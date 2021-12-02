«Это посягательство на российский регион»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Крыма можно считать прямой угрозой РФ. В Кремле считают, что Киев готов на все, в том числе на силовые меры, чтобы попытаться вернуть полуостров. Зеленский ранее в послании к Верховной раде сказал, что возвращение Крыма должно стать целью и «философией» Украины.

По мнению Пескова, подобные формулировки из уст украинского президента доказывают, что Киев «намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион».

«Фактически, мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», — указал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Москва обеспокоена агрессивной риторикой киевских властей по поводу Донбасса. Он процитировал заявление Зеленского о том, что у Украины «сильная и мощная армия», и слова президента: «Если мы хотим возвратить Донбасс, давайте».

«Давайте что? — хотим мы спросить», — поинтересовался на это Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Украина также увеличивает число провокаций на линии конфликта в Донбассе. Как считает Песков, говоря о необходимости переговоров с Москвой, Киев своими действиями делает их невозможными. «Они просто не выполняют минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду Париж и другие. Вводятся законы: о русском языке, о коренных народах, временном политическом устройстве», — пояснил Песков.

Такие действия Киева, по оценке Москвы, показывают, что «украинское руководство де-факто не исключает для себя силового сценария в урегулировании в Донбассе».

«То есть не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик. Поэтому ситуация остается напряженной», — заключил Песков.

Накануне во время обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что войну в Донбассе не получится остановить без диалога с Москвой. «Мы не можем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная армия», — считает президент Украины.

Он напомнил депутатам, что на Украине разработана и принята стратегия «деоккупации и реинтеграции Крыма». Зеленский пояснил, что Киев борется «не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.

«Это [Крым] наша земля, освободить ее — наша цель, никто не сделает это вместо нас, это наша философия», — призвал глава украинского государства.

Риторика Зеленского по поводу Крыма остается неизменной. Так, в августе он говорил, что жители Крыма «с радостью» примут украинскую власть. По мнению президента, Крым никогда не будет российской территорией, и возвращение полуострова с Донбассом под контроль Украины это вопрос времени. Как Белоруссия признавала Крым российским Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика считает Крым российским. В Киеве... 11 ноября 08:27

Жителей Донбасса, которые считают себя русскими, Зеленский призывал уехать в Россию. «Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские», большая ошибка оставаться жить в Донбассе… Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», — заявил в начале августа Зеленский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, в августе отметила, что такими высказываниями Зеленский «кидает в людей камень раздора» и «добивает» Украину. Она обвинила власти Украины в том, что они ее «целиком тащат в ЕС и НАТО», не спрашивая мнение у всего населения страны.

«Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», — высказалась Захарова.

В Кремле ситуацию в Донбассе считают внутриукраинской проблемой, которую может и должен решать президент Украины, «основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в Минских договоренностях».

Что касается вопроса принадлежности Крыма, Москва неоднократно подчеркивала, что он «окончательно закрыт».

Министр обороны Сергей Шойгу, комментируя заявление Зеленского о том, что Крым будет украинским, в августе сообщил, что этого никогда не случится. «Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», — подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин в начале ноябре также заверил, что Крым «навсегда» останется с Россией. «Потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — пояснил Путин.