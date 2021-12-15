«Москва берет весь огонь на себя»: зачем Китаю дружба с Россией

Монитор с трансляцией переговоров в режиме видеоконференции президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине, 15 декабря 2021 года

Лидеры России и Китая провели переговоры во второй раз за полгода. За эти шесть месяцев изменилось многое: запад всерьез начал готовиться к российскому вторжению на Украину; Китай едва пережил долговой кризис, и якобы подготовился к захвату Тайваня. Владимир Путин и Си Цзиньпин решили пообщаться именно сейчас, когда противоречий с западным миром накопилось достаточно, чтобы вновь заявить о дружбе и партнерстве.

Обмен любезностями

Перед началом переговоров приветственное слово взял Владимир Путин. Президент России назвал российско-китайские отношения «настоящим образцом межгосударственного сотрудничества» в двадцать первом столетии и подчеркнул, что Москва и Пекин остаются в «контакте» даже несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире. Помимо этого, Путин не оставил без внимания старт строительства четырех новых энергоблоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» на северо-востоке Китая, которое осуществляется силами «Росатома».

«Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в «пояс» вечного мира и добрососедства», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Укрепление товарооборота, объединение усилий по борьбе с коронавирусом и координация действий двух стран на мировой арене также удостоились внимания российского президента, о чем он не забыл напомнить во время вступительной речи. В заключение Путин пообещал приехать в Пекин на зимнюю олимпиаду, чтобы «наконец-то» встретиться тет-а-тет.

Си Цзиньпин, который не покидал Поднебесную с начала пандемии, радостно встретил новость о грядущем визите и подчеркнул: отношения между двумя странами выдержали различные испытания, продемонстрировав свою жизнеспособность. Китайский лидер также отметил деятельность Путина на международном фронте: по словам Си Цзиньпина, российский президент препятствует попыткам «вбить клинья» между Москвой и Пекином.

Что касается «саммита за демократию», Путин и Си сошлись на том, что мероприятие контрпродуктивно и создает разделительные линии. Не обошлось и без обсуждения нового оборонного альянса AUKUS. Лидеры России и Китая заключили, что организация подрывает ядерное равновесие в мире и высказали обеспокоенность по поводу реконфигурации ситуации в регионе.

Председатель Си не обошел вниманием особенно актуальную для Китая тему — развитие возобновляемых источников энергии. Политик отметил необходимость развивать сотрудничество в этой сфере.

Лидеры также договорились создать независимую финансовую структуру, на которую не могли бы влиять другие государства.

Помимо этого, Си поддержал российскую инициативу о создании системы гарантий безопасности, предложенную Путиным во время переговоров с Байденом. «США нужно навязывать свою повестку»: для чего проводился «Саммит за демократию» «Саммит за демократию», на который в этом году были приглашены 110 стран... 11 декабря 16:46

«С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», — заключил председатель Си, перед тем как встреча перешла в закрытый формат.

Поворот на Восток

С началом активной фазы так называемого «поворота на Восток» в 2014 году, российские и китайские власти шли нога в ногу по всем ключевым внешнеполитическим вопросам. Для Китая такой формат отношений особенно ценен.

Москва в любом случае остается важным партнером Пекина, поскольку именно из России поступает большая часть углеводородов, необходимых для китайской экономики, считает китаист и автор научных публикаций по экономике Китая Михаил Карпов.

Его коллега, китаист Андрей Виноградов указывает также на тот факт, что поставкам российских углеводородов в Китай практически не угрожают какие-либо внешние факторы, чего нельзя сказать о других поставщиках. «Трубопроводы — это не поставки танкерами через Малаккский пролив, который в зоне действия флота США и их новых союзников по AUKUS. И не те трубопроводы из Саудовской Аравии и Ирака, которые идут через взрывоопасные районы в Центральной Азии и тоже могут быть прерваны», — подчеркнул эксперт.

«Кроме этого, у нас есть лес, рыба, минеральные ресурсы и вообще продовольствие, которого Китаю все больше не хватает. Все это Китаю от нас нужно.

Но главное в том, что наши поставки, и это особенно касается энергоресурсов, наиболее безопасны в случае дальнейшего ухудшения отношений Китая с Западом и США. Чем более обостряются отношения Китая с Западом, тем более мы им нужны», — добавил Виноградов.

