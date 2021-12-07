В Киеве рассчитывают на американский арсенал, предназначенный Кабулу

Киеву нужны системы вооружения, в том числе те, которые Вашингтон никогда раньше ему не предоставлял, и он нуждается в них быстро — с такой просьбой украинский министр обороны обратился к главе Пентагона. Речь, в частности, идет о военном оборудовании, которое планировалось передать Афганистану до смены власти в этой стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинcкие власти просят США передать Киеву часть американских вооружений, предназначавшихся Афганистану до прихода талибов (организация запрещена в России) к власти в Кабуле. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Источники издания рассказали, что в середине ноября министр обороны Украины Алексей Резников пришел в офис главы Пентагона Ллойда Остина «с необычайно большой просьбой»: якобы ему нужны системы вооружения, в том числе те, которые Штаты никогда раньше не предоставляли Украине, и он нуждается в них быстро.

Список этих «пожеланий», как утверждают собеседники Foreign Policy, включает поддержку воздушной и морской обороны и радиоэлектронной борьбы — потенциальный щит от разрушительных бомбардировок и электромагнитных атак, которые предположительно будут сопровождать любое возможное наступление.

Необычайно большая просьба

Кроме того, Киев также рассчитывает на часть военного оборудования, предназначенного для Афганистана до падения Кабула, в том числе принадлежащие США вертолеты Ми-17 советской эпохи, находящиеся на ремонте на Украине, и боеприпасы, которые первоначально предназначались для отправки в афганскую армию. «Так Путин мог бы уничтожить Украину». Как на Западе рисуют вторжение российских войск В начале 2022 года российские войска, как утверждает газета Bild, могут перейти через границу... 05 декабря 10:53

Вашингтон обдумывает просьбу Киева об усилении военной поддержки и множество других вариантов политики, включая «карательные экономические санкции» в отношении России, пишет журнал. Его источники в минобороны Украины проинформировали, что в Киев после визита Резникова были направлены представители Пентагона «для оценки потребностей страны в противовоздушной обороне».

Официальные лица США эту информацию не комментируют.

В администрации американского президента Джо Байдена вынуждены считаться с «призраком полномасштабной войны в Европе», утверждает издание. «У нас нет уверенности в том, что делается достаточно и что Белый дом скорее пойдет на уступки Путину, чем поддержит партнеров и союзников США», — отмечается в письме ведущих республиканцев в комитетах по вооруженным силам Палаты представителей и Сената, адресованном Байдену.

Призрак полномасштабной войны

На этом фоне Вашингтон негласно предупредил европейских союзников о том, что «новое российское вторжение в Украину может быть неизбежным», а Москву — о серьезных экономических последствиях такого шага.

В частном порядке администрация Байдена рассматривает ряд мер, чтобы укрепить украинские вооруженные силы против российского «нападения». Но большинство из них не соответствовало бы списку желаний Резникова, отмечает Foreign Policy. США хотят снова сделать рубль деревянным В преддверии переговоров президентов США и РФ американские СМИ сообщили о новом пакете... 07 декабря 10:09

Издание напомнило, что переговоры идут о предоставлении Украине большего количества противотанкового оружия, такого как ракеты Javelin, в рамках чрезвычайного юридического разрешения, которое ограничивается $100 млн в год. Штаты также рассматривают возможность увеличения своего присутствия в стране до 44 военнослужащих, хотя дополнительные силы будут выполнять только небоевые функции, консультируя украинские войска и оказывая им помощь. Киев также добивается переброски национальных гвардейцев, которые ограничили свою миссию районами на крайнем западе Украины, в другие части страны.

Собеседник журнала в Сенате добавил, что в дополнение к противотанковым системам некоторые конгрессмены призывают Белый дом предоставить Украине контрбатарейные, контрразведочные и противоминные радары, а также боеприпасы для стрелкового оружия, гранатометы и минометы.

«Официальные лица обеспокоены тем, что украинцы, которые сохранили большую часть своих существующих запасов Javelin, не смогут быстро тренироваться на новом оборудовании, которого еще нет в их арсенале», — отмечается в статье.

Впрочем, отдельные эксперты утверждают, что «сегодняшние украинские вооруженные силы — это уже не те плохо организованные силы, какими они были в 2014 году». «В случае начала реальных боевых действий Россия, скорее всего, победит, но не без потерь с обеих сторон. Такое кровопролитие пошло бы вразрез с собственным заявлением Путина о том, что Украина — братская нация со славянами, которые должны быть в дружеских отношениях с Москвой», — полагает советник аналитического центра CNA Самуэль Бендетт. Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану вооружение Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США просил американское руководство... 07 декабря 11:35

Ранее военный эксперт Тарас Чмут отмечал, что оказанной Штатами помощи недостаточно, Украине требуются новые поставки вооружения для удачного сдерживания «военной агрессии России». По его словам, особо остро необходимы противозенитные ракетные комплексы «Стингер» и самоходный зенитно-ракетный комплекс «Авенджер». Чмут считает, что с таким вооружением украинские военные смогут эффективно бороться с российской военной авиацией.

При этом Вашингтон может рассмотреть поставку оружия, которое первоначально планировалось передать Афганистану.

Позиция Москвы

Как напоминает РИА «Новости», Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Россия перемещает войска «в пределах своей территории и на свое усмотрение». По его словам, это «никому не угрожает и никого не должно волновать».