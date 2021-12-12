В Ливии заявили о 7 тысячах российских наемников

Председатель Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри утверждает, что в республике присутствуют свыше 7 тыс. наемников частной военной компании «Вагнер». По его словам, они располагают самолетами, используют авиабазы и порты, «пытаясь захватить» территорию страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Ливии находятся более 7 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил в воскресенье, 12 декабря, председатель Высшего государственного совета республики Халед аль-Мишри.

«В настоящее время в Ливии насчитывается более 7 тыс. наемников ЧВК «Вагнер». У них имеются и самолеты.

Они также роют траншеи в Сирте и Куфре. У них имеется 30 реактивных самолетов на авиабазах Гардабия (используется также как гражданский аэропорт в Сирте)», — приводит его слова агентство Anadolu.

Халед аль-Мишри также указал, что российские наемники «пытаются захватить» центральную часть Ливии, простирающуюся от Чада до Средиземного моря, после того, как «приведут своего человека к власти» в Центральной Африканской Республике.

Сохранить присутствие

По мнению собеседника издания, Москва искала страну для сохранения своего присутствия в Северной Африке и «разместилась в Ливии».

«Вагнер» находится в Ливии с 2019 года, использует авиабазу и порт в Сирте, а также авиабазу в Джуфре, отмечается в публикации агентства.

Российские власти официально отрицают, что ЧВК «Вагнер» пользуется поддержкой Кремля.

Где еще могут быть наемники

По данным агентства, «Вагнер» предположительно действует в девяти странах Африки — ЦАР, Ливии, Судане, Мозамбике, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мадагаскаре, Зимбабве и Анголе.

«Компания обеспечивает военную подготовку местных сил, личную охрану лидеров и защиту энергетических объектов. В обмен на эти услуги дочерние предприятия «Вагнера» получают определенные привилегии и лицензии на использование полезных ископаемых и природных ресурсов, а также на поставки оружия, технологий и военных услуг в эти страны», — говорится в статье.

Как утверждают СМИ, «вагнеровцы» якобы воевали в Донбассе, Сирии, Мозамбике, Судане и ЦАР. Эта группа не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юрлиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

Эта компания находится под санкциями США.

Напомним, ранее постпреды 27 стран ЕС одобрили рестрикции против «Вагнера». Ожидается, что это решение Совет Евросоюза утвердит 13 декабря.

Ситуация в Ливии

Высший государственный совет Ливии де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, пишет ТАСС. Этот орган неоднократно призывал к переносу единого дня голосования по выборам депутатов парламента и главы государства с 24 декабря как минимум на февраль 2022 года.

«До выборов остается менее двух недель, и стремительно снижаются шансы, что они пройдут в срок», — отмечается в материале.

На этом фоне Высшая избирательная комиссия Ливии отложила на неопределенный срок объявление окончательного списка кандидатов, передает телеканал Sky News Arabia.

Внешняя политика глазами россиян

38% россиян видят во внешней политике страны больше успехов, чем неудач, 29% считают, что преобладают неудачи.

«Примеры успехов – «в Сирии защитили, восстановили мир там», «решение по «Северному потоку-2»», «весь мир запугали, что крутое вооружение», «Крым мы отжали». Главные неудачи – «конфликт с Украиной», «конфронтация с западными странами», «изоляция от мира», — говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение».