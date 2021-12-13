Введение QR-кодов в поездах отложили на потом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимается с рассмотрения «благодаря обратной связи» с гражданами. Он добавил, что решение связано также с итогами обсуждений проекта с правительством и регионами. Работа над законопроектом о QR-кодах в общественных местах продолжается.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал недопустимость опрометчивых решений в данном вопросе. «И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», — добавил Володин, ссылаясь на главу государства.

Тем не менее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что

законопроект о QR-кодах в общественных местах продолжат обсуждать в нижней палате. «Вопросов по-прежнему много», — считает парламентарий.

Что касается законопроекта о QR-кодах в транспорте, то Толстой заявил, что «в диалоге рождается истина».

«Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», — заявил зампред Госдумы.

Оба законопроекта – о QR-кодах на транспорте и в общественных местах — планировалось рассматривать 16 декабря. В Минтрансе заявили РБК, что транспортный законопроект будут прорабатывать вместе с Госдумой, обсуждать его с экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

Законопроекты о QR-кодах внесли в Госдуму в середине ноября. Первый предполагает, что QR-коды о вакцинации от коронавируса станут обязательными на массовых мероприятиях, в культурных учреждениях, заведениях общепита и магазинах (кроме продуктовых). До 1 февраля 2022 года власти страны предлагают допускать посещение общественных мест с отрицательным ПЦР-тестом.

Законопроект о транспортных QR-кодах предполагает, что коды потребуются для поездок на поездах и самолетах между городами России и за границу. Предполагалось, что эти законы будут действовать до 1 июня 2022 года.

10 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что законопроекты о QR-кодах требуют доработки.

«Сегодня совершенно очевидно, что законопроекты требуют существенной доработки для того, чтобы появился QR-код и для тех, кто без прививки, но имеет, например, большое количество антител. Много других моментов доработки требует. Буквально сегодня мы получили заключение наших экспертов, которым я направляла эти законопроекты на заключение. Я его готова направить в Государственную думу, там очень много вопросов», — передает ее слова ТАСС.

24 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал пост в своем Telegram-канале — как раз о QR-кодах. Он набрал за пару недель 1 млн просмотров и 721 тыс. комментариев.

Володин заявил, что изучит все комментарии, которые были оставлены под постом. Спикер также поблагодарил россиян за то, что они озвучили свое мнение, а также пообещал «и дальше по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей».

Подавляющее большинство комментаторов выступили против введения QR-кодов. Многие ссылаются на то, что QR-коды нарушают Конституцию РФ.

Президент Владимир Путин 9 декабря заявил, что правительство России постарается сделать все возможное, чтобы не произошло «опрометчивых решений».

«Здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей», — сказал Путин.