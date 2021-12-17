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Политика

ООН согласилась с идеей России бороться с нацизмом. Украина была против

В ООН приняли резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

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Подготовленный РФ документ, направленный на предотвращение пересмотра итогов Второй мировой и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, принят в ООН. Резолюцию поддержали 130 государств. Против выступили Украина и США.

«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — так выглядит полное название принятой ООН резолюции, передает РИА Новости.

В ее тексте содержатся рекомендации государствам о принятии «надлежащих конкретных мер». «В том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны», — отмечается в документе.

Резолюция осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. В частности, речь идет о нанесении граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

В тексте также содержится призыв ликвидировать все формы расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно».

Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Ежегодная резолюция

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указывал, что Россия является инициатором ежегодной резолюции о недопустимости героизации нацизма, которая принимается на Генассамблее ООН.

«Относительно проявлений неонацизма, попыток героизации нацистов у нас позиция очень четкая и недвусмысленная: где бы это ни происходило, мы это решительно осуждаем. Видим особые проблемы в этой связи на территории ЕС и НАТО, особенно в странах Балтии, на Украине, в некоторых других государствах этих структур», — констатировал министр.

В конце 2019 года в ООН была принята инициированная Россией резолюция, содержащая настоятельный призыв «ликвидировать все формы расовой дискриминации». В ней выражена «глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС». Речь идет об «объявлении или попытках объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений».

Авторы документа указали на «участившиеся попытки и случаи осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков». В резолюции также подчеркивается обеспокоенность ГА ООН по поводу «использования информационных технологий, интернета и социальных сетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах». При этом сделана оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы с такими группами.

В 2020-м ООН также приняла подобную резолюцию.

Пространство для исторических изысканий

Напомним, минувшим летом в России был принят закон о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать «решающую роль советского народа в победе над фашизмом и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

В этом документе отмечается, что инициатива призвана поставить законодательный заслон соответствующим попыткам, «сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».

По данным социологических служб, 67% россиян уверены, что Второй мировой войны нельзя было избежать. 20% придерживаются противоположного мнения. Почти половина (45%) респондентов объясняют поражения Советского Союза в 1941 году внезапностью нападения Германии. Точка зрения, что причиной этому послужили сталинские репрессии, продолжает терять популярность.

Добавим, что 21% россиян считают нацизм (равно как фашизм или расизм) достаточным основанием для запрета либо ограничения деятельности какой-либо политической партии, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

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