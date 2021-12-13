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Политика

Онлайн-саммит Путин — Байден и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе

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Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джозефом Байденом в режиме видеоконференции, 7 декабря 2021 года

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джозефом Байденом в режиме видеоконференции, 7 декабря 2021 года

Михаил Метцель/РИА «Новости»
Беседа Владимира Путина и Джо Байдена, разговор президента США с Владимиром Зеленским и встреча главы российского государства с членами СПЧ — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

На минувшей неделе в центре внимания вновь оказалась Украина и все, что с ней связано.

Эта тема оказалась одной из главных в ходе общения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Накануне этого диалога из Вашингтона пригрозили Москве новыми дискриминационными мерами.

Никита Кричевский так описывает фон, на котором состоялась онлайн-встреча глав государств.

«То санкции исчерпаны, то они вдруг опять появились, да еще «чертовски агрессивные». Несколько соображений, почему это пустой трёп. <...>

SWIFT? Зубы о европейцев не боитесь сломать? Россия продает в ЕС много больше, чем покупает. Причем продает она нефть с газом. А если русские психанут и в ответ закрутят вентиль? (Китай как главный выгодоприобретатель будет только рад).

Военное вторжение? Вы в своем уме? Сейчас не середина прошлого века. Или вы забыли, что завоевать любую страну, тем более, такую нищую и отсталую, как Украина, можно просто отключив ее инфраструктуру и прекратив поставлять энергоносители?» — рассуждает профессор в своей «Антискрепе».

А вот «Доктор прописал» обратил внимание на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд насчет того, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург» и высказал мнение, что оно вполне подходит под определение «мем смешной, ситуация страшная».

«Ведь Нуланд много лет занимается Россией, она — один из специалистов по нашей стране в госдепе. И когда как бы специалист допускает такие ляпы, то какой спрос с сенатора Роджера Уикера, который предложил шарахнуть по России ядерными бомбами? Он же вообще не представляет, о чем речь, — отмечает канал. — Но может быть Нуланд имела в виду, что Украина не хочет быть похожей что на советский Свердловск, что на российский Екатеринбург? Хотя вряд ли американские сенаторы способны оценить такой пассаж».

Позднее на неделе Джо Байден пообщался уже с Владимиром Зеленским.

Кстати, практически параллельно этому разговору украинское военное судно вновь направилось к Керченскому проливу.

«Адекват» по этому поводу может сказать следующее: «В Киеве до бабочек в животе казалось, что пан им благословит снова прорываться через Керченский пролив. Благословит прямо по телефону, в прямом эфире, в реальном времени. И поэтому заготовленное в жертву корыто находилось на ближних подступах, час хода или около того, и ждало только исполнительной команды. Одевались ли там в чистое, освежали ли завещания, спивали ли напоследок щеневмерлу - этого мы, видимо, не узнаем.

Неизвестно также, докладывали пану или нет, что в Одессе вчерашняя хохма уже не хохма, но благословения он не дал - с хотя бы базовым здравым смыслом и умением посчитать на ход вперед там все же качественно получше, чем у подопечного. Потому подопечному и пришлось <...> сделать вид, что так и было задумано».

Но обратимся к внутренним делам.

На состоявшейся на прошлой неделе встрече Владимира Путина с членами СПЧ обсуждались не только темы гражданских свобод, но и защиты социальных прав уязвимых групп населения. В частности, речь шла о проблемах бездомных. <...> Особое внимание правозащитников было направлено на вопрос лечения бездомных: без регистрации на Госуслугах они не могут получить плановую помощь по ОМС, в том числе вакцинироваться. Также говорилось о необходимости построить больницу для асоциальных бездомных.

«Показательно, что Владимир Путин не стал бросаться громкими заявлениями о том, что государство решит проблему бездомных. В конечном счете президент справедливо указал на то, что текущая система экономических отношений в мире неизбежно порождает социальное неравенство, а потому не все зависит от усилий одних чиновников. Однако из ответа Владимира Путина было видно, что он по-человечески сопереживает людям, которые оказались на улице без денег, медицинской помощи и жилья. По итогам проблема на карандаше у президента, а правительству предстоит выделить финансирование на озвученные предложения по медицинской помощи», — подытоживает «Мейстер».

На минувшей неделе YouTube заблокировал аккаунт российской актрисы Марии Шукшиной.

Если перейти по ссылке, где раньше располагалась страница, появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». «Официальных объяснений нет и не будет, но дураку понятно, что снос аккаунта связан с антиваксерским контентом», — делает вывод РИАN.

Перейдем к событиям в мире культуры.

Количество сообщений про Моргенштерна в последние дни кажется превзошло все мыслимые пределы. А ведь его даже нет в России. Последний всплеск был связан с заявлением главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной касательно вовлечения Запада в творчество музыканта.

И вот у ИА «Стекломой» кажется терпение уже на исходе.

«Поток новостей про Моргенштерна по своей интенсивности уже почти сравнялся с боксом по переписке Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Пощадите!» — с иронией просит канал.

На этом все!
До следующей недели...

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