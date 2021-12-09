«Это убийственный путь»: как Германия намерена решать проблему Донбасса

Одним из первых вопросов, которые обсудили в новом правительстве Германии, стала ситуация на границе Украины и России, а точнее — непрекращающиеся слухи о скором начале боевых действий между двумя странами. Совещание прошло на следующий день после вступления Шольца в должность канцлера, и многие, включая украинские власти, хотят понять, каким будет новый подход Берлина к «украинскому вопросу». К чему пришли в Бундестаге — в материале «Гезеты.Ru».

О чем говорили в Бундестаге

На пленарном заседании Бундестага состоялись экстренные парламентские слушания по теме предполагаемого скопления российских войск на границе с Украиной.

Дискуссия была инициирована по запросу ныне оппозиционной фракции ХДС/ХСС. С их же подачи разговор прошел в довольно жестких тонах.

«Мы должны подать Путину сигнал о единстве с нашими западными партнерами», — заявил представитель ХДС Иоганн Вадефул, имея в виду позицию США по украинскому вопросу.

Он также обвинил Россию в неоднократном нарушении целостности и суверенитета Украины, а также возложил на Москву ответственность за вооруженный конфликт в Донбассе. Консерваторы потребовали от нового правительства поспособствовать разрешению кризиса вокруг Украины и пригрозили Москве новыми санкциями.

Сбавить градус дискуссии пытались представители партий «Альтернатива для Германии» и «Левые», которые призывали воздержаться от эскалации, подумать об обеспечении нейтралитета Украины и выстраивании политики, основанной на диалоге и учитывающей интересы всех заинтересованных сторон.

Однако в партии «Зеленые» резко пресекли попытки посмотреть на проблему с двух сторон, заявив, что «не НАТО сосредоточило на границе почти сто тысяч солдат, готовых сражаться».

Дискуссия в Бундестаге обратила на себя пристальное внимание со стороны Украины.

По итогам заседания украинский посол в Германии Андрей Мельник даже заявил, что ХДС/ХСС настояли на «сверхмощных» мерах воздействия на Россию.

«Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага – ХДС/ХСС – выступила с жестким заявлением, призвав новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса в связи с концентрацией Россией войск вдоль границ Украины, и пригрозила Путину сверхмощными новыми санкциями», — написал он в Twitter.

Почему партия Меркель выступает против России

Вводить новые санкции для Германии — «убийственный путь», считает научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

По словам политолога, такой подход приведет лишь к углублению конфронтации между Москвой и Берлином, но ни к чему более.

«Я ожидал, что Христианский Демократический Союз, который попал в оппозицию, будет действовать по-другому; подсказывать правительству, что нужны конструктивные решения, ведь там масса представителей бизнеса и разумных людей. Но они выбрали другой путь — более жестко критиковать Россию», — посетовал Рар в беседе с «Газетой.Ru». «Речь не идет об Украине»: Запад объединился против России Пятерка ведущих стран Запада призвала Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной... 07 декабря 18:48

Преподаватель кафедры новейшей истории истфака МГУ Александр Ватлин обратил внимание, что оппозиция в лице ХДС/ХСС попросту ищет «ударные темы для давления на «свежее» правительство».

Позиция нового правительства

Новоизбранный канцлер Олаф Шольц пока превентивных санкций России не обещает. Комментируя ситуацию вокруг Украины в своем первом телевизионном интервью, Шольц ограничился призывом ко всем сторонам соблюдать принцип нерушимости границ, хотя и пообещал, что в противном случае последствия не заставят себя долго ждать.

«Канцлер Шольц, по моему мнению, олицетворяет собой преемственность не с Ангелой Меркель, а с Герхардом Шредером, что обещает интересные подвижки в решении конфликта на востоке Украины, хотя и не в ближайшей перспективе», — подчеркнул Александр Ватлин.

Александр Рар согласен, что немецкие социал-демократы всегда сдержано относились к антироссийским нарративам. При этом в нынешней ситуации, по словам эксперта, слухи о вторжении России на Украину могут использоваться в качестве объединяющего фактора на фоне скопившихся в Европе проблем.

«В этом видят возможность консолидировать Европу — особенно на почве русофобии. В Европе появились свои проблемы. А тут поляков можно загнать под Брюссель, и всех вернуть. Всем нужен внешний враг, из-за которого внутренние споры затихнут. Это настолько банально, но люди на Западе в это верят», — отметил Рар.

Шольцу придется нелегко, поскольку враждебно настроенные к Москве силы могут помешать ему наладить контакт с Россией, считает Рар.

«Вместо того чтобы дать Шольцу возможность попытаться возродить Нормандский формат или минские соглашения, или хотя бы провести такую же встречу с Путиным, как это сделал Байден, немецкое правительство оказывает на него жуткое давление, чтобы немцы встали на ту же антироссийскую позицию, на которой стоят британцы или поляки», — заключил эксперт. «Шольц в любой момент может перекрыть кран». Чего ждать «Газпрому» от нового правительства ФРГ Новое правительство ФРГ во главе с социал-демократом Олафом Шольцем займет сугубо прагматичную позицию... 09 декабря 18:34

Кто еще мешает Берлину дружить с Москвой

Среди членов коалиции, которые могут помешать Шольцу наладить отношения с Россией, активнее всего выступают «Зеленые». Лидер партии Анналена Бербок, назначенная на пост министра иностранных дел, не стесняется жестких по отношению к Москве высказываний. По ее словам,

Россия заплатит «высокую политическую и экономическую цену», если предпримет какие-либо милитаристские шаги против Киева.

Лидер «Зеленых» также подчеркнула в ходе своего визита в Париж необходимость согласования общеевропейской позиции в отношениях с «враждебными соседями».

«С одной стороны, они хотят Россию спровоцировать, а с другой — унизить и показать, что могут доконать ее с помощью санкций. Такие подходы в политике 21 века вообще можно записать в инструментарий гибридной войны», — объяснил Александр Рар.

По словам эксперта, целью такой провокации может быть желание объяснить европейскому сообществу, что Украину действительно надо принять в Североатлантический альянс.

Так или иначе, украинский вопрос останется в общенемецкой повестке независимо от того, кто попал в коалицию, а кто в оппозицию, отметил Александр Ватлин.