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Политика

«Киев привык к такому отношению»: Байден отложил звонок Зеленскому

Как Путин, Украина и мир восприняли переговоры с Байденом

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

Reuters
Украина стала главной темой переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, итоги которых президент США впоследствии обсудил с рядом европейских лидеров. Сам Путин оценил дискуссию как предметную и конструктивную. И хотя в центре внимания двух глав государств была Украина, в Белом доме решили отложить звонок президенту Зеленскому. Эксперты считают, что обижаться на это в Киеве не будут — привыкли. «Газета.Ru» — о главных реакциях на прошедшие переговоры президентов России и США.

Президент России Владимир Путин оценил беседу с американским коллегой Джо Байденом как очень открытую, предметную и конструктивную, а также отметил важность продолжения диалога между двумя странами.

И хотя российский президент заявил о продвижении диалога с Байденом по кибербезопасности, ключевой темой дискуссий стала Украина.

О том, что по итогам переговоров с Путиным Байден свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским, было объявлено накануне. 8 декабря стало известно, что звонок состоится лишь в четверг, 9 декабря. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, диалог будет связан с переговорами президента Украины с главой Госдепа Энтони Блинкеном, который состоялся в ночь на 7 декабря перед разговором Байдена с президентом России Владимиром Путиным, главной темой которого стала Украина.

«Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном», — указал Салливан.

Как ожидают в офисе президента Украины, переговоры Зеленского и Байдена будут связаны с беседой президента США со своим российским коллегой и позволят получить более точную информацию об их диалоге.

«Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом, и уж когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать <…> Реакция офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом», — объявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

При этом если президенту Украины Байден позвонит лишь 9 декабря, то с главами ведущих стран Западной Европы итоги переговоров с Путиным он уже обсудил. Более того, президент США вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии выпустил совместное заявление с призывом к России снизить уровень напряженности на границе с Украиной.

Что говорят на Украине

В Киеве решение Белого дома отложить диалог с Зеленским на несколько дней после переговоров Байдена и Путина особо не комментируют. По заявлению представителей властей республики, украинская сторона полностью доверяет своим партнерам. Как уверяют в Киеве, в рамках беседы Зеленского и Блинкена стороны согласовали свои позиции непосредственно в преддверии диалога глав России и США.

С точки зрения директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Киев ожидает прояснения ситуации в ходе диалога Байдена и Зеленского, но в целом оценивают его переговоры с Путиным двумя словами: «без прорыва».

«То есть как переговоры, которые стратегически не поменяли баланс сил в отношении и вокруг Украины — без ухудшения или улучшения какого-либо положения и без каких-либо серьезных стратегических договоренностей.

Блинкен говорил с Зеленским за день до встречи, поэтому США какую-то позицию с Украиной все же согласовывали. Но в то же время есть четкое понимание, что Украина, США и Россия находятся в разных дипломатических лигах. Поэтому большой зрады (общественно-политического дискурса на тему предательства) с украинской стороны не демонстрируют», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По мнению Бортника, переносу разговора Байдена с Зеленским в Киеве также не удивились, поскольку Украина не может рассматриваться равной в диалоге с США. Собственно, поэтому руководство страны и ждет звонка американского лидера для получения информации.

«То, что он звонит через два дня [после переговоров с Путиным], к такому отношению уже привыкли.

Ну и все-таки был звонок Блинкена перед встречей, что в какой-то мере компенсировало неудовольствие Киева. Кроме того, появилось решение об увеличении военной помощи Украине [в проекте оборонного бюджета США на 2022 год]. Сегодня в Киеве понимают, что обижаться на США в данном плане бессмысленно, так как это может только ухудшить отношения с Вашингтоном. Общество к такому сценарию тоже уже привыкло и как-то активно и эмоционально на это [решение отложить звонок] реагировать не будет», — подчеркнул эксперт.

Что пишут в СМИ

Реакция мировых СМИ на встречу Байдена и Путина оказалась несколько смешанной. К примеру, в Financial Times указали, что президент США в рамках встречи пригрозил своему коллеге экономическими последствиями в случае «нападения» на Украину, но что именно может угрожать России, все же неизвестно, как и то, какой тип эскалации в Вашингтоне будут считать «вторжением».

Обозреватели The Hill назвали ситуацию в Восточной Европе серьезным вызовом для Байдена. При этом журналисты отметили, что позиции президента США в последнее время сильно пошатнулись — как внутри страны, так и на международной арене, в результате вывода войск из Афганистана.

А CNBC News уверяет, что целью встречи для Путина была попытка остановить возможное расширение НАТО на восток за счет Украины, но в итоге запрос президента России оказался неудачным.

В то же время, ведущие Fox News увидели в переговорах слабость президента США. К примеру, консервативный обозреватель Такер Карлсон назвал Байдена непопулярным и некомпетентным лидером, который в настоящее время находится в отчаянии.

«Самое главное — Джо Байден слаб. Он пешка в руках своих подчиненных и хладнокровных идеологов, которые его окружают. Из вооруженной конфронтации с Владимиром Путиным мы не извлечем совершенно никакой выгоды, но мы можем очень многое потерять, в том числе, конечно, тысячи жизней американских граждан», — считает Карлсон.

Впрочем, в одном многие СМИ продемонстрировали единую позицию, а именно — в отсутствии понимания того, помогут ли переговоры Путина и Байдена снизить напряженность вокруг Украины.

В частности, обозреватели The New York Times отметили, что говорить об этом пока рано. Но можно констатировать, что сам разговор двух президентов был непростым.

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