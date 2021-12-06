Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве против... 11:46
Вышел тизер эпизода «Южного парка», где повзрослевшие... 11:45
Жительницы Омска в прямом эфире напоили младенца пивом «для... 11:45
Украина представит обновленный проект перемирия в Донбассе 11:44
В бундестаге сочли невыгодными санкции против Белоруссии 11:40
Названы самые востребованные профессии в России 11:40
Россия заняла 14-е место в мировом рейтинге изменения цен... 11:39
Политика

Европа сожгла четверть запасов газа к шестому дню зимы

«Газпром»: из европейских хранилищ отобрали уже около четверти закачанного газа

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) опустели примерно на четверть к началу декабря, по данным «Газпрома». При этом к отопительному сезону Европа подошла с меньшим запасом энергоносителя, чем обычно.

К началу декабря из европейских хранилищ, как сообщил «Газпром», было отобрано 23,4% от объема газа, закачанного в этом году.

По состоянию на 23 сентября, в канун отопительного сезона европейские ПГХ были в среднем заполнены примерно на 72%. Это минимальный объем с 2011 года. Впрочем, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заверяла, что и этого запаса Европе хватит, чтобы выдержать зиму.

«Такие объемы — скудные, но их достаточно, чтобы покрыть зимний сезон в нормальных условиях», — сообщила она 14 октября. Тогда европейские ПХГ были заполнены уже на 77%.

Симсон отмечала, что Европе потребуется еще газ, если зима будет «невероятно холодной» и если будут непредвиденные перебои поставок.

Меньше всего к концу сентября были заполнены газовые хранилища Австрии (на 50,44%), Нидерланд (54,43%) и Португалии (58,17%). При этом Прибалтика подошла к отопительному сезону с хорошо заполненными хранилищами, так, уровень газа в латвийских ПХГ достигал 80,22%.

Однако в ноябре, еще до наступления настоящих холодов, европейские хранилища начали быстро пустеть. В начале месяца, как передавал «Газпром», отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг максимального уровня с начала отопительного сезона. Общая наполненность европейских ПХГ на 3 ноября составляла 76,43% или примерно 81,75 млрд кубометров. К 25 ноября подземные хранилища опустели до 77,4 млрд кубометров (приблизительно 72%).

На заполненность европейских хранилищ перед холодами и спрос на газ в этом году повлияли несколько факторов. Среди них непривычно холодная зима в прошлом году и жаркое лето 2021-го (в жару чаще используют кондиционеры, и газовым ТЭС нужно больше топлива для выработки электроэнергии). Кроме того, спрос на газ в Европе вырос на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией. Первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс 6 октября заявил, что спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет.

На этом фоне взлетели и цены. Осенью биржевая стоимость газа в ЕС несколько раз обновляла исторические рекорды, в октябре цена на газ дошла до $1969 за 1 тысячу кубометров. Руководитель управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил в начале октября, что цены стали «неадекватными». ««Мы сталкиваемся с неспособностью рынка генерировать адекватную цену на газ. Она не отражает ни уровень сделок, ни состояние рынка в Европе», — сообщил он.

Собственное производство газа в Европе последнее время сокращается, так как ЕС стремится перейти на «зеленую» энергетику.

Одним из основных поставщиков газа в регион является «Газпром». На Западе его обвинили в намеренном сокращении поставок в этом году и манипуляции рынком. Так, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Россия в октябре-ноябре 2021 года поставляла на 25% меньше газа в страны Европейского союза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Джентилони, из Норвегии и Алжира Европа в то же время получала газ в полном объеме. Министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис утверждал, что с помощью сокращения поставок Россия пытается надавить на Германию и другие европейские страны, чтобы скорее получить разрешение на запуск газопровода «Северный поток – 2».

За первые девять месяцев текущего года «Газпром» заработал рекордные 1,5 трлн руб., эта сумма превышает прибыль за любой завершенный календарный год в истории компании.

Сам «Газпром» отвергал все обвинения в манипулировании поставками и называл их абсурдными. В компании заявили, что выполнили все обязательства по поставкам. В конце ноября «Газпром» сообщил, что за девять месяцев с начала года обеспечил более 53% европейского импорта газа. Компания также указывала, что за январь—июнь 2021 года поставки газа из России в Европу выросли на 17 млрд кубометров в год по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как другие поставщики не увеличили экспорт. В конце октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить экспорт газа в Германию и Австрию после окончания закачки газа в российские хранилища.

1 декабря «Газпром» сообщал, что, согласно предварительным данным, с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% (на 10,6 млрд куб. м), до 171,5 млрд куб. м.

В частности, «Газпром» с начала года нарастил поставки газа в Германию (на 16,8%), Италию (на 19,5%), Румынию (на 221,8%), Польшу (на 7,5%), Финляндию (на 9,1%), Болгарию (на 43,8%), Грецию (на 12,2%), Словению (на 53,9%).

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+