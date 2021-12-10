«Ну, красный скажи. Красный». Кто был третьим в переговорах диспетчера и пилота Ryanair

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал 10 декабря аудиозапись разговора диспетчера минского аэропорта и пилота самолета Ryanair с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту перед принудительной посадкой рейса. На записи слышно, что диспетчера консультирует по-русски третий человек.
«Представляю презентацию об основных выводах расследования операций белорусских спецслужб против Романа Протасевича. 23 мая самолет Ryanair был вынужден приземлиться в аэропорту Минска. С этой целью спецслужбы Беларуси генерировали ложную информацию о предполагаемой угрозе взрыва, терроризировали летный экипаж и лишили свободы пассажиров, в том числе польских», — утверждает Жарин на своей странице в Facebook.
О чем говорит Варшава…
Польские спецслужбы считают, что на вышке авиадиспетчера находился сотрудник белорусского КГБ, который «в решающий момент» давал указания диспетчеру. По версии польской стороны, именно этот офицер принимал решение о посадке самолета Ryanair в Минске и в то же время поддерживал с кем-то постоянный контакт по телефону, сообщая ему о происходящем.
На аудиозаписи диспетчер минского аэропорта говорит пилоту, что, по поступившей информации, на борту якобы находится бомба, которая может взорваться на территории воздушного пространства Вильнюса. Когда диспетчер замолкает, некий мужчина по-русски просит его продолжать.
После этого диспетчер рекомендовал пилоту приземлиться в Минске. Пилот спросил, откуда именно поступила эта рекомендация. Мужчина, которого польские спецслужбы называют офицером КГБ, подсказывает: «По нашей рекомендации». Авиадиспетчер повторил его слова пилоту.
Позже диспетчер сам обратился к неизвестному, переводя ему вопрос пилота: «Он говорит: «Код диспетчера желтый или красный?». Мужчина на записи отвечает: «Ну, красный скажи. Красный».
«Сегодня на конференции я представил доказательства причастности белорусских спецслужб к действиям против Романа Протасевича. Именно белорусское КГБ заставило самолет с Протасевичем на борту приземлиться в Минске», — написал Жарин в Twitter.
Ранее он сообщил, что хронология событий собрана и задокументирована.
Жарин утверждает, что установлен факт того, что первая информация относительно угрозы взрыва была направлена пилоту до отправки электронного письма, предупреждающего о наличии бомбы на борту.
По его словам, данное обстоятельство доказывает, что угрозы взрыва не было — в пользу этой версии «свидетельствует и поведение экстренных служб и персонала аэропорта».
…и белорусский диспетчер
Газета The New York Times ранее опубликовала материал, в котором белорусский диспетчер Олег Галегов (посадивший рейс Ryanair) рассказал об операции КГБ.
По его словам, переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным, а КГБ Белоруссии координировало всю операцию.
В Минске по-прежнему настаивают, что эта информация не соответствует действительности. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал данную публикацию «информационным вбросом». Он также подтвердил, что Галегов уехал из страны, и предположил, что «за границей на него оказывали давление».
Dzi na konferencji prezentowaem dowody na zaangaowanie biaoruskich sub specjalnych w dziaania przeciwko Ramanowi Pratasewiczowi.— Stanisaw aryn (@StZaryn) December 10, 2021
To biaoruskie KGB zmusio samolot z Pratasiewiczem na pokadzie do ldowania w Misku.https://t.co/dF8X7sK4Qm
В свою очередь, польская прокуратура указала, что имеет доказательства того, что принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair было операцией белорусского КГБ.
«Мы столкнулись с действиями режима Александра Лукашенко, который благодаря описанным действиям, в том числе угрозам и терроризированию пилота, совершил вынужденную посадку гражданского рейса, чтобы задержать диссидента, находившегося на борту.
Для целей этой операции белорусских спецслужб было создано впечатление, что существует угроза взрыва гражданского самолета», — указали в управлении по делам иностранцев в Польше.
В Варшаве назвали «взятие под контроль диспетчерского пункта офицером спецслужб чем-то беспрецедентным, выходящим за рамки правил и практики».
23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29. После посадки воздушного судна информация о минировании не подтвердилась. На борту авиалайнера находилась россиянка Софья Сапега и ее молодой человек, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич — они были задержаны.
Протасевича обвиняют в «организации массовых протестов». Сапеге предъявили обвинение в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».