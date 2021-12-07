Как в Кабуле не будет: США готовятся бежать с Украины

США изучают возможность вывоза американцев с Украины на фоне слухов о готовящемся вторжении российских войск, пишет CNN. Пентагон рассматривает разные варианты, однако это «вряд ли будет напоминать бегство из Кабула». Посольство США в Киеве не выпускало пока никаких новых рекомендаций для приезжающих на Украину американцев. В МИД РФ назвали публикацию CNN «фейковым мусором».

США не хотят, чтобы их застали врасплох в случае неожиданного вторжения России на Украину, поэтому готовят планы эвакуации американцев, сообщил телеканалу CNN источник, знакомый с ситуацией.

Минобороны рассматривает разные варианты – от эвакуации «госслужащих второго ранга» до широкомасштабного вывоза американских граждан. Окончательное решение остается за Госдепартаментом.

При этом любая потенциальная эвакуация с Украины «скорее всего» не будет походить на поспешный уход американцев из Афганистана и столицы страны – Кабула, надеются источники. Военные хотят учесть недочеты этой операции.

PHOTO 1: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the #Taliban enter #Kabul from all sides. #Afghanistan (2021)



PHOTO 2: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the PAVN & Viet Cong capture of Saigon, Vietnam (1975) pic.twitter.com/YamWmzjOay — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 15, 2021

«Как правило, если ситуация с безопасностью ухудшается, посольство США увеличивает число обращений к американским гражданам, советуя им покинуть страну коммерческими рейсами и предлагая помощь тем, кто не может себе это позволить», — говорится в публикации CNN.

При этом посольство США в Киеве не публиковало никаких новых рекомендаций для американцев по поводу пребывания на Украине.

Последнее уведомление вышло в конце ноября – в нем Госдеп рекомендует проявить осторожность из-за «сообщений о необычной активности российских войск возле границ Украины».

Сейчас Белый дом не видит необходимости в эвакуации — самолеты по-прежнему регулярно летают из украинских аэропортов, а сухопутные границы с другими странами открыты.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «страсти по Украине» набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о «российской агрессии» до уровня припадка».

«Только что Вашингтон осуществил очередной… выброс фейкового мусора. Знаем мы эти источники CNN», — сказала чиновница. Она также отметила, что ситуация вокруг Украины продолжает оставаться «в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества США». «Есть апокалиптичные предположения, что Украину могут продать или сдать» США смогли убедить Евросоюз в наличии у России планов по «нападению»... 07 декабря 11:55

Председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит ранее заявил в эфире CNN, что Соединенные Штаты не планируют направлять своих военных на Украину, чтобы «воевать с Россией».

«Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения», — заявил конгрессмен.

Также CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину: планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и окружения Владимира Путина.

Российский президент Владимир Путин называл «алармистскими» заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Американские военные не считают российское вторжение на Украину неизбежным, говорил в свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, конфликт можно разрешить дипломатически.

7 декабря Путин созвонился по видеосвязи с президентом США Джо Байденом — на протяжении двух часов они обсуждали ситуацию вокруг Украины. Байден дал российскому коллеге понять, что США ответят решительными экономическими и иными санкциями в случае войны. Он также призвал Путина к деэскалации вокруг Украины, сообщили в Белом доме.

Оба президента поручили своим командам продолжить диалог.