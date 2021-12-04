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Политика

«Это не для галочки»: жители Донбасса — о членстве в «Единой России»

Жители ДНР и ЛНР рассказали, зачем вступают в «Единую Россию»

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Михаил Терещенко/ТАСС
На этой неделе больше 200 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вступили в партию «Единая Россия». После упрощения процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса партия власти активно ведет работу в регионе, завоевывая новых избирателей. Четверо новых членов «Единой России» рассказали «Газете.Ru», для чего они вступили в российскую партию, чем планируют заняться и какие надежды испытывают.

Анна Горбунова

Я руковожу секцией боевого самбо и работаю начальником маркетингового отдела магазина автозапчастей. «Единую Россию» поддерживаю с самого начала, как только она появилась. Я человек идейный, но не партийный, поэтому никогда до этого ни в одной партии не была.

И если и вступать в какую-то партию, то только в «Единую Россию», потому что мне нравится все, что они делают. К тому же, для меня это показательно: когда Россия делает нам шаг навстречу, естественно, шаг навстречу делаю и я.

Когда мы жили в составе Украины, я мечтала, чтобы у нас был такой президент, как Владимир Путин. Говорила, что за таким президентом пойду и в огонь, и в воду.

В 2000 году мы жили в Ханте-Мансийске, и у меня уже тогда были попытки получить гражданство РФ. Поэтому сейчас я очень горжусь, что у меня есть паспорт гражданина России.

Если будут какие-то предложения о переезде в Россию, я их с удовольсвием рассмотрю, но и в Донецке планируют работать. Это не просто вступление в партию «для галочки», я хочу активно участвовать в партийной жизни. Вполне допускаю, что буду пробовать себя в качестве депутата — почему бы и нет?

То, что «Единая Россия» пришла в Донецк, многих воодушевило. Сначала, когда все собирались на площади и кричали «Россия, Россия», в Россию все верили. Потом почти никто не верил. Было ощущение, что нас все бросили, мы никому не нужны.

Но когда здесь появилась «Единая Россия», у людей вновь появилась надежда, что никто не забыт, никто не брошен и Россия нас поддерживает. Наконец-то нас возвращают домой — в Россию.

Вернуться в состав Украины, я думаю, никто уже не захочет, потому что Украина сделала лишком много для того, чтобы люди не захотели вернуться туда.

Хотя в целом у нас люди не против Украины, они против правительства Украины. За таким правительством невозможно идти, в стране происходит какой-то цирк.

Сейчас Украина делает все возможное, чтобы люди больше никогда не захотели в нее вернуться — ни в ее состав, ни в ее гражданство. Если будет выбор — независимая республика, регион Украины или регион России, я выберу Россию. Потому что я знаю, что Россия своих не бросает, а Украина своих и бросает, и сжигает, и рассреливает. Мне такая страна точно не нужна.

Даниил Омахель

Я занимаюсь снабжением в одной государственной корпорации. «Единая Россия» давно занимается благотворительностью, я много кого знаю из этой партии, поэтому решил к ним присоединиться, когда появилась такая возможность.

Для меня членство в партии — это первый шаг к миру и окончанию войны.

Буду выступать на съездах, которые, как я слышал, планируются, делать то, что необходимо.

Когда нам вручили партийные билеты, всем сказали: то, что обещали — выполнят, во всем поддержат, и все теперь будет хорошо.

Мы очень долго ждали, чтобы нам начали выдавать российские паспорта. И мы это получили. Долго ждали, когда к нам придет «Единая Россия», и это произошло. Пока выдали сто партийных билетов, но и за это большое спасибо.

И ждем сейчас третий шаг, что, дай Бог, Россия нас признает, включит в свой состав, чтобы все у нас тут было хорошо.

Украина — это пройденный этап. Она нас расстреливает ежедневно, прилеты у нас очень серьезные. Так что, обратного пути нет, и не будет никогда.

Сейчас пока никаких движений в эту сторону нет, все, что пишут западные СМИ — это фантазии Украины, которая спит и видит, как дестабилизировать обстановку в республике.

Хотелось бы, конечно, чтобы Россия уже вмешалась и решила этот вопрос раз и навсегда.

Константин Климов

Я руковожу Донецким заводом холодильников. Сначала присоединился к сторонникам партии, а после изменения условий вступления для жителей Донбасса — и к самой партии. Подал документы, анкету, две фотографии. Выдали партийный билет, доволен, супер все. Все элементарно и просто.