Михаил Карпов при этом отметил, что перманентная конфронтации России с Западом играет Китаю на руку, поскольку начиная с 2014 года Москва берет «весь огонь на себя».

«Китайская политика в отношении России сводится к тому, чтобы не идти на конфронтацию с Москвой и не подталкивать ее к более глубокому сотрудничеству с западными странами. На сегодняшний день российско-китайские отношения развиваются в рамках той логики, которая была заложена еще в апреле 1996 года, когда Борис Ельцин и Цзян Цзэминь сформулировали формулу стратегического партнерства и заложили основы для Шанхайской Организации Сотрудничества», — объяснил Карпов.

Помимо России, у Китая не такой большой выбор стран, которые могли бы проявить с Пекином политическую солидарность, считает Руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

«Есть Пакистан — всепогодный друг. Есть еще свыше ста стран по «Поясу и Пути». Но эти государства в основном рассчитывают на экономические преференции от Китая, и не готовы солидаризироваться с ним в политической сфере. В этом плане Россия — уникальный партнер, поскольку Москва также испытывает напряженность в отношениях со Штатами и ЕС», — отметил эксперт.

«Текущая конфигурация международных отношений подталкивает к сотрудничеству, это фактор сближающий. Однако в российско-китайских отношениях есть и собственная динамика», — заключил Карнеев.

Руководитель Экспертного Совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский отметил, что Китай является самым большим стратегическим и торговым партнером для Москвы, и отношения между двумя странами «переросли в союзнические». Путин и Байден провели жесткие переговоры. На кону — Украина Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание... 08 декабря 09:12

Тавровский также обратил внимание на тот факт, что президент Путин и председатель Си провели переговоры уже после того, как российский лидер созвонился с президентом США Байденом.

«Путин информирует Си как союзника — это новый шаг в развитии союзнических отношениях», — отметил эксперт.

Сегодняшние переговоры — лишь промежуточная стадия обсуждения, считает Тавровский.

«Решительные обсуждения начнутся в начале февраля, когда политики встретятся на полях Олимпийских игр. Там и будет происходить координация общей позиции в отношении Запада и друг друга», — пояснил эксперт.

Состояние партнерства

По словам российского президента, за период с января по ноябрь текущего года товарооборот между странами увеличился на 31% и составил $123 млрд. «В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов», — отметил Путин. Согласно статистике, в торговле с Китаем Россия довольствуется положительным сальдо в торговом балансе, т.е. экспортирует на большую сумму, чем импортирует. Однако структура товарооборота не отличается диверсификацией. «Байден неправ в любом случае»: как Россия, Китай и США будут делить мир Как далеко может зайти дружба Москвы и Пекина, почему противостояние США и Китая существует лишь... 29 ноября 11:02

В октябре научный сотрудник Центра международных финансов НИФИ при Минфине РФ Сергей Савинскй отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что на углеводородное сырье приходится более половины от общего объема экспортных поставок продукции из Москвы в Пекин. В это число входит нефть, газ, уголь. Из России в Китай также идут лесозаготовки и рыбные товары. Пекин же экспортирует в Россию более технологическую продукцию. Тогда опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали сырьевую зависимость России от экспорта в Китай из-за неспособности Москвы диверсифицировать экспортную корзину.

«Чтобы был прорыв в качественном плане, нужны структурные изменения в экономике и России, и Китая. В этом случае политика определяет экономику. В российско-китайских отношениях политический фактор во многом определяет экономику», — отметил Михаил Карпов.

И хотя Китай остается крупнейшим торговым партнером РФ, в приоритете у Пекина другие направления торговли. По состоянию на 2021 год, Москва не входит в топ-10 торговых партнеров Китая. Для сравнения: в период с января по октябрь текущего года, объем торговли КНР с США перевалил за полтриллиона долларов, согласно данным портала Statista.

Помимо торговли, Пекин и Москву связывают партнерские отношения в энергетической области, о чем также заявил президент Путин перед началом переговоров. В мае этого года страны торжественно дали старт работам по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 АЭС «Тяньвань», а также № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу». Помимо этого, в 2017 году Росатом заключил контракт с компанией China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) на поставку топлива для экспериментального китайского реактора на быстрых нейтронах. Ранее сообщалось, что совокупная выручка от китайских проектов Росатома может перевалить за $3 млрд, когда как поставки топлива и помощь в обслуживании способны пополнить счет компании еще на $4,5-5 млрд.