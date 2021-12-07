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Политика

«Когда война на пороге»: зачем участникам СНГ нужна система военной связи

Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил

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Военнослужащие во время миротворческих учений «Нерушимое братство - 2021» стран ОДКБ, 2021 год

Военнослужащие во время миротворческих учений «Нерушимое братство - 2021» стран ОДКБ, 2021 год

Егор Алеев/ТАСС
Страны СНГ создали систему, в рамках которой вооруженные силы государств смогут обмениваться информацией и координировать взаимодействие между армиями. На данный момент такое соглашение заключено только между странами ОДКБ, но к нему могут присоединиться и другие члены СНГ. Для чего создана эта система и можно ли говорить о стремлении СНГ стать военным союзом — в материале «Газеты.Ru».

Государства СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил, чтобы осуществлять обмен информацией и координировать взаимодействие между армиями стран Содружества, говорится в тексте соглашения, опубликованного на портале правовой информации.

Основными задачами этой системы, как ожидается, станут предоставление услуг связи и обмен информацией между ВС стран-участниц СНГ, взаимодействие в военной сфере, а также приведение к совместимости национальных систем связи и спецсвязи стран Содружества.

Часть сил и средств системы связи будет нести постоянное боевое дежурство с командных пунктов государств – участников соглашения.

Страны берут на себя обязательство не передавать третьим странам информацию, полученную в рамках работы системы, и не использовать эти данные в ущерб другим членам данного договора.

Координировать эту систему будет комитет начальников связи ВС государств – участников СНГ. Его возглавит начальник Главного управления связи ВС РФ.

Документ заключен на неопределенный срок.

Для России он вступил в силу 28 ноября 2021 года. Помимо нее, туда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, то есть все страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Вместе с тем соглашение остается открытым для вступления любого государства – участника СНГ.

«Сложно сказать, почему мы предпочли создавать систему связи в рамках СНГ. Вероятно, чтобы учесть тех, кто не входит в ОДКБ и по каким-то причинам в ближайшее время не будет в него входить, но хотел бы принимать участие в этой системе связи, в чем заинтересована и Россия», — сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Это соглашение — выражение стремления российского военного истеблишмента привлечь к сотрудничеству по одному из достаточно важных аспектов отношений в военной области — сфере связи — те страны СНГ, которые не входят в ОДКБ, то есть Азербайджан, Молдову, Узбекистан и Туркменистан, считает политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. В комментарии «Газете.Ru» он назвал данный документ «не очень значимой» военно-политической риторикой, которая не приведет к существенному изменению характера военного сотрудничества внутри СНГ.

«Конечно, это вовсе не означает, что СНГ собирается стать военным союзом. СНГ — это структура, которая в свое время позволяла сделать плавным транзитный период роспуска Советского Союза. И попытка превратить часть СНГ в военный союз была предпринята, когда был сформирован ОДКБ. Но военный союз из СНГ — это очень эфемерно», — считает эксперт.

Работы в направлении создания этой системы велись в течение последних десятилетий, и стандарты, которые лягут в основу ее работы, прорабатывались еще после распада СССР, сказал «Газете.Ru» завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. То, что сейчас в СНГ подошли к таким решениям, он объяснил пониманием, что в условиях текущей геополитической турбулентности необходимо иметь практические механизмы реализации возможного парирования вызовов.

«Условно, когда война на пороге, откровенно говоря, нужно иметь эффективные системы обмена информацией, во-первых, чтобы сократить время принятия необходимых решений, во-вторых, чтобы эти решения носили не спонтанный характер, а были обусловлены реально существующей картиной дня. То есть чтобы не было игры в испорченный телефон, когда одна сторона слышит то, что хочет, а другая сторона не слышит того, чего не хочет», — отметил эксперт.

По его словам, эта система позволит информировать руководство государств о реально существующем положении дел.

Он обратил внимание, что в текущей ситуации военные постсоветских государств считают достаточно высокой опасность того, что традиционные средства коммуникации окажутся неэффективными.

«Необходимы новые системы обмена сведениями, более защищенные, более эффективные. Жизнь к этому подталкивает. Добавляется механизм, который заложен был давным-давно, но становится востребованным сейчас. Как только в этом появилась необходимость, начинают приниматься не декларации, а вполне себе практические решения. Но никакой гарантии, что сейчас этот механизм будет работать на 100% эффективно, у нас нет», — сказал Грозин.

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