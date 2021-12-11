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Политика

«Имперские цели» и «раздел Европы». В чем Польша обвиняет Россию

Премьер Польши потребовал от России определиться, будет ли она с Европой или против нее

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Olivier Hoslet/AP
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг жесткой критике внешнюю политику России, утверждая, что действия Москвы на границе с Украиной якобы провоцируют самый реальный за последние десятилетия риск вооруженного конфликта в Европе. Польша считает, что РФ ставит под угрозу безопасность европейского сообщества, и требует ввести санкции.

«Раздел» Европы

Польша согласна с предположением о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. По мнению Варшавы, президент Владимир Путин «хочет разделить Европу, потому что только так он сможет преследовать свои интересы».

«Его главная цель – восстановить имперскую мощь России за счет ее соседей. Сегодня Украина находится в авангарде огня. Никогда за последние 30 лет риск вооруженного конфликта на восточной границе ЕС не был таким реальным. Россия проверяет, как далеко она может зайти с Европой», – приводит слова премьер-министра Польша Матеуша Моравецкого La Repubblica.

Вместе с этим, политик предупредил, что «Украина не одинока», и в случае «агрессии» РФ ожидают экономические санкции, которые, с его слов, должны затронуть всю финансовую систему России. Также Моравецкий подчеркнул, что Европа не может позволить себе подчиняться «провокациям, энергетическому запугиванию и шантажу» (по всей видимости, премьер Польши подразумевает «Северный поток – 2») и должна реагировать санкциями.

«Россия должна выбрать, хочет она быть в Европе или быть против Европы. Путин сегодня выбирает конфликт. Это вредно не только для Европы, но и для ее народа. Европа не хочет конфликта с Россией», – обратил внимание он.

Как заявлял днем ранее Путин, Россия не намерена враждовать с другим странами. Глава государства на встрече с членами СПЧ напомнил, что это страны Европы совместно с США в документах стратегического характера записывают РФ как «противника».

«Северный поток – 2»

Новый газопровод «Северный поток – 2», который должен напрямую доставлять топливо из России в Германию в обход Украины, нельзя вводить в эксплуатацию, считает Моравецкий. Польша придерживается мнения, что РФ использует СП-2 в политических целях, а запуск трубопровода означал бы «проявление слабости перед имперской политикой Кремля».

«Он [СП-2] станет символом и инструментом господства России над Центральной и Восточной Европой. Это опасный проект для Европы», – заявил премьер-министр.

«Северный поток – 2» был полностью достроен в сентябре. Сейчас газопровод проходит процедуру сертификации. Президент США Джо Байден и правительство страны, не упомянувшее СП-2 в проекте оборонного бюджета на следующий год, дали понять, что тема газопровода для них закрыта. При этом ряд стран Европы, особенно Польша и Украина, требуют санкций в отношении России, чтобы не допустить запуск газопровода.

С позиции РФ, «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом.

Опасности на Востоке

Моравецкий прибыл в Рим для встречи с премьер-министром Италии Марио Драги. В повестке присутствует обсуждение «опасности» на восточном фланге НАТО, которая объясняется, по мнению Варшавы, действиями России. Также премьеры планируют обсудить ситуацию с энергетическим кризисом Европы, в котором Польша также считает виновной РФ.

«Другой аргумент — манипулирование Россией ценами на топливо и газом. Последствия этой политики коснутся всех – пострадают и поляки, и итальянцы», – уверен Моравецкий.

О возможности «вторжения» России на Украину последние два месяца заявляют американские спецслужбы через СМИ, а также официальные лица Вашингтона. Кремль это категорически отрицает, называя провокацией. Вину в энергетическом кризисе Москва также отвергает, утверждает, что к этому привел отказ от традиционных видов энергии.

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