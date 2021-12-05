«Так Путин мог бы уничтожить Украину». Как на Западе рисуют вторжение российских войск

В начале 2022 года российские войска, как утверждает газета Bild, могут перейти через границу с Украиной. Публикуя детали о возможном «вторжении», издание ссылается на «источники из НАТО и спецслужб». Впрочем окончательного решения в Кремле пока не приняли, отмечается в статье. О реакции Москвы — в материале «Газеты.Ru».

Немецкая газета Bild утверждает, что узнала подробности о «планах вторжения» российских войск на территорию Украины. Таблоид опубликовал соответствующую схему, указав, что она основана на информации, поступившей в издание «от источников из НАТО и спецслужб». WP опубликовала карту «нападения» России на Украину Газета Washington Post опубликовала карту, на которой отмечено наступление российской армии... 05 декабря 10:53

«Так Путин мог бы уничтожить Украину», — гласит заголовок публикации. Впрочем, уже в подзаголовке говорится, что Кремль якобы «еще не решил, реализовывать ли эти планы». При этом называется и численность военных из РФ, готовых к отправке через границу – 175 тыс. человек.

Из подписи к основной фотографии к статье, на которой изображен российский лидер, следует, что «президент России Владимир Путин угрожает войной, если Украина не прекратит мирные усилия по возвращению Донбасса и Крыма».

«В течение нескольких дней Кремль угрожал, что война против Украины будет неизбежной, если ее правительство не откажется от своих предполагаемых планов по возвращению оккупированного Россией Донбасса и аннексированного Россией Крыма», — поясняется далее в материале. «Это именно НАТО приблизилась к нам»: МИД ответил на обвинения в «агрессии» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно силы НАТО приблизились к российским... 02 декабря 19:21

Bild также приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который предупредил, что «планы России варьируются от усилий по дестабилизации Украины изнутри до крупномасштабных военных операций».

В статье также говорится, что западным спецслужбам с середины октября известны «планы-максимум России в отношении войны против Украины». Якобы служба внешней разведки США перехватила соответствующие сообщения российских военных, сначала проинформировав об этом собственное правительство, которое, в свою очередь, передало эту информацию НАТО в ноябре.

Публикуя детали о возможном «вторжении» России в Украину, газета ссылается на высокопоставленного офицера, по словам которого они «лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы». «Однако переброска войск с апреля показала, что Кремль, похоже, склоняется к реализации планов нападения», — пишет Bild. Захарова ответила на заявления американских СМИ о войсках РФ на границе с Украиной Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения СМИ... 05 декабря 10:53

Издание отмечает, что распространенные им подробности «основаны на оценках нескольких людей из НАТО и служб безопасности, которые смогли увидеть некоторые из возможных планов нападения России».

Сроки операции

Начало этой «атаки» в редакции таблоида прогнозируют на январь или февраль 2022 года – «если Украина и НАТО не ответят на требования Путина». «Если Путин прикажет, российская армия нанесет одновременную атаку из северного Крыма через сепаратистские территории на восток и с севера. Это оценка как НАТО, так и украинской военной разведки», — поясняют авторы публикации.

Отметим, что на представленной схеме Львов обозначен как Лемберг — это австрийское название города до 1918 года, ранее входившего в состав Австро-Венгерской империи.

Этапы «нападения»: юг, северо-восток, Киев

Согласно другим инсайдерам НАТО, рассматриваются три возможных этапа «вторжения».

При этом каждая его фаза может стать последней, если реакция Запада приведет к переоценке ситуации.

Утверждается, что на первом этапе «будет завоеван юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и, следовательно, от поставок».

«Россия планирует использовать десантные корабли, которые были переброшены из Балтийского моря в регион весной, «для перевозки танков и войск из Крыма в район вокруг Одессы», — говорит высокопоставленный офицер западной разведки. «Надо понимать разницу между страной НАТО и нашим очень ценным партнером» Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность только членам альянса... 01 декабря 20:19

Другой собеседник издания уточнил, что речь идет о проведении десантной операции «восточнее Одессы, между селами Фонтанка и Коблево». По его словам, российские войска продвинутся к северо-востоку от города, затем повернут налево и продвинутся в Приднестровье — это окружило бы Одессу.

