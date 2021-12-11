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Политика

«Важное подспорье»: кабмин предоставит регионам деньги на выплаты семьям с детьми

Правительство выделило 13,8 млрд рублей для выплат неполным малообеспеченным семьям

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Федеральный центра направил в регионы почти 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты неполным семьям с детьми, в которых доход родителя ниже границы бедности. Эти деньги, как отмечают в правительстве, помогут семьям с более 13 млн детей. Такая помощь оказывается россиянам с 1 июля этого года.

Для выплат малообеспеченным семьям с детьми правительство выделило почти 14 млрд рублей, сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Более 13,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях», – отмечается в сообщении.

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает, что финансовая помощь властей одиноким мамам и папам является «важным подспорьем для воспитания детей».

С 1 июля по инициативе президента введены ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей с детьми. Размер пособия – это половина прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. В среднем по стране выплаты равны примерно 5,5 тыс. рублей. В июне на эти цели выделили 36,2 млрд рублей. Источник средств – резервный фонд.

Бедность в России

В ноябре правительство страны утвердило новый подход к определению границы бедности. Показатель был установлен на уровне прожиточного минимума за четвертый квартал прошлого года. Таким образом, базовая граница находилась на отметке в 11 329 рублей. Далее чиновники пересчитывают ее каждые три месяца с учетом инфляции. В третьем квартале этого года бедным считался россиянин, доход которого был ниже 11 970 рублей в месяц. В региональном разрезе пересчет будут проводить ежегодно.

В Минтруде напоминали, что с 2021 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) рассчитываются по среднедушевому доходу и средней зарплате.

«Таким образом, с внедрением «границы бедности» поручение президента будет выполнено: показатель уровня бедности ... будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность», – добавили в ведомстве, подчеркнув, что граница бедности не повлияет на назначение мер соцподдержки.

С учетом новых правил, в третьем квартале в России было 16 млн россиян с доходами ниже установленной границы, или 11% населения страны. Почти 90% из них – семьи с детьми, отмечали в Счетной палате.

Эксперты утверждают, что показатель бедности среди россиян стал ниже. «Это обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, которые осуществлялись по инициативе президента, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми», – пояснили данные Росстата в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве также отметили, что такая ситуация наблюдается почти ежегодно, так как осенью возрастает спрос на сезонных работников – в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.

«В 2021 году третий квартал также стал периодом, когда уровень занятости вернулся к допандемическим показателям. В сентябре численность занятого населения составила 72,3 миллиона человек, а уровень безработицы – 4,3%», – добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях. Одна из основных задач, описанная в нем, – борьба с бедностью. Планируется, что к 2030 году ее уровень снизится вдвое по сравнению с 2017 годом, когда было 12,9% россиян с доходами ниже прожиточного минимума.

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