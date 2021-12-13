«Целенаправленно обостряют». Путин рассказал Джонсону о действиях ВСУ в Донбассе

13 декабря российский лидер провел переговоры по телефону с главой правительства Великобритании. Владимир Путин и Борис Джонсон предметно обсудили обстановку на юго-востоке Украины. В Кремле отметили, что президент России подробно изложил свои оценки текущей ситуации. Британский премьер со своей стороны предупредил, что «агрессия против Украины станет стратегической ошибкой Москвы».

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник, 13 декабря, телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин рассказал о военном «освоении» Украины государствами НАТО Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Великобритании Борису... 14 декабря 08:17

«Выражено удовлетворение итогами прошедшей в Глазго под председательством Великобритании 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Премьер-министр Великобритании отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции, а также заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию», — отмечается в релизе.

Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ, проинформировала пресс-служба президента РФ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения. Новый канцлер Германии призвал к деэскалации в Донбассе Необходимо использовать все возможности для деэскалации кризиса в Донбассе — к этому... 13 декабря 21:22

Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.

С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов», — указали в Кремле.

Джонсон в свою очередь предупредил Путина, что «агрессия против Украины станет стратегической ошибкой Москвы и будет иметь серьезные последствия», отмечается на сайте главы британского правительства.

«Он выразил глубокую озабоченность относительно наращивания российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для деэскалации напряженности и поиска долгосрочных решений

Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины.

Он также признал важность диалога по международной и региональной безопасности. Лидеры согласились, что абсолютно необходимо, чтобы все стороны уважали условия минских соглашений», — говорится в сообщении.

Путин и Джонсон договорились о продолжении обсуждения затронутых вопросов по различным каналам. Это второй за последние два месяца их телефонный разговор, предыдущая беседа состоялась 25 октября, напоминает ТАСС. «Такое может быть раз в жизни»: Зеленский — о референдуме по Крыму, Байдене и НАТО В эфире телеканала «1+1» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжает... 11 декабря 19:55

Российский президент ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления РФ надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Путин уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

Украина стремится в НАТО

О том, что Киев по-прежнему прилагает «все усилия для того, чтобы присоединиться к НАТО», на прошлой неделе заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы продолжаем путь в НАТО. Но мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно? Обойдем шлагбаум, но его не получается обойти», — констатировал он. Путин заявил, что Украина использует запрещенное оружие в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании... 14 декабря 08:17

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Одной из главных проблем для вступления Украины в НАТО остается военный конфликт на юго-востоке страны.

Интересно, что в 2003 году только 16% украинцев поддерживали идею членства страны в НАТО. Теперь же эту позицию разделяет более половины жителей Украины. По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в ноябре 2021 года, 58% поддержали бы вступление республики в альянс (35% — против).