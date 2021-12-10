Грузы идут — министры уходят. Как «Беларуськалий» развалил правительство Литвы

Министр иностранных дел Литвы вслед за главой минтранса республики написал прошение об отставке. Чиновники решили уволиться из-за продолжения транзита белорусских грузов через территорию страны, несмотря на санкции США. Однако литовский премьер не торопится с кадровыми решениями — Ингрида Шимоните объяснила, что американские рестрикции не имеют прямого действия в Литве.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в пятницу, 10 декабря, подал официальное заявление об отставке. Дипломат указал на «репутационный вред» республике в связи с продолжающимся транзитом продукции «Беларуськалия» через территорию страны. Запад ввел новые санкции в отношении Минска. Досталось и сыну Лукашенко В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и Оттаве в четверг практически одновременно объявили о новых... 02 декабря 21:12

«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», — цитирует агентство Sputnik документ, направленный премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните.

Санкционные грузы…

Скандал с чередой увольнений в кабмине начался в Литве после того, как США ввели рестрикции в отношении компании «Беларуськалий», а «Литовские железные дороги» продолжили транзит белорусской продукции, за который уже получили предоплату.

На этом фоне 9 декабря министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис подал в отставку. Окончательные кадровые решения премьер Литвы пообещала принять на следующей неделе.

Американские санкции вступили в силу 8 декабря. В четверг Скуодис попросил правительственную комиссию по проверке сделок стратегических компаний оценить договор между госпредприятием «Летувос гележинкеляй» и производителем удобрений «Беларуськалий».

Решение об ограничениях, о которых идет речь, власти Соединенных Штатов, Канады и Великобритании приняли 9 августа — по их оценкам, в Белоруссии нарушаются права человека.

…и груз ответственности

В среду, когда рестрикции вступили в силу, компания «Летувос гележинкеляй» заявила, что грузы «Беларуськалия» будут проходить через территорию республики до января. По ее данным, входящее в группу предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевезти около 1 млн тонн удобрений. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть-девять составов в сутки. По договору с «Летувос гележинкеляй» белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов, пишет ТАСС. Глава МИД Литвы уволился после скандала с белорусскими товарами Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис подал в отставку из-за продолжающегося транзита... 10 декабря 20:50

Комментируя ситуацию, Ингрида Шимоните указала, что транзит продукции «Беларуськалия» через Литву «не должен продолжаться долго после того, как вступили в силу санкции США». Она также пообещала найти возможность расторгнуть без финансового ущерба контракт с белорусским предприятием.

«Мы обязательно найдем решение о расторжении договора таким образом, чтобы для Литовской Республики в связи с этим не возникло малейшей угрозы финансового ущерба», — сказала Шимоните.

Позднее премьер Литвы сообщила, что пока не приняла решений по поводу отставки главы МИД и министра транспорта.

«Я хочу подчеркнуть, что санкции США, которые являются первичными и применяются в отношении американских хозяйственных субъектов, не имеют прямого действия в Литве.

Поэтому нам нужно рассматривать не вопрос применения санкций, как это многим кажется, а вопрос действительности соглашения. Это совсем другое дело», — отметила глава правительства республики.