«Будем действовать по полной программе»: Киев пригрозил Минску после признания Крыма

Белоруссия в случае агрессии Украины продемонстрирует поддержку России, заявил президент Александр Лукашенко. Также глава государства назвал Крым частью Российской Федерации, на что Киев пригрозил действовать против Минска «по полной программе». В Верховной раде же указали, что к таким заявлениям белорусского лидера привели действия украинских властей, которые не признали законными выборы в республике, а Лукашенко — легитимным президентом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшем будущем намерен вместе с российским коллегой Владимиром Путиным посетить Крым, что будет означать признание республикой полуострова частью России, заявил он. «Мы все понимаем, что Крым — российский», — сказал глава белорусского государства.

В течение последнего года белорусско-украинские отношения достигли низшей точки. Киев наравне с Брюсселем и Вашингтоном, в частности, не признает легитимность президентства Лукашенко и находится в конфронтации с Белоруссией, а Минск в ответ на это обвинил украинскую сторону во вмешательстве во внутренние дела республики и причастности к незаконным протестам в стране.

Несмотря на это, в МИД Украины считают, что признание Минском полуострова Крым российской территорией еще больше усугубит сложившуюся ситуацию.

«Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будет оценивать его действия. Если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», — приводит слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы «Укринформ». «Меня избирал не Евросоюз». Лукашенко рассказал о санкциях Запада и мигрантах Александр Лукашенко заявил, что в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель... 22 ноября 22:52

О том, каким именно способом Украина намерена реагировать на позицию Белоруссии относительно Крыма и действовать «по полной программе», руководитель дипведомства не уточнил. Однако Лукашенко дал понять, что если Киев поведет себя враждебно по отношению к России, то Минск займет сторону Москвы.

«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное», — заявил президент Белоруссии в интервью РИА «Новости».

По словам Лукашенко, он «никогда не будет на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине».

«Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение», — добавил он. Как Белоруссия признавала Крым российским Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика считает Крым российским. В Киеве... 11 ноября 08:27

«Угрозы» Кулебы Белоруссии ничего не стоят и могут быть сведены к нулю, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он предположил, что Киев не сможет причинить какие-либо серьезные проблемы Минску, не навредив себе.

«Для политической элиты Украины гораздо важнее демонстрировать высшую степень преданности Западу», — сказал собеседник РИА «Новости».

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в свою очередь выразила мнение, что политика Украины недальновидна и совершенно не учитывает интересы собственного населения, потому что «только безумец может делать свой народ заложником политических амбиций».

«А то, что по этому поводу [визиту Лукашенко в Крым] думают власти Украины – это их внутренние болезненные размышления на тему «как бы вернуть то, что уже совершенно точно не их территория», — высказалась она.

На Украине единого мнения по поводу заявлений Лукашенко нет. Народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предположил, что действия Минска напрямую связаны с позицией Киева по поводу легитимности белорусского президента, которая оказалась ошибочной.

«Непосредственная вина за то, что Белоруссия в лице Лукашенко намерена признать незаконно аннексированный Крым российским, лежит на тех, кто считал, что Украина имеет право вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. На тех, кто голосовал зачем-то за непризнание результата белорусских выборов, хотя достаточно было просто выразить озабоченность и призвать стороны к диалогу. Эти шаги прямо привели к ущербу для нашей страны. Вопрос в том, что это было невыгодно Украине, и об этом говорилось прямо», — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Разногласия по поводу территориальной принадлежности Крыма между Минском и Киевом возникают периодически. В прошлом месяце министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал Крым российским, и без ответной реакции это не обошлось. В украинском МИДе подчеркнули, что официально Белоруссия до сих пор придерживается позиции, что полуостров является частью Украины, а какие-либо меры возможны только в случае изменения этой юридической трактовки.

«Изменение подхода Беларуси к де-юре признанию временно оккупированного Крыма территорией России будет иметь непоправимые последствия для украинско-белорусских отношений. Мы надеемся, что Минск осознает этот аспект и не допустит шагов, противоречащих нормам международного права», — констатировал пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.