Мэр на пять лет. Как предлагают реформировать местное самоуправление

Единственным способом формирования представительного органа местного самоуправления являются выборы, а для всех должностных лиц устанавливается единый срок полномочий — пять лет. Соответствующие положения зафиксированы в законопроекте, подготовленном в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуму внесен законопроект об общих принципах организации местного самоуправления. Документ, авторами которого стали главы профильных комитетов нижней и верхней палат российского парламента Павел Крашенинников и Андрей Клишас, подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает ТАСС. В Госдуму внесен закон о развитии местного самоуправления В Государственную думу внесен законопроект об общих принципах организации местного самоуправления. Об... 16 декабря 10:59

Положения законопроекта, как отметил Крашенинников, направлены на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны в интересах граждан, общества и государства.

Устранить путаницу

Как уточнила пресс-служба возглавляемого им думского комитета по госстроительству и законодательству, «законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления», что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

«За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач.

При этом регион может забрать ряд полномочий конкретного муниципального образования для обеспечения интересов населения», — указали в комитете.

Структура местного самоуправления

Общая структура органов местного самоуправления не изменится и будет состоять из представительного органа, главы муниципального образования и местной администрации при возможности создания контрольно-счетного органа. Совет Федерации одобрил закон о публичной власти Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 15 декабря, одобрил закон об организации... 16 декабря 10:59

Единственным способом формирования представительного органа являются выборы, отметили в пресс-службе.

Глава муниципального образования избирается на прямых выборах либо представительным органом.

«Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет», — добавили в комитете.

Если руководитель местной администрации избран депутатами из своего состава, то его полномочия прекращаются в случае досрочного роспуска представительного органа.

При этом законопроект усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона. Предусматривается, что одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является «систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента РФ». Госдума поддержала закон об организации публичной власти Государственная дума во втором и третьем чтениях поддержала законопроект об организации публичной власти... 16 декабря 10:59

Глава региона вправе вынести предупреждение, объявить выговор руководителю местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.

Планируется, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом на пять лет — до 1 января 2028 года — устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

Госдума ранее приняла законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ. Документ предусматривает значительное усиление полномочий федерального центра и устанавливает, что федеральные органы, органы власти в регионах и органы местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти». Во главе этой системы находится президент.

Губернаторы, в частности, смогут обращаться в муниципальные образования с инициативой об отставке их руководителей за «неэффективность».

Добавим, что последняя редакция статьи 12 Конституции гласит: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».