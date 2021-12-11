«Утверждение однопартийной системы»: мигранты обрели право голоса в США

В Нью-Йорке лица без гражданства могут получить право голоса на местных выборах, что может увеличить число потенциальных избирателей более чем на 800 тыс. человек. Такие привилегии горсовет муниципалитета решил предоставить обладателям грин-карт и разрешения на работу. Эксперты видят в этом шаге усиление позиций демократов, делающих ставку на мигрантов, не исключая выход инициативы и на федеральный уровень — выборы президента и избрания состава Конгресса. При этом такую практику вовсю использует целый ряд государств.

Горсовет Нью-Йорка одобрил закон, по которому лица без гражданства США, имеющие грин-карту (вид на жительство) или разрешение на работу, могут принимать участие в местных выборах. Как пишет The New York Times, инициатива вызвала множество споров на стадии принятия среди представителей экспертного сообщества и политиков, но, скорее всего, вступит в силу в начале января 2022 года.

По заявлениям горсовета Нью-Йорка, избирательная комиссия города выпустит отдельную форму регистрации избирателей и предоставит бюллетени для неграждан, в которые входят только муниципальные кандидаты.

Уходящий в отставку мэр города Билл Де Блазио не стал подписывать закон, хотя и поддержал разрешение на голосование для держателей грин-карт. Отказ мэра вступление закона в силу не останавливает: так как он не стал использовать право вето, проект заработает автоматически через 30 дней с момента принятия советом.

Это решение, как ожидается, даст более чем 800 тыс. жителей Нью-Йорка без американского гражданства право голосовать на местных выборах. Правда, получат они его только к 2023 году.

Это будет самый крупный прирост потенциальных избирателей среди американских муниципалитетов, которые пошли на схожие меры — вместе с Нью-Йорком их 15. Лица без гражданства также могут голосовать в Сан-Франциско (Калифорния) и в Сомерсете (Мэриленд). «Байден выпадает физически и умственно» Рейтинг президента США Джо Байдена обновил исторический минимум, опустившись ниже 38%. При этом... 08 ноября 23:45

В ближайшее время этот список может стать больше, потому что предоставить такие права негражданам хотят в ряде городов Иллинойса, Мэна и Массачусетса. Впрочем, пока отдельные муниципалитеты принимают подобные решения, некоторые штаты, напротив, вводят ограничения на голосования для лиц без гражданства. К примеру, соответствующие запреты были приняты во Флориде, Алабаме, Северной Дакоте и Аризоне.

Что стоит за изменениями

Разная ситуация относительно допуска к местным выборам для лиц без гражданства в американских штатах сложилась из-за того, что федеральные законы этот вопрос не регулируют, то есть каждый регион самостоятельно принимает это решение. И зачастую меры в пользу неграждан продвигают в тех штатах, где руководство состоит из представителей Демократической партии.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что решение горсовета Нью-Йорка в данном случае играет в пользу демократов, по сути, увеличивая электорат партии в городе. Так, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов считает, что многие нелегалы голосуют за демократов, в том числе из-за поддержки партией программ по натурализации для лиц без гражданства США.

«Не исключено, что практику распространения голосования на местном уровне для неграждан в США можно будет увидеть довольно скоро. Иммигранты — важная электоральная база для Демпартии, которая рассчитывает, что они вольются в какие-то больше города, где нужна их рабочая сила, и будут следовать в русле демократической политики.

Это не всегда так, и часто возникают различные аномалии, поэтому триумф демократов за счет иммигрантов все же не гарантирован. И, вероятно, мигранты не смогут в целом стать безоговорочным электоратом демократов, вопреки тому, что говорят наиболее рьяные республиканцы и их сторонники», — указал эксперт.

С этим отчасти согласен и главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. По его словам, демократы действительно делают ставку на мигрантов, о чем говорит проект реформы избирательного законодательства и план по натурализации нелегалов в США. «Скучный президент». Что думают американцы о Байдене спустя год после выборов Ровно год назад — 7 ноября 2020 года — американские СМИ подсчитали, что необходимое... 07 ноября 17:54

«По сути, демократы рассматривают мигрантов как потенциальных избирателей, разрабатывая соответствующие законы для этого. Все это может сыграть в их пользу и то, что приняли в Нью-Йорке, уже вызвало огромный резонанс в американских СМИ, в особенности в консервативных изданиях. Некоторые из них прямо указали, что это решение является прообразом того, к чему ведут Америку демократы. А именно они пытаются утвердить систему однопартийного правления, в том числе за счет безграничной реформы избирательной системы», — отметил эксперт.