Одновременно в Херсонской области вдоль реки Днепр якобы будут проводиться «воздушно-десантные операции спецназа, которые перекрыли бы мосты через самую важную реку страны и, таким образом, перекрыли бы снабжение украинцев». «Из Крыма изначально будет вестись только артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут связаны здесь и не смогут отбить мосты за ними», — поясняет источник газеты.

Из схемы также следует, что российские танковые части при поддержке ВМФ и авиации якобы будут продвигаться на запад из «оккупированного Донбасса» на востоке Украины, затем разделятся и продвинутся, с одной стороны, в Запорожье, самый важный военный центр на юге Украины, и далее, с другой — в сторону Крыма.

«Если это удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин построит коридор из России до границы НАТО с Румынией», — отмечает Bild.

Газета также предполагает, что параллельно с первой фазой войны «авиация и баллистические ракеты ослабят военный потенциал Украины по всей стране». Сенатор ответил на публикации западных СМИ о «вторжении» России на Украину Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале публикации западных СМИ... 05 декабря 10:53

«Если Кремль сочтет, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться к крупным городам Днепр и Полтава. Прежде всего, они будут окружать города и отключать электричество, газ и поставки продуктов. Через несколько недель русские могут прославить себя как спасители мирных жителей, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти», — поясняет один из собеседников издания.

На третьем этапе предполагается, что «кремлевская армия» будет якобы наступать на Киев с севера. «Конечно, это может произойти и в начале войны, если того потребуют обстоятельства», — утверждает источник.

«Стратеги НАТО не уверены, будет ли режим Лукашенко участвовать в боевых действиях из Белоруссии. Хотя диктатор Лукашенко недавно заявил об этом, это еще не определено. Если Белоруссия будет готова выступить в качестве отправной точки для российских или даже белорусских атак, это будет план России по окружению и осаде Киева с северо-востока и северо-запада с помощью «клещей». Впоследствии российские войска продвинутся примерно до линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно будет ожидать капитуляции Киева», — говорится в статье.

В результате реализации такого сценария, как утверждает Bild, Россия займет около двух третей нынешней территории Украины. И в этом случае «санкции все равно будут — уже нет смысла останавливаться на полпути», цитирует таблоид высокопоставленного офицера НАТО.

Прогнозы собеседников издания относительно обороны Украины неутешительны. Их оценки сходятся в том, что «украинцы будут сражаться, но не смогут противостоять крупной атаке русских». «Если они не будут полностью уничтожены, вооруженные силы Киева отойдут на запад страны», — считает один из них. Bild опубликовала схему предполагаемого «вторжения» России на Украину Немецкая газета Bild опубликовала карту возможного «вторжения» России на Украину. Как... 05 декабря 15:39

«Американских противотанковых ракет «Джавелин» точно не хватит для всех российских танков, а турецкие беспилотники «Байрактар» — легкая добыча для российских боевых самолетов», — отмечает Bild, добавляя, что для защиты Украине незамедлительно потребуются современные западные зенитные ракеты типа «Патриот» и противокорабельные ракеты типа «Гарпун».

По словам неназваного офицера западных спецслужб, сейчас союзники переосмысливают поставки оружия на Украину. «Но это решение не может исходить от НАТО, а только от его суверенных членов», — поясняет он.

Напомним, карту возможного наступления российской армии на Украину ранее опубликовала и американская газета Washington Post. Якобы эту информацию журналистам предоставил пожелавший остаться анонимным сотрудник Белого дома.

Как отреагировали в Москве

Сведения о якобы готовящемся вторжении на Украину представляют собой «спецоперацию США, направленную на перекладывание ответственности на Москву», отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова ответила на слова Псаки о возможности вступления Украины в НАТО Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление пресс-секретаря Белого дома... 05 декабря 15:18

«Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», — считает она. По ее словам, в ходе спецоперации Вашингтон демонстрирует классическую тактику Запада. «Впечатляет только масштаб наглости и вранья», — подчеркнула Захарова.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков так прокомментировал ситуацию: «У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!» Вот и готовят для этого нужную атмосферу, как готовили перед войнами против Ирака или Ливии, навязчиво эксплуатируя тему якобы готовящейся «агрессии России против Украины», — написал сенатор в своем Telegram-канале.