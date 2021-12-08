Призрак ВЛКСМ: Сауле Омарова отказалась от должности из-за нападок сенаторов

Сауле Омарова, которая родилась в Казахстане во времена СССР, обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой отозвать ее кандидатуру на пост в управлении валютного контроля минфина США. Ранее на слушаниях сенаторы завалили Омарову каверзными вопросами и раскритиковали ее политику в финансовой сфере. Причем недовольные нашлись как среди республиканцев, так и среди демократов.

Кандидат на пост главы управления валютного контроля США (входит в состав американского минфина и следит за деятельностью национальных банков) Сауле Омарова больше не претендует на эту должность. Для отзыва своей кандидатуры уроженка Казахстана обратилась к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

«Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой снять ее кандидатуру на пост в управлении валютного контроля», — сообщил американский президент.

В своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, он напомнил, что предложил кандидатуру Омаровой еще в сентябре.

Но ее выдвижение на пост не нашло поддержки в Сенате США. Перед вступлением в должность Омаровой необходимо было пройти слушания в Конгрессе. Сенаторы задавали ей разные вопросы, чтобы убедиться в том, что она соответствует посту, на который претендует. После этого должно было последовать голосование.

Но против ее назначения высказались члены как республиканской, так и демократической партий. Пять демократов заявили, что не будут поддерживать ее кандидатуру. По данным Axios, сенаторам не понравилось, что она выступила против их законопроекта о смягчении ограничений в отношении банков. В то же время издание утверждало, что демократы переживали из-за возможной радикальной политики Омаровой, которая придерживалась левых взглядов.

О том, что идеи уроженки СССР радикальны, говорили и республиканцы. Среди них — «национализация банковской системы, введение государственного контроля над ценами, поддержка идеи того, что деньги — это общественное, а не частное благо». Это, по-мнению республиканцев, соответствует социалистическим взглядам.

Республиканцы обвиняли Омарову в поддержке национализации банковского сектора и не соглашались с ее мнением о необходимости увеличения роли правительства в финансовой сфере. Помимо этого, они пытались уличить ее в приверженности идеям коммунизма. Например, сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) интересовался у Омаровой, является ли она до сих пор членом комсомола.

«Я не подразумеваю какого-либо неуважения, но я не знаю, называть мне вас профессором или товарищем?», — иронизировал Кеннеди.

Омарова заявила, что не является коммунисткой и не поддерживает такие взгляды, так как ее семья пострадала от коммунизма. О том, что она «сбежала от своего советского прошлого», говорил и Байден. Он отметил, что Омарова подверглась «неприемлемым личным выпадам» со стороны сенаторов. Белый дом поддерживал своего кандидата до последнего. 30 ноября (после слушаний в Сенате) в администрации американского президента заявили, что «продолжают поддерживать ее номинацию».

Сауле Омарова родилась в Уральске, Казахская ССР, в 1966 году. В 1984-м году переехала в Москву, в 1989-м окончила МГУ, спустя два года уехала по программе обмена в Висконсинский университет и осталась в США, получив докторскую степень по политологии. Омарова преподавала в Корнеллском университете, работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, а в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего была советником замминистра финансов.