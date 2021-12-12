Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная... 07:48
В МИД России разочарованы политикой европейцев 07:37
Политика

Новый канцлер Германии призвал к деэскалации в Донбассе

Шольц выступил за активизацию «нормандского формата» для урегулирования на Украине

Слушать
Остановить
close
100%
Олаф Шольц

Олаф Шольц

Global Look Press
Необходимо использовать все возможности для деэскалации кризиса в Донбассе — к этому относится и «нормандский формат», который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров. Об этом 12 декабря заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Для поиска решения ситуации в Украине нужно активировать «нормандский формат» (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом в воскресенье, 12 декабря, заявил новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он указал, что необходимо использовать все возможности для деэскалации нынешней обстановки в Донбассе.

«К этому относится и «нормандский формат», который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом», — отметил Шольц после переговоров с польским премьером Матеушем Моравецким, состоявшихся в Варшаве.

«Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам бы хотелось.

Мы будем этот вопрос вместе обсуждать на заседаниях Европейского совета», — сообщил глава немецкого правительства.

Канцлер констатировал, что ЕС обеспокоен ситуацией возле украинских границ. «Мы четко дали понять, что нарушение границы не обойдется без серьезных последствий», — заключил Шольц.

Курс Берлина на украинском направлении

Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия представили 24 ноября коалиционное соглашение, которое ляжет в основу внешней и внутренней политики нового правительства ФРГ во главе с Олафом Шольцем. 8 декабря он сменил Ангелу Меркель на посту канцлера.

Из коалиционного договора следует, что новые власти Германии связывают снятие санкций с России с выполнением минских соглашений «при отсутствии попыток дестабилизации Украины и снижения насилия в Донбассе».

Берлин также обещает помогать Киеву восстановить территориальную целостность и суверенитет, отмечается в материале ТАСС.

Кризис в Украине

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей страны ведутся между армией Украины и вооруженными формированиями повстанцев, защищающих территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Урегулировать ситуацию призваны минские соглашения, комплекс мер по выполнению которых согласовали в феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» на саммите в столице Белоруссии.

Документ был подписан контактной группой, состоящей из представителей Киева, Москвы, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее эти договоренности были одобрены специальной резолюцией Совбеза ООН.

За годы, прошедшие с момента подписания минских соглашений, ни один их пункт не был выполнен.

О чем спорят Россия и Украина

Москва обвиняет Киев в саботировании политической части минских договоренностей, предусматривающей принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов.

РФ настаивает на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов может быть восстановлен контроль Украины над всей границей с Россией.

В Киеве заявляют о приоритетной необходимости решения вопросов безопасности (восстановления контроля над границей между непризнанными республиками и Россией, обеспечения свободного доступа СМИ и политических партий на территорию ДНР и ЛНР) как ключевого условия для проведения местных выборов и возвращения этих территорий в состав украинского государства.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+