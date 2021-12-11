«Утверждение однопартийной системы»: мигранты обрели право голоса в США

Горсовет Нью-Йорка одобрил закон, по которому лица без гражданства США, имеющие грин-карту (вид на жительство) или разрешение на работу, могут принимать участие в местных выборах. Как пишет The New York Times, инициатива вызвала множество споров на стадии принятия среди представителей экспертного сообщества и политиков, но, скорее всего, вступит в силу в начале января 2022 года.
По заявлениям горсовета Нью-Йорка, избирательная комиссия города выпустит отдельную форму регистрации избирателей и предоставит бюллетени для неграждан, в которые входят только муниципальные кандидаты.
Уходящий в отставку мэр города Билл Де Блазио не стал подписывать закон, хотя и поддержал разрешение на голосование для держателей грин-карт. Отказ мэра вступление закона в силу не останавливает: так как он не стал использовать право вето, проект заработает автоматически через 30 дней с момента принятия советом.
Это решение, как ожидается, даст более чем 800 тыс. жителей Нью-Йорка без американского гражданства право голосовать на местных выборах. Правда, получат они его только к 2023 году.
Это будет самый крупный прирост потенциальных избирателей среди американских муниципалитетов, которые пошли на схожие меры — вместе с Нью-Йорком их 15. Лица без гражданства также могут голосовать в Сан-Франциско (Калифорния) и в Сомерсете (Мэриленд).
В ближайшее время этот список может стать больше, потому что предоставить такие права негражданам хотят в ряде городов Иллинойса, Мэна и Массачусетса. Впрочем, пока отдельные муниципалитеты принимают подобные решения, некоторые штаты, напротив, вводят ограничения на голосования для лиц без гражданства. К примеру, соответствующие запреты были приняты во Флориде, Алабаме, Северной Дакоте и Аризоне.
Что стоит за изменениями
Разная ситуация относительно допуска к местным выборам для лиц без гражданства в американских штатах сложилась из-за того, что федеральные законы этот вопрос не регулируют, то есть каждый регион самостоятельно принимает это решение. И зачастую меры в пользу неграждан продвигают в тех штатах, где руководство состоит из представителей Демократической партии.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что решение горсовета Нью-Йорка в данном случае играет в пользу демократов, по сути, увеличивая электорат партии в городе. Так, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов считает, что многие нелегалы голосуют за демократов, в том числе из-за поддержки партией программ по натурализации для лиц без гражданства США.
«Не исключено, что практику распространения голосования на местном уровне для неграждан в США можно будет увидеть довольно скоро. Иммигранты — важная электоральная база для Демпартии, которая рассчитывает, что они вольются в какие-то больше города, где нужна их рабочая сила, и будут следовать в русле демократической политики.
Это не всегда так, и часто возникают различные аномалии, поэтому триумф демократов за счет иммигрантов все же не гарантирован. И, вероятно, мигранты не смогут в целом стать безоговорочным электоратом демократов, вопреки тому, что говорят наиболее рьяные республиканцы и их сторонники», — указал эксперт.
С этим отчасти согласен и главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. По его словам, демократы действительно делают ставку на мигрантов, о чем говорит проект реформы избирательного законодательства и план по натурализации нелегалов в США.
«По сути, демократы рассматривают мигрантов как потенциальных избирателей, разрабатывая соответствующие законы для этого. Все это может сыграть в их пользу и то, что приняли в Нью-Йорке, уже вызвало огромный резонанс в американских СМИ, в особенности в консервативных изданиях. Некоторые из них прямо указали, что это решение является прообразом того, к чему ведут Америку демократы. А именно они пытаются утвердить систему однопартийного правления, в том числе за счет безграничной реформы избирательной системы», — отметил эксперт.
Дадут ли мигрантам выбрать президента
При этом, несмотря на возможное укрепление электората Демпартии в случае распространения практики по предоставлению права голоса негражданам на местном уровне, такие инициативы обычно не касаются федерального уровня — выборов в Конгресс или голосования за президента.
По американскому законодательству в таких выборах принимать участие могут только граждане США. Оппоненты демократов в лице республиканцев в штыки оценивают любые подвижки в пользу мигрантов — к примеру, амбициозный план президента США Джо Байдена по предоставлению шанса на получение гражданства 11 млн нелегалов, проживающих на территории страны, до сих пор находится в подвешенном состоянии.
С точки зрения Алексея Наумова из РСМД, распространение права голоса для лиц без гражданства на федеральный уровень в ближайшее время ждать не стоит. Хотя, по его мнению, наиболее левое крыло Демпартии, вероятно, будет продвигать такую инициативу.
«Все-таки на этот счет в США есть федеральный закон — это запрещено. В итоге успех этого начинания (продвижения голосования для неграждан на федеральный уровень) будет напрямую зависеть от успехов левого крыла Демократической партии. Скорее всего, вряд ли стоит ожидать реализации такого плана в ближайшие 10 лет», — отметил эксперт.
В то же время Владимир Васильев из института США и Канады считает, что выход на федеральный уровень этой инициативы — вопрос непростой. Поскольку, по его словам, такие штаты как Техас и Джорджия, наоборот, усиливают свое избирательное законодательство, запрещая голосовать не только негражданам, но и тем, кто прожил в регионе менее пяти лет.
«Однако не исключено, что демократы попытаются вывести нестрогую систему выборов (без обязательного гражданства) на федеральный уровень как стандарт, на который необходимо ориентироваться. В частности, за счет таких решений на местном уровне (как это было сделано в Нью-Йорке)», — указал эксперт.
Схожей позиции придерживается и профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин. По его мнению, демократы будут наблюдать за тем, как пройдет решение по местным выборам в Нью-Йорке, а затем могут попробовать выйти на более высокий уровень.
«Но если практика с голосованием лиц без гражданства перекинется на уровень штата, к примеру того же Нью-Йорка или Калифорнии, то это создаст прецедент, который может стать триггером для распада США.
Поскольку в таких консервативных штатах как Техас, Небраска или Мичиган могут задуматься о том, стоит ли им находиться в одном государстве вместе с такими соседями, которые навязывают им выборы с участием неграждан», — подчеркнул эксперт.
Где можно голосовать без гражданства
Впрочем, США вряд ли можно считать первопроходцами в практике предоставления негражданам права голоса. К примеру, такие послабления в том или ином виде присутствуют в Евросоюзе. По европейскому законодательству, гражданин ЕС может поучаствовать в местных выборах в любой стране блока, в которой он проживает.
В ряде государств ограничения не действуют для любых лиц без гражданства, правда, существуют дополнительные условия. В частности, в Швеции можно проголосовать на местных выборах не имея гражданства, но надо сначала прожить в этой стране не менее трех лет. То же самое работает в Финляндии, только ценз оседлости тут меньше — не менее двух лет. Кроме того, эта практика применяется в Албании, Дании, Исландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Израиле и Южной Корее.
К слову, неграждане могут принимать участие в муниципальных выборах и в России, но также при соблюдении некоторых условий.
Главные требования — наличие международного договора, вида на жительство и регистрации на территории муниципального образования. По факту соответствовать всем условиям могут лишь граждане Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии.
При этом существует и небольшая группа государств, где лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, могут принять участие и в национальных выборах. Это касается Новой Зеландии, Чили и Уругвая. В каждой стране нужно прожить определенное количество лет, чтобы заслужить такое право. Самый маленький срок у Новой Зеландии — 1 год и 1 месяц, самый длительный у Уругвая — 15 лет, а у Чили нечто среднее — 5 лет.