает выделить на оборонные траты $1,8 трлн.

Против ужесточения санкций против «Северного потока — 2» выступает администрация президента-демократа Джо Байдена. Как сообщил ранее The Hill, Белый дом начал создавать «процедурные затруднения» для республиканских поправок в проект оборонного бюджета.

Байден не хочет введения новых санкций, поскольку боится ухудшить отношения с ФРГ. Берлин в проекте газопровода из России заинтересован, отмечается в публикации.

Заблокировать республиканскую поправку в проект оборонного бюджета пытался и Госдепартамент. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгрессменов-демократов не дать ход этому документу.

«Демократы очень нервничают из-за вопроса о голосовании по «Северному потоку — 2», поскольку при предыдущей администрации все они выступали против него, а после прихода к власти Байдена расчеты стали другими», — сказал журналистам осведомленный источник.

По мнению критиков новых санкций, они принесут США лишние траты на фоне мутного экономического прогноза и высоких инфляционных рисков. Кроме того, Республиканская партия во многом существует на деньги крупного нефтегазового бизнеса, заинтересованного в экспорте своего топлива в Европу.

Заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что цель республиканцев в первую очередь заключается в ослаблении байденовской администрации. «Вина ляжет на Байдена»: антироссийские санкции застряли в сенате США Администрации Джо Байдена не удалось согласовать оборонный бюджет США с сенатом. Хотя в проекте и... 01 декабря 15:11

«Республиканцы прекрасно понимают, что если произойдет задержка с принятием оборонного бюджета, то политическая вина за это ляжет на администрацию Байдена. А это моментально запустит разговоры о том, что Белый дом сознательно ослабляет обороноспособность США.

Они руководствуются интересами внутриполитической борьбы, пытаясь ослабить политические позиции Белого дома и уменьшить ему свободу маневра по вопросам внешней политики. В данном случае осложнив Байдену возможность укрепления американо-германских отношений», — добавил эксперт.

Президент США Джо Байден трижды в 2021 году отклонял пакет санкций против России, предложенный советом нацбезопасности США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. Как указывает газета, американский лидер посчитал, что предложенные меры в отношении РФ были недостаточно жесткими. Санкции планировалось ввести в начале года.

«Администрация Байдена четко дала понять, что во время президентства Байдена санкции введены не будут», — сообщало в октябре издание Politico.