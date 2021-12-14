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Политика

Россия заблокировала резолюцию по климату. США считают, что Москва «подвела мир»

Небензя назвал неприемлемым проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности

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Россия наложила право вето на исторический проект резолюции Собвеза ООН, который бы регламентировал связь военных конфликтов и социальную напряженность с изменениями климата. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал документ неприемлемым и заявил, что он позволит западным странам под предлогом экологических проблем вмешиваться в дела других государств. Не удовлетворены проектом также остались Индия, проголосовавшая против, и воздержавшийся Китай. С позиции США, Россия своей блокировкой «подвела весь мир».

Вето России и Индии

В Совете безопасности ООН состоялось голосование по проекту резолюции о климатическом кризисе и его связи с международными конфликтами. В итоге инициатива была заблокирована – против проголосовали Россия и Индия, Китай воздержался.

Посол РФ в ООН Василий Небензя назвал резолюцию неприемлемой. Он заявил, что Россия расценивает этот проект как предлог для оправдания вмешательства во внутренние дела других стран и что принятие инициативы грозит превращением «научного и экономического вопроса в политизированный».

«Позиционирование изменения климата как угрозы международной безопасности отвлекает внимание Совета от подлинных, глубоко укоренившихся причин конфликта в странах, стоящих на повестке дня Совета. Такой подход стал бы бомбой замедленного действия. Как красиво придумано — объявить виноватыми выбросы парниковых газов, а еще — Солнце и Луну, а также переложить ответственность на сами развивающиеся страны. Но это сегодня у вас не получится», – пояснил дипломат.

Представители Индии, в свою очередь, высказались за то, чтобы климатические проблемы рассматривались в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и согласились с позицией Россией о том, что Совбез ООН – не место для обсуждения этих вопросов.

Что за резолюция

Заблокированная резолюция является первой в своем роде, где климатический кризис рассматривается с точки зрения угрозы международной безопасности. Авторы проекта – Ирландия и Нигер. Их предложение заключалось в том, чтобы экологические вопросы включались в стратегию Совета по управлению конфликтами, а также в военные операции по поддержанию мира и политические миссии.

Иначе говоря, проект бы обязывал Совет включить изменение климата в разряд факторов, касающихся «любых коренных причин конфликта или множителей риска», и позволял бы органу направлять военные силы в любую точку мира «для поддержания мира».

В мотивировочной части документа выдвигается тезис, что сильные штормы, повышение уровня моря, учащение наводнений и засух и другие последствия глобального потепления могут провоцировать социальную напряженность и конфликты и тем самым потенциально нести угрозу международной безопасности.

В общей сложности резолюцию поддержали 113 из 193 стран-членов ООН, в том числе 12 из 15 членов Совета. Согласно внутреннему уставу, если хотя бы один постоянных членов голосует против, то проект не принимается.

Последующая реакция

Американский представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала неодобрение резолюции и обвинила Россию в том, что она «помешала самому важному в мире органу по поддержанию международного мира и безопасности сделать небольшой, практический и необходимый шаг для борьбы с последствиями изменения климата» и «подвела мир».

«Изменение климата является угрозой для каждого человека, в каждой стране, на каждом континенте и явно входит в компетенцию Совета», – ответила она.

Ирландия и Нигер, выступавшие авторами проекта, констатировали, что «крайне разочарованы». По их мнению, резолюция стала бы исторической и важной, не говоря уже о необходимости, подчеркнула посол Ирландии Джеральдин Бирн Нейсон.

«Сила вето может заблокировать утверждение текста. Но это не может скрыть нашу реальность», – высказался посол Нигера Абду Абарри.

Россия, Китай и Индия, не в полной мере согласившиеся с проектом, представили собственную резолюцию, посвященную вопросам безопасности в Сахельском регионе, включая проблемы изменения климата. Он направлен на эффективное реагирование на конкретные проблемы этого региона. Дата голосования по документу пока не назначена.

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