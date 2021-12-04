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Политика

«Курц нажил много врагов»: что означает чехарда с канцлерами в Австрии

Чего ждать Москве от второй за два месяца смены руководства в Вене

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Lisi Niesner/Reuters
В Австрии уходит в отставку второй канцлер за два месяца — на место Александера Шелленберга готовят Карла Нехаммера. Одновременно его предшественник на посту, некогда самый молодой канцлер страны Себастьян Курц неожиданно объявил о полном уходе из политики. «Газета.Ru» разбиралась в интригах австрийской политики и выясняла, как они могут повлиять на отношения с Россией.

Меняются лидеры, но не власть

Второй раз за два месяца в Австрии меняется канцлер страны, но не власть, которая остается в руках коалиции консервативной «Австрийской народной партии» (АНП) и «Зеленых». 3 декабря АНП выдвинула на главное кресло своего новоизбранного лидера и главу МВД Карла Нехаммера. Он же может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера.

Уходящий в отставку Александер Шелленберг, по всей вероятности, вернется на привычный ему пост министра иностранных дел. Политик добровольно отошел в сторону от борьбы за власть, заявив, что канцлером должен стать новый лидер партии.

Продолжающаяся чехарда с выбором нового канцлера в Австрии — следствие октябрьской отставки предшественника Шелленберга Себастьяна Курца, который возглавлял страну с конца 2017 года.

2 декабря он весьма неожиданно объявил о решении полностью уйти из политики в 35 лет. Официальное объяснение, — он хочет больше времени проводить с недавно рожденным ребенком и семьей, при этом не забывая о неназванных «новых профессиональных задачах».

Уход Курца в отставку с поста канцлера был спровоцирован расследованием прокуратуры против него по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Следствие подозревает, что с 2016 по 2018 год Министерство финансов Австрии тратило бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из местных газет в обмен на размещение выгодных Курцу опросов общественного мнения. Все это в конечном счете могло помочь Курцу сначала прийти к власти в партии, а затем — возглавить правительство.

Как Курц нажил врагов

По мнению доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, Курц «ушел из политики не совсем сам», так как смог нажить себе много недоброжелателей.

«Он проявил себя как неформатный политик, способный принимать нестандартные решения. И он нажил себе очень много влиятельных врагов как в Австрии, так и за ее пределами», — сказал аналитик «Газете.Ru».

Новые же лидеры правящей партии, отметил Трухачев, считаются более системными и предсказуемыми политиками.

Себастьян Курц запомнился миру своим стремительным возвышением по политической карьерной лестнице в очень молодом возрасте, ставя мировые рекорды. В 25 лет он стал государственным секретарем по делам интеграции [мигрантов], в 27 лет возглавил МИД, а в 31 год — правительство. Из-за раннего вовлечения в государственные дела он так и не получил диплом о высшем образовании.

Политик заработал политическую репутацию именно на миграционной проблеме. Его усилиями Австрия стала первой страной, где пятничные исламские молитвы обязали произносить на государственном языке, а имамов обязали сдавать госэкзамены.

В разгар же миграционного кризиса в 2015-2016 годах Курц набрал очки, критикуя так называемую «политику гостеприимства» немцев, в рамках которой Берлин пропустил в страну более миллиона беженцев. Австрийский лидер в противовес этому подходу открыто призывал перекрыть потоки нелегальной миграции в Европейский союз и выступил за запрет на паранджу в общественных местах.

«Тогда это категорически не нравилось Ангеле Меркель, и отношения у них не заладились. На этой же почве Курц не сошелся с австрийским президентом Александром ван дер Белленом и руководством Евросоюза. Так что вполне можно допустить, что все они приложили руку к его выдавливанию из политики», — предположил Трухачев.

Эксперт также напомнил, что Курц параллельно фактически произвел «переворот» в своей партии, оставив не у дел куда более опытных политиков. Такие действия также могли вызвать недовольство в истеблишменте.

«Естественно, это Курцу тоже не могли простить. Не могли ему простить и первую коалицию с ультраправой «Партией свободы». Развалили эту коалицию с помощью подлога, известного как «Ибица-гейт», устроенного совместно немецкими и австрийскими спецслужбами», — рассказал Трухачев.

Речь идет о первом внутриполитическом кризисе вокруг правительства Курца, который начался 17 мая 2019 года. Тогда было обнародована видеозапись тайной встречи на Ибице, на которой, как утверждалось, запечатлены переговоры лидеров партии Курца Хайнца-Кристиана Штрахе и Йоханна Гуденуса с некой женщиной, которую в СМИ называли племянницей российского олигарха. Участники разговора обсуждали позитивное медиаосвещение «Партии свободы» в обмен на правительственные контракты.

Впоследствии выяснилось, что «россиянкой» оказалась студентка из Боснии и Герцеговины. Тем не менее, скандал привел к развалу сугубо правой коалиции и новым выборам. Правда, тогда «Австрийская народная партия» лишь улучшила свой результат, а Курц смог сохранить пост еще на два года.

Обычная, а не особая

Кроме того, Австрия при канцлере Курце стремилась не идти на намеренное обострение конфликта с Россией, что тоже вызывало дополнительную критику в адрес Курца, говорит эксперт.

Так, при нем из Вены была слышна привычная осуждающая риторика в сторону Москвы по привычным поводам, вроде присоединения Крыма и шпионской деятельности. Но в то же время среди предложений Курца был, например, проект постепенного снятия санкций с России в обмен на выполнение минских соглашений. В экономике же он категорически возражал против сворачивания сотрудничества с Москвой вопреки противоположной позиции «Зеленых» коллег по коалиции.

По словам Трухачева, при новом руководстве страны уровень российско-австрийских отношений вряд ли может опуститься на один уровень с соседней Чехией. При этом намеки на особый статус Вены среди остальных членов Евросоюза для Москвы, скорее всего, исчезнут.

«С большой вероятностью, подход Австрии к России ужесточится, и она превратится в обычную страну, выступающую за сохранение антироссийских ограничений.

Новые лидеры, скорее всего, не будут производить совсем уж резкие действия на российском направлении, но будут куда больше оглядываться на Евросоюз, нежели Курц. С большой вероятностью, его преемниками будут малопримечательные серые бюрократы, которые на какие-то нестандартные действия просто не будут способны», — заключил Трухачев.

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