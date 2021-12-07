«Это было давно»: США объяснили невыполнение обещания о нерасширении НАТО

Обещание НАТО не расширять свои силы на восток в США обосновали «давней политикой» альянса. В Госдепе не считают, что это обещание, которое госсекретарь Джеймс Бейкер дал президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990-м, нарушено, поскольку Вашингтон проводит «политику открытых дверей».

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс отказался связывать действия НАТО 30-летней давности с нынешней политикой альянса, отвечая на вопрос о том, допустил ли госсекретарь Джеймс Бейкер ошибку в 1990 году, когда пообещал Михаил Горбачеву не распространять силы альянса в восточном направлении.

«Это было давно, это давняя политика НАТО. Я хочу еще раз подчеркнуть, что НАТО по своей природе является оборонительным блоком. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна. Так что мы вновь услышали ту же болтовню из Москвы», — заявил представитель Госдепа на брифинге.

Затем Прайс, подразумевая обвинения в адрес России в готовящемся нападении на Украину, заявил, что США известен «русский сценарий», обосновав это «предыдущим вторжением РФ в Украину» и увеличением количества дезинформации в социальных сетях.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что речь идет не про Украину, а о самом обещании не расширять НАТО, Прайс отметил, что Соединенные Штаты выступают за прозрачность диалога с Россией, если «есть недопонимание относительно деятельности НАТО». После этого корреспондент выразил мнение, что у России нет понимания, почему НАТО, являясь оборонным блоком, проводит операции наподобие вторжения в Ливию и Югославию, но Прайс отказался обсуждать различные миссии НАТО и конкретного ответа не дал.

Обещание США не расширяться в Восточную Европу является одним из предметов спора между Москвой и Вашингтоном. В 1990 году госсекретарь Бейкер в ходе переговоров об объединении Германии заявил Горбачеву, что НАТО «ни дюйма своей военной юрисдикции» не распространит на восток. В ходе той встречи он соглашался с Горбачевым, что расширение границ альянса недопустимо. Эту же позицию подтверждало правительство Германии. «Сдержать Россию»: как НАТО идет на Восток Соединенные Штаты передислоцируют дополнительные войска на границы России в целях сдерживания Москвы. По... 10 августа 16:17

Несмотря на обещания Бейкера, которое впоследствии неоднократно повторили несколько должностных лиц, с тех пор НАТО провело пять расширений. К альянсу, в частности, присоединились Польша, Чехия, Венгрия, Хорватия и ряд других стран. В течение последних лет кандидатами в НАТО остаются Украина и Грузия.

В НАТО при этом категорически отрицают, что соглашение о нерасширении альянса существовало. Россия, в свою очередь, настаивает на обратном.

Альянс опирается на то, что такие обещания мог давать лишь официальный представитель НАТО после достигнутого консенсуса со всеми странами-членами блока. Письменных гарантий, как констатирует и Россия, не было.

«Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», — признал Путин летом 2021-го.

Могла ли Россия войти в НАТО

О возможности вступления Российской Федерации в северо-атлантический альянс говорилось несколько раз. В 2000-м, незадолго до президентских выборов, Путин подтверждал, что Россия готова к сотрудничеству с НАТО вплоть до присоединения.

«Почему нет? Я не исключаю такой возможности», — говорил он.

Спустя годы риторика изменилась, и отношения альянса с Россией существенно ухудшились. В октябре нынешнего года Россия закрыла представительство в НАТО и официально прекратила работу миссии альянса в Москве.