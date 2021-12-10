«Ну, красный скажи. Красный». Кто был третьим в переговорах диспетчера и пилота Ryanair

Польские власти опубликовали аудиозапись переговоров белорусского диспетчера и пилота авиалайнера, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. На ней слышно, как некто третий диктует диспетчеру, что именно тот должен сказать командиру воздушного судна. По версии польских спецслужб, этот третий голос может принадлежать офицеру КГБ Белоруссии.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал 10 декабря аудиозапись разговора диспетчера минского аэропорта и пилота самолета Ryanair с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту перед принудительной посадкой рейса. На записи слышно, что диспетчера консультирует по-русски третий человек. В Польше заявили, что угрозы взрыва на борту севшего в Минске самолета Ryanair не было В прокуратуре Польши заявили, что угрозы взрыва на борту совершившего в мае экстренную посадку... 10 декабря 22:01

«Представляю презентацию об основных выводах расследования операций белорусских спецслужб против Романа Протасевича. 23 мая самолет Ryanair был вынужден приземлиться в аэропорту Минска. С этой целью спецслужбы Беларуси генерировали ложную информацию о предполагаемой угрозе взрыва, терроризировали летный экипаж и лишили свободы пассажиров, в том числе польских», — утверждает Жарин на своей странице в Facebook.

О чем говорит Варшава…

Польские спецслужбы считают, что на вышке авиадиспетчера находился сотрудник белорусского КГБ, который «в решающий момент» давал указания диспетчеру. По версии польской стороны, именно этот офицер принимал решение о посадке самолета Ryanair в Минске и в то же время поддерживал с кем-то постоянный контакт по телефону, сообщая ему о происходящем.

На аудиозаписи диспетчер минского аэропорта говорит пилоту, что, по поступившей информации, на борту якобы находится бомба, которая может взорваться на территории воздушного пространства Вильнюса. Когда диспетчер замолкает, некий мужчина по-русски просит его продолжать.

После этого диспетчер рекомендовал пилоту приземлиться в Минске. Пилот спросил, откуда именно поступила эта рекомендация. Мужчина, которого польские спецслужбы называют офицером КГБ, подсказывает: «По нашей рекомендации». Авиадиспетчер повторил его слова пилоту.

Позже диспетчер сам обратился к неизвестному, переводя ему вопрос пилота: «Он говорит: «Код диспетчера желтый или красный?». Мужчина на записи отвечает: «Ну, красный скажи. Красный».

«Сегодня на конференции я представил доказательства причастности белорусских спецслужб к действиям против Романа Протасевича. Именно белорусское КГБ заставило самолет с Протасевичем на борту приземлиться в Минске», — написал Жарин в Twitter.

Ранее он сообщил, что хронология событий собрана и задокументирована.

Жарин утверждает, что установлен факт того, что первая информация относительно угрозы взрыва была направлена пилоту до отправки электронного письма, предупреждающего о наличии бомбы на борту.

По его словам, данное обстоятельство доказывает, что угрозы взрыва не было — в пользу этой версии «свидетельствует и поведение экстренных служб и персонала аэропорта».

…и белорусский диспетчер

Газета The New York Times ранее опубликовала материал, в котором белорусский диспетчер Олег Галегов (посадивший рейс Ryanair) рассказал об операции КГБ.

По его словам, переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным, а КГБ Белоруссии координировало всю операцию.

В Минске по-прежнему настаивают, что эта информация не соответствует действительности. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал данную публикацию «информационным вбросом». Он также подтвердил, что Галегов уехал из страны, и предположил, что «за границей на него оказывали давление».

Dzi na konferencji prezentowaem dowody na zaangaowanie biaoruskich sub specjalnych w dziaania przeciwko Ramanowi Pratasewiczowi.



To biaoruskie KGB zmusio samolot z Pratasiewiczem na pokadzie do ldowania w Misku.https://t.co/dF8X7sK4Qm — Stanisaw aryn (@StZaryn) December 10, 2021

В свою очередь, польская прокуратура указала, что имеет доказательства того, что принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair было операцией белорусского КГБ. Польша опубликовала доказательство причастности КГБ к посадке самолета Ryanair Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал в своем Facebook... 13 декабря 00:52

«Мы столкнулись с действиями режима Александра Лукашенко, который благодаря описанным действиям, в том числе угрозам и терроризированию пилота, совершил вынужденную посадку гражданского рейса, чтобы задержать диссидента, находившегося на борту.

Для целей этой операции белорусских спецслужб было создано впечатление, что существует угроза взрыва гражданского самолета», — указали в управлении по делам иностранцев в Польше.

В Варшаве назвали «взятие под контроль диспетчерского пункта офицером спецслужб чем-то беспрецедентным, выходящим за рамки правил и практики».

23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29. После посадки воздушного судна информация о минировании не подтвердилась. На борту авиалайнера находилась россиянка Софья Сапега и ее молодой человек, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич — они были задержаны.

Протасевича обвиняют в «организации массовых протестов». Сапеге предъявили обвинение в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».