А документы подал потому, что с давнишних времен верил и верю в русский мир, у истоков которого стояла «Единая Россия».

Белые грузовики с гуманитарной помощью — это Россия, а в России большинство голосов у «Единой России». На сегодняшний день поставлено множество продуктов, одежды, вакцин. Хотя, конечно, коммунисты тоже у нас работали в рамках межпарламентской работы.

Когда пошла полностью интеграция, признание документов ДНР и выдача российских паспортов, я получил его в первых рядах, как и многие сотрудники нашего предприятия.

Сейчас я настроен на то, чтобы заниматься пердприятием и продвигать завод, но ситуация меняется, поэтому нельзя исключать и того, что для меня это — возможность участвовать в политической жизни России.

Я за господдержку — побывал на многих заводах и в Китае, и в Белорусии и увидел, как государственная поддержка помогает в бизнесе. Рассчитываю, что поддержка будет не только из России, но и из других стран.

И в этой связи очень приятно, что Владимир Путин подписал указ, разрешающий донецким предприятиям участвовать в тендерах на госзакупки наравне с российскими заводами. Мы понимаем, что благодаря этому сможем начать развитие производства, поднимать экономику. Все воспряли.

Сейчас мы рассчитываем, что с помощью «Единой России» мы поймем, как улучшить жизнь на Донбассе. И партия нам говорит: «давайте своих представителей».

Мы надеемся, что улучшится ситуация с российско-донецкой границей. Сейчас есть сложности с переходом границы, мы не можем взять и перейти вне общей очереди из украинцев и граждан ДНР, у которых еще нет российских паспортов.

Но я думаю, что интеграции в Украину не будет, потому что люди, которые обстреливают Донбасс, уже не могут наладить взаимоотношения с людьми, потому что они еще в 2014 году поставили очень большой крест на Донбассе и всех, кто здесь проживает.

Никто не хочет войны, все хотят урегулировать этот вопрос мирно, но возврата, я думаю, уже не будет.

Иван Каменев

Я работаю ведущим на Донецком телевидении. Родился и вырос в Донецке, объездил многие города и страны, но когда началась война, принял решение остаться здесь. Здесь мой дом, моя мама. Хотя все друзья уехали.

Я люблю этот город. Пока смогу что-то ему дать, буду здесь. Я не воевал, но если так встанет вопрос, не исключаю, что пойду на фронт.

Невозможно переоценить ту помощь, которую Россия оказывает жителям Донбасса. Уже который год они несут на себе всю тяжесть заботы о приемных детях — по другому не скажешь.

То, что главная партия России начала выдавать членские билеты жителям Донбасса с российскими паспортами, которых каждую секунду становится все больше и больше — это настолько важное событие, насколько и участие жителей Донбасса и юридических лиц, зарегистрированных здесь, в жизни России.

В целом, жители Донецка могут спокойно устроиться на работу в России, в любом городе. Наши компании могут взаимодействовать с российскими компаниями.

А партбилеты, которые вручили, позволят гражданам участвовать в политической, в социальной жизни. Я уверен, что наши лидеры, активисты, возможно, даже местные депутаты, смогут участвовать в том же партсобрании в Ростовской области или даже в Госдуме. Это — интеграция в Россию, которая продолжается. Тем более, что партию все знают как партию дела.

Как бы ни развивалась ситуация, шансов, что Россия безболезненно для себя признает Донбасс, нет. Это в любом случае будет болезненно.

Я не думаю, что юридическое признание нам нужно. Сейчас важнее, все-таки, интеграция. Но если оно состоится, все граждане в Донбассе, которые приходили на референдум в 2014 году, голосовали именно за вхождение Донбасса в состав России, будут счастливы.

Все этого здесь ждут, и этот праздник будет у нас самым главным. Хочется, чтобы нас уже считали россиянами без всяких приставок «недо» или «псевдо».

Вызывает улыбку, когда читаю, что у нас тут стоят российские войска, буряты и так далее. Я часто бываю на передовой, и периодически попадаются знакомые — одноклассники, соседи и т.д. Думаю, есть и российские добровольцы, те, кто приезжали и приезжают поддержать нас.

Я живу в центре города, но постоянно слышу звуки обстрелов и прилеты снарядов. И мы уже не замечаем этих звуков. Это очень плохо.

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