«Бывший так называемый прокурор»: как Украина охотится за Поклонской

Украинский суд одобрил задержание экс-генпрокурора Крыма, посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Ранее в Киеве говорили, что могут начать добиваться выдачи дипломата из Кабо-Верде. Власти Украины обвиняют Поклонскую в госизмене в 2014 году и нарушении прав крымских татар.

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание экс-генерального прокурора Крыма, посла Российской Федерации в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

«Суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», — говорится в заявлении.

Ранее офис генпрокурора Украины ходатайствовал перед судом о предоставлении данного разрешения на задержание — чтобы Поклонскую «привели в суд» и решили вопрос о заключении ее под стражу.

Экс-заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отмечал, что Киев может начать готовить документы для экстрадиции российского посла из Кабо-Верде.

«О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое», — заявлял в свою очередь глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в конце октября.

При этом источник в МИД африканской страны заявил РИА «Новости», что хоть Киев и связывался с властями Кабо-Верде по поводу выдачи Поклонской, вряд ли у него что-то получится. «Нет, конечно, нет. Это шутка просто, не обращайте на это внимание», — сказал источник, отвечая на вопрос, есть ли у Украины шансы на успех.

Вскоре после назначения Поклонская заявила, что продолжит свою дипломатическую работу в случае, если десант Украины или спецназ США решит ее выкрасть и увезти из страны.

«Если увезут — буду послом России на Украине», — пошутила дипломат в интервью газете «Аргументы и Факты».

Уголовное дело против Натальи Поклонской было возбуждено генпрокуратурой Украины в 2014 году по подозрению в госизмене. Весной 2016 года было заведено второе дело – бывшую тогда депутатом Госдумы Поклонскую обвинили в причастности к запрету в России деятельности общественной организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России).

Предъявленные ей тогда обвинения Поклонская категорически отрицает. «На Украине предателями считают всех, кто не согласен с нынешним режимом преступным. Предателями называют тех людей, которые говорят правду, защищают свою родину, которые защищают настоящую Украину. Я Украину очень люблю. Это замечательная страна, это великолепная культура, традиции, общая вера… Для меня это не чуждо, и я имею право говорить, что я Украину люблю, но настоящую, добрую Украину. Я не чужой человек для Украины», — заявила Поклонская журналистам.

Предателями Украины, по ее мнению, являются те люди, кто захватил там власть.

«Те люди, которые захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить, вот они являются предателями, а чтобы себя как-то обелить, они называют людей, защищающих Украину, традиции, культуру, веру, предателями. Лучшая защита — это нападение, но скоро их время, я думаю, придет. Люди все видят и понимают», — подчеркнула депутат.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором инициативу поддержали 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде указом президента РФ осенью 2021 года, до этого она была зампредом думского комитета по международным делам.