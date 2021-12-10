«В России знают, к чему это приведет». Что происходит с русским языком в Казахстане

Парламент Казахстана окончательно утвердил обязательное использование только казахского языка на негосударственных вывесках и топонимических указателях. Это стало лишь еще одним шагом в ползучей дерусификации республики, к которой эксперты относят как резонансные языковые патрули националистов, так и перевод казахского языка с кириллицы на латиницу. «Газета.Ru» связалась для разъяснений с депутатом из правящей партии Казахстана, и выяснила, как на ситуацию в соседней республике смотрят в Госдуме.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на этой неделе одобрил внесение изменений в некоторые законодательные акты республики по вопросам визуальной информации.

Они предполагают, что теперь бланки негосударственных организаций, реклама, меню и уличные обозначения (в том числе географические топонимы) обязательно оформляются только на казахском языке.

Остальные языки, включая русский, — используются только «при необходимости». Законопроект также закрепляет нормы по написанию текстов и верного перевода кинокартин.

По мнению разработчиков документа, новые правила «помогут способствовать недопущению социальной напряженности, связанной с неправильным оформлением и неаутентичным переводом визуальной информации, а также создадут благоприятные условия для межконфессионального взаимодействия». Языковая политика Казахстана Параллельно руководство страны продолжает процесс перехода национального алфавита с кириллицы на латиницу — этот процесс еще в 2017 году начал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его первоначальным планам, Казахстан должен был уже к 2025 году перейти на латинский алфавит. Как заявляется — ради модернизации гуманитарной сферы. Читать дальше

Ранее упомянутые правила уже одобрил сенат страны, теперь законопроект должен будет подписать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

При этом закрепление обязанности предоставлять информацию в некоммерческом секторе только на казахском стало лишь еще одним в череде событий, в которых при желании можно заподозрить тенденцию по намеренному вытеснению русского языка в пользу казахского.

Лишние расходы на русский язык

Депутат казахстанского парламента от правящей партии «Нур Отан» Юрий Жулин в разговоре с «Газетой.Ru» однозначно отверг «миф об ущемлении русского языка в Казахстане».

«Сегодня в нашей стране ни на уровне государства, ни на уровне общественного мнения никому не запрещается разговаривать на русском языке. У нас действуют государственные школы с русским языком обучения, на русском языке выходят СМИ. В библиотеках и книжных магазинах свободно распространяется любая литература на русском языке. Согласно Конституции, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

Скажите, где еще на постсоветском пространстве, за исключением России, такое бережное отношение к русскому языку?» — задается вопросом казахский парламентарий.

При этом он объяснил, что хотя и считать русский язык официальным в Казахстане «не совсем верно», все вывески и названия в государственных органах на казахском и на русском языках будут оставаться обязательными и дальше, так как новые правила касаются в первую очередь коммерческого сектора.

«Но есть объективная реальность — демография и миграция. Согласно недавней переписи населения, численность казахского населения составляет сегодня более 70%. Весь южный и западный Казахстан практически полностью казахоязычный, где русский язык уже, по сути, не используется.

Тогда для чего бизнесу, к примеру, в этих регионах тратить средства на то, чтобы рекламу, вывески, меню, ценники печатать на двух языках, как того сейчас требует закон? Это же лишние расходы.

Поэтому законопроект предусматривает норму, согласно которой все это должно печататься обязательно на государственном — казахском языке. А если есть необходимость, то могут использоваться русский и другие языки. Как раз в тех регионах, где проживает русскоязычное население, русский язык как использовался, так и будет использоваться. Даже не могу представить, какие сложности могут возникнуть у русских в быту», — заверил Жулин. «Русские здесь не дышат»: как Казахстан отдаляется от России В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о межэтнических стычках и языковых... 21 ноября 11:58

Кроме того, депутат от «Нур Отана» добавил, что негативно на привлекательность и уважение русского языка в Казахстане влияют периодические оскорбительные и провокационные высказывания отдельных российских политиков, общественных деятелей и журналистов.

«Вот это точно «медвежья услуга» русскому языку. Такие вбросы вызывают негативную реакцию не только у казахов, но и русских, поскольку потенциально способны нарушить межэтническое согласие. И даже заявления официальных российских лиц, которые вынуждены потом дезавуировать подобные провокации, уже не воспринимаются всерьез», — заключил он.

Вперед, в XIV век

Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что решение мажилиса никак не может приветствоваться Россией.

«Другое дело — как на него реагировать, на каком уровне, насколько остро. Мне кажется, здесь мы должны быть разумными, не обострять отношения, но при этом занять определенную позицию.

Мы, конечно, никак не можем это поддерживать, реально это решение ведет к сокращению употребления русского языка. Мы знаем, к чему это приводит, в том числе в отношениях. Наверное, мы это обсудим в нашем комитете на следующей неделе», — пояснил он.

Другой зампредседателя упомянутого комитета Госдумы и бывший председатель совета министров ДНР Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что угроза русскому языку в Казахстане реально существует. Он считает это признаком курса ряда постсовестких республик на отказ от социального устройства, существовавшего последние десятилетия. «Русского становится меньше»: Киргизия готовит реформу языка В Киргизии подготовили законопроект «О государственном языке», который ограничивает... 26 ноября 09:02

«Очень многие бывшие республики Советского Союза устойчиво скатываются к типичным этнократиям малоцивилизованного пошиба. Все они теперь задним числом считают себя «колониями», которые были оккупированы русскими. Хотя мы знаем, что и Российская Империя, и Советский Союз вкладывали финансовые, организационные и другие колоссальные усилия, чтобы принести туда цивилизацию. Но все это, оказывается, было достаточно бесполезно в плане социальных преобразований.

Многие народы хотят жить так, как они жили — в автохтонном режиме, я бы сказал, при родоплеменном строе с некоторыми элементами феодального, — но с современными гаджетами и устройствами. Но в социальном смысле они же остаются такими же, какими были в XIV-XV веках», — сказал Бородай.

По мнению Бородая, к числу таких государств как раз можно отнести Казахстан: с точки зрения технократии государство довольно современное, но в «социальном смысле страна имеет признаки движения по той же самой стезе». Языковые патрули в Казахстане Летом 2021 года в Казахстане появились «языковые патрули», которые проверяли использование казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. В некоторых ситуациях активисты на камеру заставляли извиняться русскоязычных граждан страны за их высказывания. Акции прошли во многих крупных городах страны, в том числе Нур-Султане, Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Уральске. Читать дальше

«Это и повсеместная отмена русского языка, и проявление все больше элементов казахского национализма и этнократизма. Все это, мягко говоря, настораживает. Другие вопиющие факты касаются не только русского языка, но и жизни там русских, и деятельности правозащитников вроде посаженного Ермека Тайчибекова (в августе суд заключил на 7 лет пророссийского правозащитника, обвиненного в разжигании межнациональной розни — «Газета.Ru»)», — сказал член комитета по делам СНГ.

Он также напомнил, что республики Средней Азии покинуло огромное количество носителей русской культуры, без которых союз с этими странами уже не так прочен и зависит только от взаимной выгоды.

Бородай добавил, что видит определенное сходство между современным Казахстаном и Украиной нулевых годов.

Депутат считает, что Россия может применять для изменения ситуации только свои традиционные инструменты.

«Мне хорошо знаком азиатский менталитет, и, к сожалению, в Азии хорошо понимают только язык силы. Эта сила не обязательно должна быть проявлена, но возможность применения должна быть продемонстрирована. Слабых не уважают. Союзниками России, как говорил Александр III, остаются ее армия и флот, других настоящих союзников у нас, к сожалению, нет», — считает Бородай.