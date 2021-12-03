Китай перестал принимать товары из Литвы. Причина — в Тайване

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс ждет от Евросоюза поддержки после блокировки литовских грузов властями КНР. По его словам, Литва не может ввести ответные санкции из-за таможенного контроля Еврокомиссии, поэтому Брюссель должен вмешаться и защитить литовские интересы. Пекин ранее возмутился открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, который КНР считает своей провинцией.

Литва ждет поддержки от Евросоюза после блокировки Китайской народной республикой (КНР) литовских грузов. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, передает РИА «Новости».

«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие», — сказал он.

Глава МИД Литвы добавил, что таможенные системы ЕС регулирует Еврокомиссия, поэтому евроинституты должны начать защищать литовские торговые интересы.

Бизнес Литвы ранее сообщил, что не может ввезти в Китай свои товары, поскольку Пекин вычеркнул Литву из своих таможенных систем. Это произошло на фоне дипломатического скандала после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня (Китайская республика).

КНР считает Тайвань своей провинцией, а не независимым государством. В связи с этим МИД КНР сначала выразил Литве протест, а после решил понизить уровень дипломатических отношений, отозвав посла и оставив представлять интересы Пекина лишь поверенного в делах.

При этом власти Литвы заявили, что открытие тайваньского представительства в стране не противоречит «принципу одного Китая», который отстаивает КНР.

«Литва еще раз подтверждает, что придерживается политики «одного Китая», но вместе с тем имеет право расширять сотрудничество с Тайванем, принимать и учреждать недипломатические представительства для обеспечения практического расширения таких связей, как это делает большинство других стран», — говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

Причиной открытия диппредставительства являются экономические интересы республики, добавили в МИД.

КНР расценила этот шаг как «подрыв своего суверенитета и территориальной целостности» и обвинила Литву во вмешательстве в свои внутренние дела.

Официально отношения между КНР и островом Тайвань были прерваны в 1949 году. Проигравшие в гражданской войне силы Гоминьдана, сражавшиеся во главе с Чан Кайши с коммунистами Мао Цзэдуна, перебрались на Тайвань. Долгое время Китайская Республика, контролируя только остров и его окрестности, выступала от лица всего Китая — в том числе и в ООН. Она по-прежнему претендует на всю территорию страны.

КНР, хоть и считает остров своей провинцией, возобновила деловые контакты с Тайванем в конце 1980-х.

Однако от претензий на остров Пекин не отказывается. Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что сейчас обстановка в районе пролива, отделяющего остров от материка, самая напряженная за последние 40 лет. По его словам, КНР к 2025 году будет иметь все возможности для военного вторжения на Тайвань.

Стоит отметить, что официально Тайвань как независимое государство признают лишь несколько государств Карибского региона. Однако представительства Китайской Республики, не являющиеся дипломатическими миссиями, открыты во многих государствах мира — среди них соседняя с Литвой Латвия и Российская Федерация (представительство Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству).