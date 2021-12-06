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Политика

«Нью-Дели опасается, что Вашингтон устроит войну с Пекином «до последнего индуса»

Россия и Индия договорились о производстве более 600 тыс. автоматов Калашникова

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели, 6 декабря 2021 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели, 6 декабря 2021 года

Михаил Климентьев/РИА «Новости»
Владимир Путин второй раз с начала пандемии COVID-19 отправился за рубеж. Российский президент провел в Нью-Дели переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В прошлом году встречу пришлось отменить из-за пандемии, поэтому в этом году было принято решение провести встречу очно, поскольку такой формат предусмотрен соглашением о стратегическом партнерстве. К тому же в личной беседе можно обсудить самые чувствительные вопросы — например, создание системы предупреждения о ракетном нападении.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди прошла после двусторонних переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран.

«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, вы посещаете Индию — это говорит о вашей любви к Индии», — сказал Моди, приветствуя Путина.

Индийский премьер напомнил, что в этом году исполняется 50 лет договору о дружбе, заключенному между Индией и СССР в 1971 году, а также российско-индийскому договору о стратегическом партнерстве от 2000 года.

Он добавил, что Россия и Индия плотно сотрудничали по борьбе с COVID-19, ситуации в Афганистане, а также в сфере взаимных инвестиций, которые должны к 2025 году вырасти до $50 млрд при товарообороте в $30 млрд.

Путин в свою очередь отметил, что Россия относится к Индии «как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений», а само партнерство Москвы и Нью-Дели названо «особо привилегированным».

«Стороны подтвердили свою приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству и подчеркнули, что эти важные отношения между Россией и Индией как крупными державами с общей ответственностью продолжают оставаться опорой глобального мира и стабильности», — говорится в заявлении по итогам встречи Путина и Моди 6 декабря.

Путин отметил рост товарооборота и инвестиций, сотрудничество в энергетике, высоких технологиях, включая космос, и военно-технической области, а также отметил общую заботу об окружающей среде, «зеленой» энергетике и повышении уровня жизни граждан.

По итогам встречи было подписано 15 документов, говорится на сайте Кремля. Среди них в том числе контракт на поставку российской нефти на 2022 год и новое соглашение о производстве автоматов Калашникова, предусматривающее выпуск в Индии более 600 тыс. АК-203.

Сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов пояснил, что дружба Индии и России — это стремление двух стран выйти из антикитайской повестки, которую США навязывают азиатским странам.

«В политическом плане Индия проводит независимую внешнюю политику со своими интересами, и в эти интересы совершенно не входит чрезмерное сближение с США и возглавляемыми ими альянсами,

потому что Индия не ставит свои интересы в зависимость от интересов других стран, а старается балансировать, и Россия — очень важный элемент для этого балансирования. Чтобы балансировать не между двумя полюсами — китайским и антикитайским, а между как можно большим числом полюсов. Это очень облегчает взаимодействие», — отметил Куприянов.

Он добавил, что такой подход Индии привел к тому, что неформальный альянс QUAD (США, Япония, Австралия и Индия) из военного союза против Китая превратился в площадку для обсуждения угроз от COVID-19.

К тому же, формат «2+2» (переговоры министров иностранных дел и обороны), который раньше был характерен только для индийских отношений со странами QUAD, сейчас распространен и на Россию.

«Индия демонстрирует, что ей этот формат важен не только с точки зрения противостояния с Китаем, на чем базируются ее отношения со странами QUAD, но что Россия для нее не менее важный партнер, чем участники QUAD», — подчеркнул Куприянов.

В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что дружба с Россией позволяет Индии не оказаться оружием США в войне против Китая.

«Индия опасается, что США устроят войну с Китаем, что называется, «до последнего индуса», — то есть руками Индии и всех стран, которые они настраивают против Китая. Но Индии не нужна война против Китая, как им не нужен и союз с Китаем, который навязываем им мы», — отметил Храмчихин.

Эксперт подчеркнул, что противостояние Индии и Китая тесно увязано с противостоянием России и США.

«На любых российско-индийских переговорах незримо присутствуют США и Китай. Потому что, с одной стороны, мы очень ценим отношения с Индией, а она с нами, а с другой, мы им навязываем еще и Китай, который для нее главный противник, и это очень затрудняет отношения и толкает Индию в сторону США, что уже напрягает нас. И все это разрешить очень сложно», — отметил Храмчихин.

По словам собеседника «Газеты.Ru»,

визит Путина в Индию — это продолжение ряда переговоров со странами-противниками Китая, которые могут иметь глобальное значение.

«В конце ноября министры обороны России и Китая поговорили по видеосвязи и подписали много чего о дальнейшем сотрудничестве, после чего начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поехал в Монголию, к нам приехала большая делегация Вьетнама во главе с президентом и министром обороны, а теперь Путин поехал в Индию вместе с министром обороны. Все эти три страны находится с Китаем, мягко говоря, в непростых отношениях. Выводы делайте сами», — напомнил Храмчихин.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Индия остается главным военно-техническим партнером России,

и что сейчас она заинтересована в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении, а также разработке тяжелого истребителя пятого поколения, которым должен стать двухместный самолет на базе российского Су-57 (FGFA — Fifth Generation Fighter Aircraft).

«Китай активно вооружается самолетами пятого поколения, поэтому для Индии создание такого самолета — наиболее перспективное направление. Если у Индии не будет адекватного парирования возможностей Китая, она может оказаться в очень плохой геополитической ситуации. Плюс Индии нужна комплексная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Без СПРН статус ядерной державы неполный», — отметил Коротченко.

Он добавил, что Индию также могут заинтересовать танки «Армата», однако этот вопрос пока ограничен отсутствием экспортной документации.

Для России же важным остается выполнение контракта на поставку в Индию пяти комплексов ПВО С-400, заключенного в октябре 2018 года.

«Достигнутые договоренности могут повиснуть на многие годы, поскольку внутренние бюрократические процедуры в этой стране таковы, что те или иные решения, одобренные руководством, могут ждать реализации несколько лет. А потом внезапно реализоваться, так уже было неоднократно», — отметил Коротченко.

При этом он исключил интерес Индии к новейшему легкому российскому истребители Су-75 Checkmate. «Для Индии с ее амбициями и территорией нужен именно тяжелый истребитель», — подчеркнул эксперт.

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