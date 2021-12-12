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Политика

«Россия будет финансово изолирована»: как Байден грозил Путину

Песков: Байден предупреждал Путина о финансовой изоляции РФ в случае войны с Украиной

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Джо Байден

Джо Байден

Manuel Balce Ceneta/AP
Президент США Джо Байден заявил, что США не отправят войска на Украину в случае вторжения России. Он пояснил, что пока Украина не входит в НАТО, Вашингтон не обязан ее защищать. В то же время Байден пообещал при угрозе Украине направить американские войска в соседние с Россией европейские страны. В Кремле такую риторику назвали агрессивной.

Украину не защитят

Байден отметил, что в случае вторжения России на Украину американских солдат перебросят в страны Бухарестской девятки (посткоммунистические государства Восточной Европы: Румыния, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Эстония, Болгария, Словакия).

«Нам придется отправить больше войск США и НАТО на восточный фланг в страны «бухарестской девятки», где на нас лежит священная обязанность защищать их от любых атак России», — пояснил глава Белого дома журналистам.

Он добавил, что никогда не планировал отправлять войска непосредственно на Украину. В то же время американский президент уточнил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине военную помощь.

Байден также рассказал, что во время последних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным (президенты говорили по видеосвязи 7 декабря, в том числе обсудив Украину) предупредил Москву о губительных последствиях агрессии против Украины для экономики России.

«Он [Путин] заплатит ужасную цену», — пригрозил Байден.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что подобные высказывания плохо сказываются на отношениях России и США.

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», — считает он.

Песков подтвердил, что Байден обещал Путину финансовые санкции против России. «Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что у Путина не было особых поводов для радости после разговора с Байденом. Тем не менее разговор был взаимоуважительным.

«Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так», — сказал он.

Песков уточнил, что Путин и Байден условились о новой встрече. «Им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя этот же видеоформат, он понравился двум президентам», — указал пресс-секретарь. Очная встреча, по его словам, — это «дело будущего», и говорить об этом пока рано.

Какую военную помощь получает Киев от США

США оказывают Украине военную помощь с 2014 года. За это время Вашингтон потратил на снабжение Украины более $2 млрд. Пентагон поставляет Киеву боеприпасы, средства связи, медикаменты, системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, противотанковые и противокорабельные ракеты.

В октябре украинское Минобороны отчиталось, что США поставили в страну боеприпасы, высокоточное вооружение, медикаменты и средства радиолокационного наблюдения. Министр обороны Украины Андрей Таран добавил, что США предоставляют Украине военные корабли.

Таран в октябре уточнил, что американскую технику используют в Донбассе.

«Наша система связи на передовой базируется на американских средствах радиосвязи, средствах криптозащиты, она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата», — отметил Таран.

В ноябре Украина впервые применила в Донбассе противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, рассказывал руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов. По его мнению, американские Javelin вместе с турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar обладают «мощным психологическим сдерживающим фактором» для войск неподконтрольных Киеву ДНР и ЛНР.

Киев еще месяц назад попросил США о дополнительной военной технике, сообщили накануне источники NBC. Украине нужны системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Javelin и радиолокационные системы. Кроме того, Киев попросил о медикаментах. В США согласились и подготовили новый пакет военной помощи Украине на сумму $200 млн, однако Белый дом в свете текущей ситуации временно заморозил поставки. По словам источников, Вашингтон хочет дать время Москве и Киеву урегулировать отношения дипломатическим путем и не нагнетать обстановку.

По информации источников телеканала, американская администрация при этом рассматривает расширенный пакет военной помощи Украине, который одобрят в случае агрессии России. Во вторник советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США предоставят Украине дополнительные вооружения в случае агрессии России. Салливан указал, что Байден предупредил об этом Путина.

Зампомощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер отмечала, что Европа также помогает украинской армии, но не поставками оружия. Великобритания, Польша и Литва участвуют в подготовке украинских военных.

Россия неоднократно критиковала США за поставки Киеву летального вооружения, отмечая, что это ведет к обострению конфликта в Донбассе. Песков в ноябре просил НАТО не «накачивать» Украину оружием, «окрыляя» ее на «безумные действия».

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