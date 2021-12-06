Европа сожгла четверть запасов газа к шестому дню зимы

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) опустели примерно на четверть к началу декабря, по данным «Газпрома». При этом к отопительному сезону Европа подошла с меньшим запасом энергоносителя, чем обычно.

К началу декабря из европейских хранилищ, как сообщил «Газпром», было отобрано 23,4% от объема газа, закачанного в этом году.

По состоянию на 23 сентября, в канун отопительного сезона европейские ПГХ были в среднем заполнены примерно на 72%. Это минимальный объем с 2011 года. Впрочем, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заверяла, что и этого запаса Европе хватит, чтобы выдержать зиму.

«Такие объемы — скудные, но их достаточно, чтобы покрыть зимний сезон в нормальных условиях», — сообщила она 14 октября. Тогда европейские ПХГ были заполнены уже на 77%.

Симсон отмечала, что Европе потребуется еще газ, если зима будет «невероятно холодной» и если будут непредвиденные перебои поставок.

Меньше всего к концу сентября были заполнены газовые хранилища Австрии (на 50,44%), Нидерланд (54,43%) и Португалии (58,17%). При этом Прибалтика подошла к отопительному сезону с хорошо заполненными хранилищами, так, уровень газа в латвийских ПХГ достигал 80,22%.

Однако в ноябре, еще до наступления настоящих холодов, европейские хранилища начали быстро пустеть. В начале месяца, как передавал «Газпром», отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг максимального уровня с начала отопительного сезона. Общая наполненность европейских ПХГ на 3 ноября составляла 76,43% или примерно 81,75 млрд кубометров. К 25 ноября подземные хранилища опустели до 77,4 млрд кубометров (приблизительно 72%). «Нет ничего, даже намека». Москва не реагирует на просьбы Киева Диалога с Россией по поводу продления транзита газа через ГТС Украины нет, заявил глава... 30 ноября 10:33

На заполненность европейских хранилищ перед холодами и спрос на газ в этом году повлияли несколько факторов. Среди них непривычно холодная зима в прошлом году и жаркое лето 2021-го (в жару чаще используют кондиционеры, и газовым ТЭС нужно больше топлива для выработки электроэнергии). Кроме того, спрос на газ в Европе вырос на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией. Первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс 6 октября заявил, что спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет.

На этом фоне взлетели и цены. Осенью биржевая стоимость газа в ЕС несколько раз обновляла исторические рекорды, в октябре цена на газ дошла до $1969 за 1 тысячу кубометров. Руководитель управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил в начале октября, что цены стали «неадекватными». ««Мы сталкиваемся с неспособностью рынка генерировать адекватную цену на газ. Она не отражает ни уровень сделок, ни состояние рынка в Европе», — сообщил он.

Собственное производство газа в Европе последнее время сокращается, так как ЕС стремится перейти на «зеленую» энергетику.

Одним из основных поставщиков газа в регион является «Газпром». На Западе его обвинили в намеренном сокращении поставок в этом году и манипуляции рынком. Так, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Россия в октябре-ноябре 2021 года поставляла на 25% меньше газа в страны Европейского союза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Джентилони, из Норвегии и Алжира Европа в то же время получала газ в полном объеме. Министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис утверждал, что с помощью сокращения поставок Россия пытается надавить на Германию и другие европейские страны, чтобы скорее получить разрешение на запуск газопровода «Северный поток – 2».

За первые девять месяцев текущего года «Газпром» заработал рекордные 1,5 трлн руб., эта сумма превышает прибыль за любой завершенный календарный год в истории компании.

Сам «Газпром» отвергал все обвинения в манипулировании поставками и называл их абсурдными. В компании заявили, что выполнили все обязательства по поставкам. В конце ноября «Газпром» сообщил, что за девять месяцев с начала года обеспечил более 53% европейского импорта газа. Компания также указывала, что за январь—июнь 2021 года поставки газа из России в Европу выросли на 17 млрд кубометров в год по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как другие поставщики не увеличили экспорт. В конце октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить экспорт газа в Германию и Австрию после окончания закачки газа в российские хранилища.

1 декабря «Газпром» сообщал, что, согласно предварительным данным, с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% (на 10,6 млрд куб. м), до 171,5 млрд куб. м.