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Политика

«Переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру»: Захарова оценила угрозы G7

Главы МИД стран G7 призвали Россию к прекращению конфликта на Украине

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AP
По итогам встречи глав МИД стран G7, стало известно о черновом коммюнике. В нем представители западных государств выступили против предполагаемого вторжения России на Украину. Дипломаты предупредили, что в противном случае Москва встретится с масштабными последствиями и заплатить серьезную цену.

Группа семи (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, предупредили Россию, что будут серьезные последствия при вторжении на Украину.

«У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену», – отмечается в черновике итогового коммюнике глав МИД этих стран. Встреча состоялась 11-12 декабря в Ливерпуле.

В документе повторяются основные тезисы западных стран. В частности, они напомнили, что поддерживают приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. «Мы усилим наше сотрудничество в выработке совместного и всеобъемлющего ответа», – говорится в сообщении «семерки».

Вместе с тем группа стран выступила с осуждением «концентрации российских войск», которая якобы происходит на границе с Украиной, и «агрессивной риторики» против киевских властей.

«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в рамках нормандского формата по достижению полной имплементации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины», – говорится в заявлении. «Нормандский формат» (Украина, Россия, Франция и Германия) создавался для урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе. Но даже после подписания мирных соглашений, боевые действия в регионе не прекращаются.

Группа «G7», как считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, призвав Россию и Украину сесть за стол переговоров, «расписалась в неспособности взять ответственность за собственные ошибки».

Среди этих ошибок она назвала «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе, ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом, нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений Минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло, переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру».

По мнению Захаровой, «семерка» пренебрегает своим же постулатом – уважением интересов меньшинства на примере безоговорочной поддержки киевского режима. «Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», – заключила представитель российского ведомства.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России на Украину» он отправит дополнительные силы в восточноевропейские страны НАТО.

Как говорится на сайте Белого дома, американский лидер «абсолютно ясно дал понять [своему российскому коллеге] Владимиру Путину», насколько разрушительными будут экономические последствия для России.

«Они заплатят ужасную цену», – сказал он, подчеркнув, что после таких событий может поменяться отношение многих стран к России.

Но Путин на переговорах с Байденом дал четко понять, что российские войска находятся на территории России и никому не угрожают.

«Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России. Которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите, сидя от нашей территории в 1000 км», – отметил пресс-секретарь Путина в интервью Павлу Зарубину в программе» Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Российские власти неоднократно указывали, что не собираются ни на кого нападать. На Украину в том числе. Кроме того, нигде в документах не указано, что Россия – это сторона конфликта в Донбассе.

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