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Политика

«Увидеть в Минске демократически избранного президента». О чем мечтает глава Евросовета

Шарль Мишель: кресло лидера Белоруссии останется пустым на саммите Восточного партнерства

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Olivier Hoslet/Reuters
15 декабря на саммите Восточного партнерства в Брюсселе кресло лидера Белоруссии останется пустым. Однако глава Евросовета Шарль Мишель рассчитывает, что через год увидит в Минске «демократически избранного президента», который и приедет на следующее мероприятие в рамках этой программы. Подробнее о надеждах Брюсселя и белорусской оппозиции — в материале «Газеты.Ru».

Глава Евросовета Шарль Мишель надеется, что увидит в кресле лидера Белоруссии «демократически избранного президента» уже на следующем саммите программы Восточного партнерства в 2022 году. Об этом политик заявил в воскресенье, 12 декабря, на встрече в Брюсселе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и представителями оппозиционных сил и организаций.

«15 декабря на саммите программы Восточного партнерства в Брюсселе кресло лидера Белоруссии останется пустым.

Однако я надеюсь, что к следующему саммиту в этом кресле будет сидеть демократически избранный президент Белоруссии», — цитирует Мишеля его пресс-служба.

На встрече было также объявлено объявил о выделении ЕС дополнительных €15 млн в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Мишель напомнил и об обещании Еврокомиссии выделить республике €3 млрд после «демократической передачи власти».

Он также обвинил Минск в репрессиях против оппозиции и СМИ. «Для нас особенно важна помощь, которую мы предоставляем международным механизмам, собирающим юридические свидетельства нарушений прав человека режимом Лукашенко.

Так мы привлечем их к ответственности за их преступления.

Они должны знать, что их преступления записываются, что доказательства собираются, и что их привлекут к суду», — заключил глава Евросовета.

Как развивался политический кризис в Белоруссии

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным, Александр Лукашенко победил в шестой раз и набрал 80,1% голосов. Тихановскую, как утверждают в ЦИК республики, поддержали 10,12% избирателей.

Сразу после объявления итогов выборов в центре Минска и других городах начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По данным МВД страны, были задержаны около 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

«С моей точки зрения, Лукашенко — это человек с очень низкой, нулевой легитимацией, который сейчас держится в целом на штыках.

И все средства хороши. То есть сейчас он бьется за свою легитимацию. Но просто он не встречает никакого критического отклика внутри страны своей, потому что все в последнее время немножко примолкли, с ним разговаривает только генералитет, который козыряет ему, разумеется», — прокомментировал в эфире «Эха Москвы» писатель Дмитрий Глуховский.

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