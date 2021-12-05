Парламент Великобритании снова провалил тест на наркотики

В парламенте Великобритании снова обнаружили следы кокаина. Палата общин на следующей неделе обсудит проблему и пути ее решения – возможно, здание будут чаще обследовать кинологи. Остатки наркотика были найдены в 90% мест, попавших под проверку – в том числе в туалетах рядом с кабинетом премьера Бориса Джонсона. Он ранее признавался, что употреблял кокаин в университете.

Британский парламент расследует возможные факты употребления кокаина в Вестминстерском дворце. Об этом со ссылкой на спикера Палаты общин Линдси Хойла сообщает газета The Times.

The Speaker said he would investigate Westminster's drug culture after traces of cocaine were detected in a number of places accessible only to people with parliamentary passes https://t.co/yg4F68l5D9 — The Sunday Times (@thesundaytimes) December 5, 2021

В ходе проверки 12 случайных мест в здании парламента следы кокаина были обнаружены в 11. Проблему и способы ее решения комиссия Палаты общин обсудит на следующей неделе.

11 out of 12 toilets tested in the commons come back with traces of cocaine.https://t.co/74wzgrQ91V pic.twitter.com/lAUqISnTJN — Adrian Hughes (@adrianhughes0) December 5, 2021

По данным журналистов, в Вестминстерском дворце могут начать дежурить служебные собаки-ищейки, способные обнаружить наркотики по запаху. До настоящего момента кинологи в парламенте использовали животных только для поиска взрывчатки.

Следы кокаина были найдены также в туалетах, расположенных поблизости от кабинетов премьер-министра Бориса Джонсона и главы британского МВД Прити Пател.

Линдси Хойл заявил, что обратится в полицию, чтобы тщательно расследовать этот инцидент.

Злачное местечко

В здании британского парламента в Лондоне следы наркотиков находят уже не в первый раз. В 2019 году журналисты VICE нашли остатки кокаина в туалетах дворца.

Используя салфетки с реагентом, сотрудники издания заметили следы белого порошка в четырех из девяти туалетов.

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Больше всего кокаина нашли в туалете, который размещен напротив бара для высокопоставленных чиновников, журналистов парламентского пула, коммонеров и пэров.

Эксперимент VICE был проведен после признания в употреблении кокаина ряда видных британских политиков.

Дело молодое

В частности, в июне 2019 года бывший тогда кандидатом на пост премьера Борис Джонсон заявил, что принял кокаин один раз в жизни. По словам политика, это произошло, когда ему было 19 лет.

«Я пробовал [кокаин] в университете, но никакого эффекта на меня это не оказало», — говорил Джонсон в интервью GQ. Журналист спросил у политика, действительно ли он ранее признавался в однократном употреблении кокаина, который «принял за сахарную пудру». Впоследствии в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос репортера Daily Mail о том, действительно ли он употреблял наркотик, Джонсон ушел от ответа и начал абстрактную речь о сути консерватизма.

Кроме того, Джонсон признавался, что неоднократно употреблял марихуану в старших классах школы. Однако, подчеркивал политик, «сейчас каннабис стал гораздо крепче и я пересмотрел свое отношение к нему».

Летом 2019 года тогдашний министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, также баллотировавшийся в кандидаты на пост премьера от консерваторов, публично признался, что пробовал кокаин в молодости, работая редактором The Times. В результате он лишился поддержки значительной части тори.

В 2015 году заместитель спикера палаты лордов барон Джон Сьюэл подал в отставку после того, как в прессу попали фото и видео, на которых он употребляет кокаин.

Скандальную серию снимков опубликовало издание The Sun. На них барон принимает наркотик в обществе проституток.

Появление фотографий прокомментировала спикер палаты баронесса Фрэнсис Д'Соуза. Она назвала поведение своего заместителя «шокирующим и неприемлемым» и сообщила, что обратится в полицию для дальнейшего расследования. Она добавила, что Сьюэл останется членом палаты лордов, хоть и ушел с должности заместителя спикера.

Кокаиновый шок

В 2013 году следы кокаина в здании британского парламента находили журналисты таблоида The Sun. Корреспондент газеты проник в здание под прикрытием и использовал тесты, которые применяются полицией и таможней. Точность их результатов составляет 95%.

Следы белого порошка нашли также в туалетах – причем, учитывая регулярные уборки, кто-то употреблял кокаин в Вестминстерском дворце всего за несколько часов до прихода туда журналистов.

«Парламент посещает более миллиона человек в год, поэтому невозможно узнать, кто именно употребляет наркотики», — сказал представитель парламента Британии.

Отметим, что Великобритания неоднократно признавалась самой «кокаиновой» страной Европы.