Дадут ли мигрантам выбрать президента

При этом, несмотря на возможное укрепление электората Демпартии в случае распространения практики по предоставлению права голоса негражданам на местном уровне, такие инициативы обычно не касаются федерального уровня — выборов в Конгресс или голосования за президента.

По американскому законодательству в таких выборах принимать участие могут только граждане США. Оппоненты демократов в лице республиканцев в штыки оценивают любые подвижки в пользу мигрантов — к примеру, амбициозный план президента США Джо Байдена по предоставлению шанса на получение гражданства 11 млн нелегалов, проживающих на территории страны, до сих пор находится в подвешенном состоянии.

С точки зрения Алексея Наумова из РСМД, распространение права голоса для лиц без гражданства на федеральный уровень в ближайшее время ждать не стоит. Хотя, по его мнению, наиболее левое крыло Демпартии, вероятно, будет продвигать такую инициативу.

«Все-таки на этот счет в США есть федеральный закон — это запрещено. В итоге успех этого начинания (продвижения голосования для неграждан на федеральный уровень) будет напрямую зависеть от успехов левого крыла Демократической партии. Скорее всего, вряд ли стоит ожидать реализации такого плана в ближайшие 10 лет», — отметил эксперт.

В то же время Владимир Васильев из института США и Канады считает, что выход на федеральный уровень этой инициативы — вопрос непростой. Поскольку, по его словам, такие штаты как Техас и Джорджия, наоборот, усиливают свое избирательное законодательство, запрещая голосовать не только негражданам, но и тем, кто прожил в регионе менее пяти лет. Наследие Трампа, коронавирус и Афганистан: победы и поражения Байдена Ровно год назад в США состоялись очередные президентские выборы — голоса считали долго, но выбрали... 03 ноября 22:01

«Однако не исключено, что демократы попытаются вывести нестрогую систему выборов (без обязательного гражданства) на федеральный уровень как стандарт, на который необходимо ориентироваться. В частности, за счет таких решений на местном уровне (как это было сделано в Нью-Йорке)», — указал эксперт.

Схожей позиции придерживается и профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин. По его мнению, демократы будут наблюдать за тем, как пройдет решение по местным выборам в Нью-Йорке, а затем могут попробовать выйти на более высокий уровень.

«Но если практика с голосованием лиц без гражданства перекинется на уровень штата, к примеру того же Нью-Йорка или Калифорнии, то это создаст прецедент, который может стать триггером для распада США.

Поскольку в таких консервативных штатах как Техас, Небраска или Мичиган могут задуматься о том, стоит ли им находиться в одном государстве вместе с такими соседями, которые навязывают им выборы с участием неграждан», — подчеркнул эксперт.

Где можно голосовать без гражданства

Впрочем, США вряд ли можно считать первопроходцами в практике предоставления негражданам права голоса. К примеру, такие послабления в том или ином виде присутствуют в Евросоюзе. По европейскому законодательству, гражданин ЕС может поучаствовать в местных выборах в любой стране блока, в которой он проживает. Бесправная столица: зачем демократы создают 51-й штат Демократическая партия США борется за создание на территории страны 51-го штата. Этот статус надеется получить... 28 июня 09:19

В ряде государств ограничения не действуют для любых лиц без гражданства, правда, существуют дополнительные условия. В частности, в Швеции можно проголосовать на местных выборах не имея гражданства, но надо сначала прожить в этой стране не менее трех лет. То же самое работает в Финляндии, только ценз оседлости тут меньше — не менее двух лет. Кроме того, эта практика применяется в Албании, Дании, Исландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Израиле и Южной Корее.

К слову, неграждане могут принимать участие в муниципальных выборах и в России, но также при соблюдении некоторых условий.

Главные требования — наличие международного договора, вида на жительство и регистрации на территории муниципального образования. По факту соответствовать всем условиям могут лишь граждане Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии.

При этом существует и небольшая группа государств, где лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, могут принять участие и в национальных выборах. Это касается Новой Зеландии, Чили и Уругвая. В каждой стране нужно прожить определенное количество лет, чтобы заслужить такое право. Самый маленький срок у Новой Зеландии — 1 год и 1 месяц, самый длительный у Уругвая — 15 лет, а у Чили нечто среднее — 5 лет.