Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная... 07:48
В МИД России разочарованы политикой европейцев 07:37
Жириновский вспомнил свой самый счастливый день 07:37
Политика

Напомнить о «Минске». С чем приедет в Москву и Киев помощница госсекретаря США

Госдеп анонсировал визит Карен Донфрид в Россию и Украину

Слушать
Остановить
close
100%
Карен Донфрид

Карен Донфрид

Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявит о необходимости выполнения минских соглашений — она посетит Москву и Киев 13-15 декабря, сообщили в Госдепартаменте в субботу. После переговоров в столицах РФ и Украины Донфрид направится в Брюссель для консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву. Ее визит в столицы Украины и России запланирован на 13-15 декабря, после чего она отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель. Об этом сообщили в субботу в Госдепартаменте.

«Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретиться с должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений при поддержке нормандского формата», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 11 декабря.

15-16 декабря Карен Донфрид посетит столицу Бельгии, где проведет консультации «с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по поводу усилий по поиску дипломатического решения ситуации вокруг Украины», добавили в Госдепе.

Напомним, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Он также предположил, что США будет интересно участвовать в нормандском формате по Донбассу, если Вашингтон сможет «решать что-то важное, а не выступать лишь в роли модератора». Однако для этого может быть и «отдельная площадка, которая будет сотрудничать с «нормандской четверкой», указал Зеленский.

Минские соглашения. Позиции Москвы и Киева

Комплекс мер по выполнению минских соглашений — документ, имеющий целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписан контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

За годы, прошедшие с момента подписания минских соглашений, ни один их пункт не был выполнен.

Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договоренностей (предусматривающей принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов), настаивая на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов соглашения может быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей.

Украина заявляет о приоритетной необходимости решения вопросов безопасности (восстановления ее контроля над границей между непризнанными республиками и Россией, обеспечения свободного доступа украинских СМИ и политических партий на территорию ДНР и ЛНР) как ключевого условия для проведения местных выборов и возвращения этих территорий в состав украинского государства.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+