Напомнить о «Минске». С чем приедет в Москву и Киев помощница госсекретаря США

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявит о необходимости выполнения минских соглашений — она посетит Москву и Киев 13-15 декабря, сообщили в Госдепартаменте в субботу. После переговоров в столицах РФ и Украины Донфрид направится в Брюссель для консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву. Ее визит в столицы Украины и России запланирован на 13-15 декабря, после чего она отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель. Об этом сообщили в субботу в Госдепартаменте. «Такое может быть раз в жизни»: Зеленский — о референдуме по Крыму, Байдене и НАТО В эфире телеканала «1+1» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжает... 11 декабря 19:55

«Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретиться с должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Помощник госсекретаря подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений при поддержке нормандского формата», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 11 декабря.

15-16 декабря Карен Донфрид посетит столицу Бельгии, где проведет консультации «с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по поводу усилий по поиску дипломатического решения ситуации вокруг Украины», добавили в Госдепе.

Напомним, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. США хотят снова сделать рубль деревянным В преддверии переговоров президентов США и РФ американские СМИ сообщили о новом пакете... 07 декабря 10:09

Он также предположил, что США будет интересно участвовать в нормандском формате по Донбассу, если Вашингтон сможет «решать что-то важное, а не выступать лишь в роли модератора». Однако для этого может быть и «отдельная площадка, которая будет сотрудничать с «нормандской четверкой», указал Зеленский.

Минские соглашения. Позиции Москвы и Киева

Комплекс мер по выполнению минских соглашений — документ, имеющий целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Был согласован 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписан контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

За годы, прошедшие с момента подписания минских соглашений, ни один их пункт не был выполнен. Помощник госсекретаря США лично напомнит Москве и Киеву о минских соглашениях Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев... 12 декабря 07:49

Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договоренностей (предусматривающей принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов), настаивая на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов соглашения может быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей.

Украина заявляет о приоритетной необходимости решения вопросов безопасности (восстановления ее контроля над границей между непризнанными республиками и Россией, обеспечения свободного доступа украинских СМИ и политических партий на территорию ДНР и ЛНР) как ключевого условия для проведения местных выборов и возвращения этих территорий в состав украинского государства.