Песков назвал возможную дату переговоров Путина с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести переговоры 7 декабря. В этот раз политики будут общаться по видеосвязи. Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла в Женеве в июне, тогда президенты разговаривали очно. Это была первая и пока единственная встреча Путина с Байденом с тех пор, как последний стал президентом США.

В пятницу Песков сообщил, что точная дата новой встречи еще не определена. Отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры состояться 7 декабря, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».

«Это может быть и в следующую неделю, и через неделю», — сказал пресс-секретарь. Он отметил, что встречу можно ждать «в любой момент».

Песков пояснил, что стороны предлагают различные числа и пока не пришли к единому мнению. Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне подтвердил, что Байден встретится с Путиным в ближайшее время, но тоже не назвал точную дату. «Зарницы счастья промелькнули»: Путин рассказал о переговорах с Байденом В Женеве завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Глава РФ в беседе с... 17 июня 14:15

Впервые Байден встретился с Путиным, находясь в должности президента США 16 июня в Женеве. Путин сообщил, что в ходе диалога не было враждебности или давления, и разговор вышел «весьма конструктивным». Российский лидер отметил, что на переговорах «промелькнули» «зарницы счастья». Блинкен назвал тон саммита хорошим и позитивным.

Песков в разговоре с журналистами отдельно упомянул недавние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Блинкеном. По словам Пескова, это была хорошая возможность для России и США доходчиво объяснить позицию друг друга. Как уточнил Песков, что по многим вещам она расходится.

Лавров и Блинкен встретились в Стокгольме 2 декабря на полях министерского заседания ОБСЕ. Во время самого заседания Лавров обвинил НАТО в игнорировании российских интересов. Он также упрекнул альянс за военную поддержку Украины.

«Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния <…>. Идет военная накачка Украины <…> Военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам», — возмутился российский министр.

Госсекретарь США, в свою очередь, в ходе выступления заявил, что Россия создает напряженность на границе с Украиной и внутри нее. «Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия строит планы агрессии в отношении Украины. Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины <…>, вернуть свои войска в нормальные мирные позиции», — призвал Блинкен.

После своих выступлений Лавров и Блинкен провели двустороннюю встречу. Во время открытой для прессы части переговоров госсекретарь США сообщил, что дипломатия – это «лучший способ избежать кризиса». Однако, добавил он, если Москва решит усугубить конфликт на Украине, ее ждут «серьезные последствия».

Лавров, в свою очередь, сказал, что Россия не хочет «никаких конфликтов» и готова наладить диалог с США. «Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе», — пояснил Лавров. Он уточнил, что Москва заинтересована в том, чтобы объединиться с Вашингтоном для урегулирования конфликта в Донбассе. В то же время министр добавил, что «дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы безопасности России».

Всего встреча Лаврова и Блинкена длилась 40 минут. Лавров, описывая переговоры, заявил, что они с госсекретарем «проговорили больше, чем планировали», и беседа прошла конструктивно. Госсекретарь по итогам встречи указал, что у него состоялся «откровенный разговор» с Лавровым по целому ряду вопросов. Источник Reuters из делегации США заявил, что встреча министров прошла в «серьезной, трезвой и деловой» атмосфере, прорывов же на ней ожидаемо не случилось.

Как пояснил МИД России, стороны обсудили ситуацию с работой посольств России и США, нормализацию кризиса на юго-востоке Украины и возобновление иранской ядерной сделки. Кроме того, переговоры коснулись двусторонних отношений между странами на фоне планируемой встречи президентов Путина и Байдена.